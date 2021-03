Επίσημη έναρξη ελληνικού τουρισμού στις 14 Μαΐου

Την ημερομηνία-πιλότο της 14ης Μαΐου για την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, εφόσον πάντοτε η εξέλιξη της πανδημίας το επιτρέψει, έδωσε η κυβέρνηση. Τις ανακοινώσεις ανέλαβε αυτή τη φορά, με εντολή Μαξίμου, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης σε αντίθεση με πέρυσι που τις είχε κάνει ο πρωθυπουργός από τη Σαντορίνη. Το πλαίσιο ήταν αυτό της Διεθνούς Τουριστικής Εκθεσης ΙΤΒ Berlin, μία από τις μεγαλύτερες του κλάδου παγκοσμίως που φέτος διεξάγεται μέσω του Διαδικτύου. Ο Ελληνας υπουργός επέλεξε το Μουσείο της Ακρόπολης ως σκηνικό και αποκάλυψε το κεντρικό σύνθημα της νέας προωθητικής καμπάνιας, το «All you want is Greece».

Ο υπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι «έχοντας πάντα κατά νουν την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων φιλοδοξούμε να ανοίξουμε τον ελληνικό τουρισμό στις 14 Μαΐου. Εως τότε θα αίρουμε σταδιακά τους περιορισμούς, εφόσον αυτό μάς το επιτρέψουν οι εκτιμήσεις των λοιμωξιολόγων για την εξέλιξη της πανδημίας. Για παράδειγμα, προγραμματίζουμε για τον Απρίλιο την πιλοτική, δοκιμαστική εφαρμογή των μέτρων που έχουμε σχεδιάσει, σε πρώτη φάση με επισκέπτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και με άλλα κράτη αναχώρησης όπου ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει, όπως π.χ. το Ισραήλ. Τονίζω, ωστόσο, ότι όλες οι ημερομηνίες σχετικά με το άνοιγμα είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν, αναλόγως των εξελίξεων».

Συγκεκριμένα, στη χώρα θα επιτρέπεται η είσοδος σε ταξιδιώτες οι οποίοι είτε θα έχουν εμβολιαστεί είτε θα διαθέτουν ανοσία λόγω ανάρρωσης, είτε θα έχουν βρεθεί αρνητικοί στην COVID-19 σε πρόσφατο τεστ. Επιπλέον, όπως είπε ο υπουργός, «όλοι οι τουρίστες ενδέχεται να υποβληθούν σε τυχαία τεστ, κατά τον ίδιο τρόπο με πέρυσι. Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι τα rapid tests, χάρη στα οποία η καραντίνα για τα θετικά κρούσματα θα ξεκινάει, πλέον, χωρίς την 24ωρη αναμονή όπως το 2020».

Το κόστος για τη νοσηλεία ή οποιαδήποτε άλλη επιβεβλημένη ενέργεια, με στόχο την προστασία της υγείας τουριστών, επαγγελματιών και πολιτών, θα βαρύνει το ελληνικό κράτος, υποσχέθηκε ο Χάρης Θεοχάρης.