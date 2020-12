Μικρή ανάσα στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις από το click away

Καλύτερες επιδόσεις λόγω της λειτουργίας του click away καταγράφουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των παιχνιδιών και των προϊόντων τεχνολογίας, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης.

Αύξηση κατά 20% εκτιμάται ότι σημείωσε ο τζίρος των λιανεμπορικών επιχειρήσεων την τελευταία εβδομάδα, κατά την οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το πολυσυζητημένο μοντέλο «click away» (παραγγελία από το σπίτι, παραλαβή έξω από το κατάστημα), σε σύγκριση με μία εβδομάδα πριν, όταν δηλαδή δεν είχε εφαρμοστεί ακόμη αυτή η μέθοδος αγορών.

Η αύξηση, βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις σημαντικές απώλειες που υφίσταται το λιανεμπόριο την περίοδο αυτή, λόγω της μη παραδοσιακής λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο χριστουγεννιάτικος τζίρος διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 30%-40% του περυσινού. Με άλλα λόγια, οι απώλειες τζίρου, παρά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου, των τηλεφωνικών παραγγελιών και του click away, υπερβαίνουν κατά πολύ το 50%.

Πώς προέκυψε αυτή η αύξηση στον τζίρο κατά 20% σε διάστημα μιας εβδομάδας, αν και τα φυσικά καταστήματα παραμένουν κλειστά; Ενα 35%-40% αυτής της αύξησης προέρχεται, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς με τους οποίους μίλησε η «Κ», στην εφαρμογή του click away. Η εφαρμογή του click away οδήγησε σε σημαντικό βαθμό στο να βελτιωθούν οι χρόνοι παράδοσης των ηλεκτρονικών παραγγελιών από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, κάτι που είχε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ετσι, ενώ πρώτα, λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων που σημειώνονταν, πολλοί καταναλωτές απέφευγαν να προβούν σε ηλεκτρονικές αγορές, ενώ και πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα είτε δεν δέχονταν άλλες παραγγελίες είτε ενημέρωναν για πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, κάτι που επίσης λειτουργούσε αποτρεπτικά για αγορές, τώρα περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν να κάνουν ξανά ηλεκτρονικές αγορές. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε επίσης το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα αυξήθηκαν οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν δικά τους μέσα ή έκαναν συμφωνίες με εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, αλλά ακόμη και με ταξί για την παράδοση των παραγγελιών που είχαν γίνει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

Καλύτερες επιδόσεις λόγω της λειτουργίας του click away καταγράφουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των παιχνιδιών και των προϊόντων τεχνολογίας, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης. Υπάρχουν, μάλιστα, ειδικές περιπτώσεις μεγάλων αλυσίδων που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να λειτουργήσουν το μοντέλο click away. Εκτός από την Jumbo που έχει ανακοινώσει ότι δεν διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές για να υποστηρίξει το click away, μεγάλη πολυεθνική αλυσίδα στον κλάδο της ένδυσης δεν εφαρμόζει το μοντέλο αυτό, καθώς οι κεντρικές αποθήκες που τροφοδοτούν την ελληνική αγορά βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Αλλωστε και οι παραγγελίες που γίνονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα εξυπηρετούνται από τις αποθήκες της στην Ιταλία και στη Βουλγαρία.

Μετά τις 7 Ιανουαρίου

Αυτό που σημειώνουν με έμφαση οι έμποροι, είτε προέρχονται από τον χώρο των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων είτε από τις μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες, είναι ότι το click away περιορίζει μεν τις απώλειες για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όμως δεν μπορεί να συνεχισθεί και μετά τις γιορτές ως μοναδικό μοντέλο λειτουργίας του λιανεμπορίου. Ουσιαστικά το λιανεμπόριο φοβάται ότι δεν πρόκειται να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα στις 7 Ιανουαρίου 2021, οπότε τυπικά λήγει η παράταση του γενικού lockdown, και για τον λόγο αυτό οι παράγοντες του κλάδου αναζητούν τις ενδεδειγμένες λύσεις ώστε να προβούν και σε σχετικές προτάσεις προς την κυβέρνηση. Στις σκέψεις περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, προτάσεις για επαναλειτουργία των φυσικών καταστημάτων με αυστηρότερα μέτρα, με διευρυμένο ωράριο έτσι ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός, αλλά και επαναλειτουργία στις περιοχές με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο, κάτι πάντως που είχε αναφέρει πρόσφατα ως ενδεχόμενο και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης.