Οι έμποροι αυτοσχεδίασαν στην πρεμιέρα του click away

Οι καταναλωτές προχώρησαν χθες σε αγορές μέσω του click away. Βέβαια, η υπηρεσία δεν παρέχεται σε όλα τα καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων και γι’ αυτό οι πελάτες πρέπει να ελέγξουν πριν παραγγείλουν, πρώτον, εάν υπάρχει κατάστημα που τους εξυπηρετεί και, δεύτερον, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ανά κατάστημα. Φωτ.ΙΝΤΙΜΕ

Με αρκετά παρατράγουδα –όπως οι σκηνές με πελάτες να δοκιμάζουν παπούτσια έξω από κατάστημα– αλλά και με αρκετή επινοητικότητα από την πλευρά των εμπόρων, όπως η εφαρμογή της υπηρεσίας drive through, ξεκίνησε δειλά την Κυριακή και κυρίως από χθες το περίφημο click away, η δυνατότητα δηλαδή παραλαβής έξω από το φυσικό κατάστημα παραγγελιών που έχουν κάνει οι καταναλωτές είτε μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων είτε τηλεφωνικώς. Το μεγαλύτερο ίσως κέρδος –ορατό ήδη από το Σαββατοκύριακο– από τη λειτουργία του click away, αλλά και από την επαναλειτουργία των βιβλιοπωλείων, είναι η μερική αποσυμφόρηση στο σύστημα των ταχυμεταφορών.

Την Κυριακή, πρώτη ημέρα της εφαρμογής του νέου μοντέλου λειτουργίας του λιανεμπορίου, άνοιξαν τα καταστήματά τους κυρίως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, όχι τόσο για να υποδεχθούν καταναλωτές και να παραδώσουν παραγγελίες, αλλά περισσότερο για να καθαρίσουν τα καταστήματα, να διευθετήσουν τον χώρο κοντά στις εισόδους, αλλά και για να αναρτήσουν πληροφορίες στις βιτρίνες για το πώς οι πελάτες τους μπορούν να πραγματοποιούν εξ αποστάσεως τις παραγγελίες.

Βεβαίως, δεν έλειψαν και σκηνές, όπως αυτή στην οδό Ερμού, όπου υπάλληλος καταστήματος δίνει σε πελάτη ένα ζευγάρι παπούτσια. Πρόκειται για συμπεριφορές οι οποίες είναι παράνομες, βάσει των όσων προβλέπονται για το click away, αλλά εκτιμάται ότι δεν θα επαναληφθούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος αντιμετώπισης των νέων δεδομένων από τα εμπορικά κέντρα κλειστού τύπου. Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε επισημάνει η «Κ» ήδη από το Σάββατο, η νέα κοινή υπουργική απόφαση επιτρέπει μεν την παροχή της υπηρεσίας click away στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλειστά εμπορικά κέντρα, υποχρεώνει δε τις επιχειρήσεις να παραδίδουν τις παραγγελίες σε εξωτερικό χώρο και το σύνολο των ατόμων στην ουρά για όλες τις επιχειρήσεις να μην υπερβαίνει τα 9 άτομα. Ακριβώς επειδή το τελευταίο σημείο έκανε στην ουσία την ΚΥΑ ανεφάρμοστη για τις επιχειρήσεις, τα εμπορικά κέντρα παρέχουν στην ουσία υπηρεσία drive through.

Τη λύση αυτή έχουν ήδη ενεργοποιήσει το The Mall Athens και το Golden Hall, και αν θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα πράξουν οι επιχειρήσεις που στεγάζονται στα εν λόγω εμπορικά κέντρα. Πάντως, δίνεται η δυνατότητα να παραδίδουν τις παραγγελίες στους πελάτες με βάση βεβαίως ραντεβού στους χώρους στάθμευσης των εμπορικών κέντρων, χωρίς καν να βγαίνει ο πελάτης από το αυτοκίνητό του.

Οι περισσότερες αλυσίδες ξεκίνησαν από χθες Δευτέρα να παρέχουν την υπηρεσία click away, προχωρώντας μάλιστα και κάποιες στη διαμόρφωση ειδικών «περιπτέρων» έτσι ώστε να είναι σαφώς διακριτός ο χώρος της παραλαβής των παραγγελιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Quick Points που έχει δημιουργήσει η αλυσίδα «Κωτσόβολος». Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η υπηρεσία click away στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων των αλυσίδων δεν παρέχεται σε όλα τα καταστήματα και γι’ αυτό ο καταναλωτής πρέπει να ελέγξει πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία, πρώτον, εάν υπάρχει κατάστημα που τον εξυπηρετεί και, δεύτερον, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ανά κατάστημα. Επίσης, το ωράριο λειτουργίας είναι διαφορετικό και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι περιορισμένο σε σύγκριση με αυτό που ίσχυε όταν λειτουργούσαν κανονικά τα εμπορικά καταστήματα.

Από χθες επίσης λειτουργεί στην εφαρμογή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων e-Katanalotis η δυνατότητα στους καταναλωτές να κλείνουν ραντεβού για την παραλαβή των παραγγελιών τους. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή δίνει έναν κωδικό στον καταναλωτή, τον οποίο αναφέρει στην επιχείρηση κατά την τηλεφωνική παραγγελία, ενώ η επιχείρηση τον ενημερώνει με βάση τον κωδικό αυτό για την ώρα και την ημέρα παράδοσης, χωρίς να υπάρξει επιβάρυνση μέσω της αποστολής sms.