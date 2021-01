To click away φέρνει πίσω τους εργαζομένους

Με το λιανεμπόριο να βρίσκεται ήδη στην κόκκινη γραμμή ο εμπορικός κόσμος περιμένει με ανυπομονησία την επικείμενη ανακοίνωση της κυβέρνησης. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα το λιανεμπόριο θα λειτουργήσει από τις 18 Ιανουαρίου μέσω του click away ενώ τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμημάτων αναμένεται να λειτουργήσουν με click in shop.

To click away όπως φαίνεται δεν έδωσε ανάσα μόνο στις επιχειρήσεις που ασφυκτιούν αλλά οδήγησε και αρκετούς εργαζόμενους να γυρίσουν πίσω στην εργασίας τους και εν τέλει εάν υπάρξει και το μοντέλο του click in shop θα δούμε ίσως πολύ περισσότερους εργαζόμενους να επιστρέφουν.

Τι δείχνουν τα στοιχεία των αναστολών

Η χώρα μπήκε στο δεύτερο lockdown από τις 7 Νοεμβρίου. Από εκείνη τη στιγμή ενεργοποιήθηκαν και οι αναστολές σχεδόν για όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τον μήνα Νοέμβριο μπήκαν σε αναστολή 674.871 εργαζόμενοι ενώ το κράτος πλήρωσε για το έκτακτο επίδομα στους δικαιούχους 439,975 εκατομμύρια ευρώ. Τον μήνα Δεκέμβριο τέθηκαν σε αναστολή 645.054 εργαζόμενοι και το κράτος τους ενίσχυσε με 325,7 εκατομμύρια ευρώ. Συγκρίνοντας τα στοιχεία των δύο μηνών Νοεμβρίου-Δεκέμβριου μπήκαν σε αναστολή τον Δεκέμβριο 29.871 λιγότεροι εργαζόμενοι. Επιπλέον το κονδύλι για το έκτακτο επίδομα ήταν μειωμένο κατά 114 εκατομμύρια ευρώ.

Τον μήνα Δεκέμβριο προφανώς και η δαπάνη για το έκτακτο επίδομα ήταν μειωμένη γιατί η κρατική ενίσχυση κατέβηκε ξανά στα 534 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως τον Νοέμβριο δόθηκαν 800 ευρώ, βέβαια λίγοι ήταν αυτοί που πήραν ολόκληρο το ποσό των 800 ευρώ καθώς οι περισσότεροι τέθηκαν σε αναστολή μετά τις 7 Νοεμβρίου. Η μικρότερη δαπάνη οπότε δεν δικαιολογείται μόνο από το μικρότερο πόσο ενίσχυσης. Άλλος ένας λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός εργαζομένων που βγήκαν σε αναστολή (30.000 λιγότεροι).

Πολλές εταιρείες όπως φαίνεται ειδικά μεγάλες αλυσίδες λόγω των εορτών περιμένοντας πως θα έχουν αυξημένες πωλήσεις μέσω των e-shop τους δεν έβαλαν καθόλου σε αναστολή τον Δεκέμβριο μερίδα των εργαζόμενων τους. Επιπλέον το κονδύλι για το έκτακτο επίδομα συμπιέστηκε πολύ περισσότερο καθώς η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου με click away, των κομμωτηρίων και των βιβλιοπωλείων την εορταστική περίοδο οδήγησε πολλούς εργοδότες να κάνουν ανάκληση των αναστολών για την εορταστική περίοδο. Πολλοί δηλαδή εργαζόμενοι τον μήνα Δεκέμβριο δεν πήραν ολόκληρο το ποσό των 534 € αλλά αναλογία αυτού.

Εάν η αγορά λειτουργήσει ξανά από τις 18 Ιανουαρίου έστω με click away και τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμημάτων με click in shop αυτό θα σημάνει αυτόματα και αύξηση των λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων που οδηγεί με τη σειρά της σε ανάκληση των αναστολών εάν όχι όλων, τουλάχιστον ενός τμήματος σε κάθε επιχείρηση.

Όταν την Παρασκευή ανακοινωθούν και οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τα επόμενα βήματά της για το πως θα ανοίξει ξανά το λιανεμπόριο θα υπάρξει και η νέα κοινή υπουργική απόφαση και το νέο χρονοδιάγραμμα για τις αναστολές του Ιανουαρίου.

Σε κάθε περίπτωση εάν τελικά ανοίξει το λιανεμπόριο στις 18 Ιανουαρίου έστω μe click away οι εργαζόμενοι που θα επιστρέψουν από τη Δευτέρα στη θέση τους θα αμειφθούν από το κράτος για το μήνα Ιανουάριο το ποσό των 302€ που αντιστοιχεί στις 17 ημέρες αναστολής του Ιανουαρίου ενώ για τον υπόλοιπο μήνα θα πρέπει να πληρωθούν από τον εργοδότη τους. Ο εργοδότης δηλαδή εξολοκλήρου αναλαμβάνει ξανά για το υπόλοιπο του μήνα το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του εργαζόμενου.

Πηγή: moneyreview.gr