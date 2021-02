Κεφάλαια 3 εκατ. δολ. εξασφάλισε η ελληνική startup Better Origin

Χρηματοδότηση 3 εκατ. δολ. εξασφάλισε η Better Origin, μια ελληνική νεοφυής εταιρεία που ανέπτυξε το πρώτο σύστημα καλλιέργειας εντόμων μικρής κλίμακας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Του χρηματοδοτικού γύρου ηγήθηκε το επενδυτικό fund Fly Ventures με έδρα το Βερολίνο, ενώ το επενδυτικό κεφάλαιο Metavallon VC, ως αρχικός επενδυτής, συμμετείχε επίσης στον γύρο. Η Better Origin είναι μια startup βιοτεχνολογίας με έδρα το Κέμπριτζ, με αποστολή την ανάπτυξη της καλλιέργειας εντόμων τοπικά αλλά σε μεγάλη κλίμακα μέσω της αυτοματοποίησης και της τεχνολογίας μηχανικής μάθησης. Το προϊόν της εταιρείας –το X1– είναι το πρώτο μίνι αγρόκτημα εντόμων στον κόσμο που μετατρέπει τα τοπικά απόβλητα τροφίμων σε ζωοτροφές υψηλής ποιότητας διά βιομετατροπής τους μέσω προνύμφων εντόμων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών που συμβαίνει μέσα στο X1, φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την κυκλική οικονομία και ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη μας.. Το αποκεντρωμένο μοντέλο της Better Origin παρέχει μια βιώσιμη λύση για τη διασφάλιση της επισίτισης και την αυτάρκεια και αυτονομία σε τοπικό επίπεδο.

Η γεωργική βιομηχανία βασίζεται παραδοσιακά σε μη βιώσιμες ζωοτροφές όπως η σόγια, η χρήση της οποίας αποτελεί το βασικό παράγοντα αποψίλωσης δασών σε όλο τον κόσμο, όπως ο Αμαζόνιος, και ταξιδεύει χιλιάδες μίλια, δημιουργώντας υψηλές ποσότητες εκπομπών άνθρακα. Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι το 33% της καλλιεργήσιμης γης στον πλανήτη χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφών. Τα έντομα είναι μια νέα εναλλακτική, που προσφέρει βιώσιμες και φυσικές ζωοτροφές για εκτρεφόμενα ζώα, όπως τα πτηνά και τα ψάρια. Η Cargill, παγκόσμια ηγέτις των αγροτικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι τα έντομα βρίσκονται στην κορυφαία θέση σχετικά με τις δυνατότητές τους ως νέο συστατικό τροφής από πλευράς έρευνας και ανάπτυξης, διατροφής και επεκτασιμότητας. Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Better Origin είναι ο Φώτης Φωτιάδης, ενώ με τη συγκεκριμένη επένδυση η ομάδα σκοπεύει να επιταχύνει την ανάπτυξη της εταιρείας επιτρέποντας την εγκατάσταση περισσότερων συστημάτων, τα οποία κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.