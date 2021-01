Πώς θα είναι η τράπεζα του μέλλοντος

Η πανδημία ανάγκασε τις τράπεζες να κάνουν ένα τεχνολογικό άλμα και να πάνε τρία ή πέντε χρόνια μπροστά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εξηγεί σε συνέντευξή του στο moneyreview.gr ο Μάρκος Ζαχαριάδης, καθηγητής Συστημάτων Πληροφορικής στο Alliance Manchester Business School (AMBS) του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Μάλιστα, προβλέπει ότι πολλοί καταναλωτές δεν θα επιστρέψουν ποτέ στις παλιές τους συνήθειες, ακόμα και όταν η πανδημία θα έχει τελειώσει, κάτι που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα κληθούν να εφαρμόσουν μία «phygital» στρατηγική, δηλαδή ένα συνδυασμό offline και online αλληλεπίδρασης για την επόμενη ημέρα.

Καθώς η ζήτηση για τα ψηφιακά κανάλια θα είναι αυξημένη, οι παραδοσιακές τράπεζες θα συνεργάζονται όλο και πιο στενά με τον τομέα του FinTech, τον οποίο δεν βλέπουν πια σαν μια απειλή, όπως στο παρελθόν. Όμως από την άλλη πλευρά, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κινδύνους γύρω από τα data καθώς και νέες προκλήσεις από το χρηματοοικονομικό έγκλημα.

Ο κ. Ζαχαριάδης, που είναι μέλος του Global Future Council on Financial & Monetary Systems του World Economic Forum και FinTech Research Fellow στο Cambridge Centre for Digital Innovation (CDI) του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ανησυχεί κυρίως για την είσοδο εταιρειών όπως η Apple, η Google και η Amazon στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και αυτό, γιατί όπως εξηγεί, οι εταιρείες του BigTech συγκεντρώνουν όλο και περισσότερα χρηματοοικονομικά δεδομένα, χωρίς ωστόσο να υπόκεινται σε εποπτεία.

