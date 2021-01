Στα 15 δισ. ευρώ ο χαμένος τζίρος του λιανεμπορίου το 2020

Μόνο στις γιορτές χάθηκε 1,5 δισ. ευρώ και αν δεν είχε εφαρμοστεί το click away, οι απώλειες θα ήταν μεγαλύτερες.

Την εκτίμηση ότι οι απώλειες του τζίρου στο λιανεμπόριο θα φθάσουν περίπου τα 15 δισ. ευρώ τη χρονιά που μας πέρασε εξέφρασαν παράγοντες της αγοράς, επισημαίνοντας ότι o χαμένος τζίρος στις γιορτές ήταν 1,5 δισ. ευρώ και θα ήταν υψηλότερος αν δεν είχε εφαρμοστεί το click away.

Το click away ήταν ανάσα για την αγορά, λένε οι ίδιοι, ωστόσο θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε click in shop, δηλαδή επίσκεψη των καταναλωτών στο εσωτερικό του καταστήματος κατόπιν ραντεβού, καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί μια ενδιάμεση λύση πριν από το τελικό άνοιγμα.

Οπως λέει στην «Κ» ο Αντώνης Ζαΐρης, αναπληρωτής αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ και επίκουρος καθηγητής, «το click away θα πρέπει να μετεξελιχθεί στη λογική του click in shop, καθώς ο δείκτης μολυσματικότητας στο λιανεμπόριο είναι πολύ χαμηλός. Η αγορά πρέπει να λειτουργήσει οπωσδήποτε, διότι τα προβλήματα μετά τον κορωνοϊό θα είναι πολλαπλά για τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, τηρουμένων αυστηρά των υγειονομικών πρωτοκόλλων, χρειάζεται να ισχύσει ένα μοντέλο τύπου click in shop μέχρι να πραγματοποιηθεί το ολικό άνοιγμα των καταστημάτων».

Ο ίδιος εκτιμά πως οι απώλειες το 2020 αναμένεται να αγγίξουν συνολικά τα 15 δισ. ευρώ, ενώ στο 1,5 δισ. ευρώ υπολογίζεται ο χαμένος τζίρος την περίοδο των γιορτών. Οι πληγές που αφήνει η πανδημία στο λιανεμπόριο είναι βαθιές, καθώς, μετά και την επιβολή των lockdowns, ο εμπορικός κόσμος βλέπει τα έσοδά του να κινούνται σε ελεύθερη πτώση. Σημειώνεται ότι το 2019 ο συνολικός τζίρος του λιανεμπορίου είχε διαμορφωθεί κοντά στα 44 δισ. ευρώ, ενώ το 2020, λόγω και των περιοριστικών μέτρων, αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να ανέλθει κοντά στα 30 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση σε πρώτη φάση θα προχωρήσει στο άνοιγμα της αγοράς με το μοντέλο του click away, ενώ σε δεύτερη φάση, κατά πληροφορίες, θα εφαρμόσει το μοντέλο του click in shop, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό πότε αυτό θα εφαρμοστεί. Μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης προανήγγειλε την επαναλειτουργία του click away την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο ίδιος τόνισε πως η λειτουργία για την «παράδοση εκτός» είχε τεθεί σε αναστολή για λίγες ημέρες και τη Δευτέρα «θα λειτουργήσει ξανά κανονικά».

«Η αγορά είναι κλειστή. Το click away είναι μια επιλογή που δώσαμε στις κλειστές επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν ένα έσοδο πέρα από τη βοήθεια που λαμβάνουν από το κράτος. Περιορίζουμε την κινητικότητα και αυτό θα βοηθήσει στο να διευρύνουμε την υγειονομική ζώνη ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με μεγαλύτερη ασφάλεια», είπε ο κ. Σταμπουλίδης. «Η βούληση είναι να επανέλθουμε όπως ήμασταν πριν από το τελευταίο lockdown. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα. Τη Δευτέρα να επανέλθουμε σε όσα ήταν σε λειτουργία μέσα στις γιορτές. Εγινε η συζήτηση για τα σχολεία. Καθημερινά συλλέγουμε δεδομένα, θα δούμε πώς κινείται η νόσος και αναλόγως θα πράξουμε», πρόσθεσε.

Οσον αφορά το click in shop, o ίδιος επεσήμανε πως «το click in shop επί τους ουσίας είναι άνοιγμα των καταστημάτων. Δεν υπάρχει σενάριο να λειτουργήσει από τη Δευτέρα. Είναι το επόμενο βήμα όταν έλθει η ώρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε τα στοιχεία που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε τις επιχειρήσεις».