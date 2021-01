Βρετανοί, Γάλλοι και Ρώσοι τουρίστες κατακλύζουν το Ντουμπάι

Τη δυνατότητα διαφυγής από τα αυστηρά lockdowns της Ευρώπης προσφέρει το Ντουμπάι, που ύστερα από ένα πολύ σκληρό και γενικευμένο απαγορευτικό άνοιξε τον Μάιο τα σύνορά του και την οικονομία του, και υποδέχεται τους τουρίστες με τα συνεπακόλουθα έσοδα.

Τα ξενοδοχεία του αραβικού εμιράτου παρουσιάζουν ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα πληρότητας, καθώς το Ντουμπάι πέτυχε να προσελκύσει πλούσιους τουρίστες. Αρχικά το κατάφερε χάρη στην καλή επιδημιολογική εικόνα του και στη συνέχεια χάρη στην εκστρατεία του ταχύτατου εμβολιασμού του πληθυσμού, που έχει στόχο να διατηρήσει τον τουρισμό. Προσελκύει, έτσι, από διάσημους ποδοσφαιριστές μέχρι αστέρες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης που έχουν τη δυνατότητα να μείνουν ελεύθερα σε ξενοδοχεία, να δειπνήσουν σε εστιατόρια και να πιουν το ποτό τους σε διάφορα μπαρ, έστω και με κάποιες αποστάσεις.

Οπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, διασημότητες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Βρετανίδα τηλεπαρουσιάστρια Μάια Τζέιμα έχουν κάνει τελευταία τις διακοπές τους στο αραβικό εμιράτο, δραπετεύοντας από τους αυστηρούς περιορισμούς της Ευρώπης. Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα, ο πρόεδρος των ξενοδοχείων Four Seasons Dubai, Σάιμον Κάσον, ανέφερε ότι ελάχιστα ξενοδοχεία στον κόσμο έχουν αυτήν τη στιγμή τη ζήτηση που έχουν τα ξενοδοχεία της γνωστής αλυσίδας στο Ντουμπάι. Από τον Νοέμβριο, οπότε άρχισαν να καταφθάνουν στο Ντουμπάι Βρετανοί, Γάλλοι και Ρώσοι τουρίστες και κατέκλυσαν την πιο ανοιχτή πόλη στον κόσμο, η πληρότητα στα ξενοδοχεία Four Seasons Dubai αυξάνεται διαρκώς. Προσφάτως έφτασε το 90% σε ένα από αυτά που βρίσκεται μπροστά στη θάλασσα. Σε ό,τι αφορά την πληρότητα γενικότερα στα ξενοδοχεία της χώρας, έφτασε τον Δεκέμβριο το 66% σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων STR.

Αυτή η ανάκαμψη που σημειώνει ο τουρισμός τους τελευταίους δύο μήνες, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, αντιπροσωπεύει το 1/3 της οικονομίας του εμιράτου. Σύμφωνα, όμως, με τους Financial Times, η εικόνα αυτή ανταποκρίνεται μόνο στη μία πλευρά της πραγματικότητας. Περίπου 10% του πληθυσμού των 10 εκατ. κατοίκων του Ντουμπάι, στην πλειονότητά τους ξένοι που εργάζονταν στη χώρα, έχουν φύγει για τις πατρίδες τους. Η χώρα πενθεί, άλλωστε, ήδη 700 νεκρούς από κορωνοϊό.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση έδωσε έμφαση στον έγκαιρο εμβολιασμό και το Ντουμπάι έρχεται δεύτερο, μετά το Ισραήλ, σε ταχύτητα και αριθμό εμβολιασμών. Μιλώντας στους FT στέλεχος τράπεζας από τη Νέα Υόρκη που εγκαταστάθηκε προσφάτως στο Ντουμπάι, τόνισε πως το εμιράτο «είναι το μοναδικό μέρος όπου μπορεί κάποιος να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, τα έχουν προσέξει όλα και υπάρχουν μάσκες παντού».

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση έχει προωθήσει μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Επειτα από χρόνια υπερβολικής προσφοράς, η αγορά ακινήτων γνώρισε μεγάλη κρίση και συρρικνώθηκε κατά 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2014. Τώρα ορισμένες περιοχές αρχίζουν να ανακάμπτουν.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει, μάλιστα, την περίπτωση ενός διαπραγματευτή σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων που αγόρασε μονοκατοικία με τέσσερις κρεβατοκάμαρες σε ακριβή περιοχή του Ντουμπάι. Οπως τονίζει ο ίδιος, βρέθηκε εγκλωβισμένος εκεί, μακριά από τη χώρα του, όταν εκδηλώθηκε η κρίση της πανδημίας. Εκ των υστέρων, όμως, απεδείχθη καλή επιλογή, καθώς έκτοτε η αξία της κατοικίας του έχει αυξηθεί κατά 20%.

Οπως αναφέρει ο Χανάνιν Μαλίκ, αναλυτής της Tellimer, εταιρείας ερευνών για τις αναδυόμενες αγορές, υπάρχει ακόμη ανησυχία για τα επίπεδα χρέους του Ντουμπάι. Ο αυξημένος τουρισμός, τα χαμηλά επιτόκια και η έμμεση στήριξη από το Αμπου Ντάμπι διευκολύνουν την έξοδο από την κρίση.