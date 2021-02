Ταχύτερες παραδόσεις παραγγελιών ζητεί το 85% των καταναλωτών

Aλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών έφερε η πανδημία του κορωνοϊού, μεταβάλλοντας παράλληλα και τις απαιτήσεις που έχουν οι ίδιοι από τις εταιρείες. Το 1/3 των Ελλήνων ζητεί από αυτές καλύτερες υπηρεσίες παράδοσης, προκειμένου να πραγματοποιεί χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις τις ηλεκτρονικές του αγορές. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της KPMG, την οποία αναδημοσιεύει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος, το 85% των καταναλωτών στην Ελλάδα θεωρεί ότι ο τρόπος και η ευκολία παράδοσης των προϊόντων, όταν η αγορά γίνεται ηλεκτρονικά, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμπειρία του.

Μάλιστα, σχεδόν 4 στους 10 Ελληνες καταναλωτές, ήτοι το 36%, επιθυμούν από τις εταιρείες να περιορίσουν ή καλύτερα να επιλύσουν τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που σχετίζονται με την παράδοση των προϊόντων. Επίσης, 8 στους 10 θεωρούν ότι η προσωποποιημένη πληροφόρηση ενισχύει και ενδυναμώνει τη σχέση με μία εταιρεία. Οι Ελληνες καταναλωτές άλλαξαν και προσαρμόστηκαν στον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων, στις νέες μεθόδους click away, click n’collect, διαπιστώνει νέα παγκόσμια έρευνα της KPMG. Η έρευνα «Me, My life, My Wallet» σε περισσότερους από 18.000 καταναλωτές σε 16 χώρες –μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα– αναδεικνύει αυτές τις νέες τάσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την προσέγγισή τους, ώστε να ικανοποιήσουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Στο μεταξύ, ένας στους δύο καταναλωτές (44%) σημειώνει ότι χρησιμοποιεί περισσότερες (και διαφορετικές) τεχνολογίες, όπως εφαρμογές κινητών ή ψηφιακούς βοηθούς (φωνητικά ελεγχόμενες συσκευές), σε σύγκριση με την προ COVID-19 περίοδο. Αυτή η νέα αγοραστική συμπεριφορά φέρνει τα δεδομένα των πολιτών σε πρώτο πλάνο. Σύμφωνα με την έρευνα, το 55% των καταναλωτών θέτει την προστασία των δεδομένων τους σε σημαντική προτεραιότητα. Μάλιστα, ένας στους δύο (47%) περιμένει ότι οι εταιρείες δεν θα χρησιμοποιήσουν – διαμοιράσουν τα δεδομένα τους με τρίτους. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, το 90% των καταναλωτών στην Ελλάδα εκτιμά τις εταιρείες που προάγουν την εταιρική υπευθυνότητα και των οποίων οι ενέργειες ευθυγραμμίζονται με τις δικές τους πεποιθήσεις και αξίες. Μάλιστα, το 80% προτιμά να αγοράζει από εταιρείες των οποίων οι δράσεις συμπίπτουν με τις απόψεις και τις αξίες τους. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το εύρημα ότι το 90% των καταναλωτών είναι πρόθυμο να αγοράσει ακριβότερα το ίδιο προϊόν από εταιρείες που συνεισφέρουν στην κοινωνία.