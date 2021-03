Πώς η Νέα COSMOTE TV άλλαξε την εμπειρία θέασης στην Ελλάδα; Οι δημιουργοί της απαντούν

Είναι η πρώτη streaming υπηρεσία στην Ελλάδα, που συνδυάζει το ζωντανό πρόγραμμα των καναλιών με το on demand περιεχόμενο. Το μενού προσαρμόζεται δυναμικά στα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντάς του προσωποποιημένη εμπειρία θέασης. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες μπορούν να βρουν εύκολα και γρήγορα το περιεχόμενο που ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις τους. «Ένας βασικός στόχος που θέσαμε στο σχεδιασμό της Nέας COSMOTE TV είναι πώς μπορούμε να κάνουμε εύκολη την αναζήτηση περιεχομένου μέσω του μενού. Δομήσαμε το μενού με βάση τις κατηγορίες προγράμματος, έτσι ώστε αν κάποιος ψάχνει π.χ. για ταινία, να μπορεί μέσα από την επιλογή του μενού “ταινίες” να βρει όλες τις επιλογές για ταινίες από το ζωντανό πρόγραμμα των καναλιών, το Replay TV των καναλιών ή το On Demand» εξηγεί η Μαρία Βενεκά, COSMOTE TV Product Marketing and Sales Development Senior Manager.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, το ταλέντο τους και τα πιο σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας, οι άνθρωποι της COSMOTE TV δημιούργησαν μια εύχρηστη streaming υπηρεσία, που βασίζεται στην πλατφόρμα της Comcast Technology Solutions, αλλά σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε in house. «Κατά τη διάρκεια του έργου επαναπροσδιορίσαμε από μηδενική βάση την αρχιτεκτονική της υπηρεσίας και υιοθετήσαμε νέες καινοτόμες τεχνολογίες» επισημαίνει ο Δημήτρης Παούρης, COSMOTE TV TV Systems & Services Development Senior Manager.

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας χρειάστηκαν δύο χρόνια εντατικής ενασχόλησης πολλών εργαζομένων από διάφορες λειτουργίες του Ομίλου ΟΤΕ. Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Μπακης, TV Services Engineer COSMOTE TV «αυτό που κάνει το έργο αυτό τόσο ξεχωριστό δεν είναι μόνο οι state of the art τεχνολογίες, αλλά οι άνθρωποι εντός και εκτός ΟΤΕ και ο τρόπος που συνεργάστηκαν, με τον κοινό στόχο να δημιουργήσουν την καλύτερη εμπειρία στους χρήστες της Νέας COSMOTE TV».

Κέντρο ψυχαγωγίας για όλους

Ένα από τα πρώτα βήματα κατά το σχεδιασμό, ήταν η σκιαγράφηση των διαφορετικών προφίλ των πελατών της COSMOTE TV, ώστε να διαπιστωθούν οι διαφορετικές ανάγκες και ο τρόπος που αναζητά και καταναλώνει περιεχόμενο ο κάθε χρήστης, στοιχεία που αποδείχθηκαν πολύτιμα για τον σχεδιασμό της πλατφόρμας.

“Ένα χρόνο μετά το λανσάρισμα της Nέας COSMOTE TV, που συνέπεσε με την πρωτόγνωρη συγκυρία της Covid-19 εποχής και είχε ως αποτέλεσμα την εξαιρετικά σημαντική άνοδο της συνολικής τηλεθέασης, η οικιακή ψυχαγωγία βρίσκεται «στα καλύτερα της». Ο φιλικός σχεδιασμός της εφαρμογής προσαρμόζεται στα viewing habbits του συνδρομητή με στόχο την καλύτερη τηλεοπτική εμπειρία, προτείνοντας δυναμικά Live & On Demand, το δικό μας Original παράλληλα με το κορυφαίο αθλητικό, κινηματογραφικό και παιδικό περιεχόμενο”, ανέφερε σχετικά η Φαίη Τσιτσιπή, COSMOTE TV Senior Market Insights & Content Development Manager.

Το πλούσιο περιεχόμενο της COSMOTE TV μπορεί να το απολαύσει ο χρήστης σε οποιαδήποτε συσκευή επιθυμεί – σε τηλεοράσεις με εύκολη εγκατάσταση χωρίς κεραία και καλώδια μέσω ενός Wi-Fi Android TV Box, σε PCs, Laptops, Mac μέσω browser, καθώς και σε φορητές συσκευές (tablets, smartphones) και Smart TVs μέσω app προβλέπει την προσαρμογή του interface της σε κάθε συσκευή από την οποία είναι προσβάσιμη.

Νέες δυνατότητες και χαρακτηριστικά

Η streaming υπηρεσία εξακολουθεί να αναβαθμίζεται με την προσθήκη νέων δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, με στόχο την καλύτερη εμπειρία των τηλεθεατών. Την ευθύνη της βελτίωσής της έχουν και πάλι οι άνθρωποι της COSMOTE TV. Αυτή τη στιγμή, πρώτη στην Ευρώπη, η Νέα COSMOTE TV διαθέτει την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android TV 10, μέσα από τον νέο Android TV αποκωδικοποιητή της. Με μοντέρνο σχεδιασμό, πανίσχυρο επεξεργαστή και υποστήριξη HDR [email protected], η εμπειρία θέασης θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. «Ο συνδυασμός του νέου λειτουργικού συστήματος με τον κατά 40% ισχυρότερο επεξεργαστή και των νέων τεχνικών δυνατοτήτων, είναι χαρακτηριστικά της δέσμευσής μας για την συνεχόμενη βελτίωση της νέας COSMOTE TV» λέει Παναγιώτης Τσίκλος, Senior Product Manager COSMOTE TV.

Μέσα στο 2021, το 4Κ περιεχόμενο της Νέας COSMOTE TV θα ενισχυθεί με ταινίες στην on demand υπηρεσία Movies Club. Η φωνητική αναζήτηση και η αναβάθμιση της μηχανής αναζήτησης, θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τους χρήστες στην εύρεση περιεχομένου. Επιπλέον, η δυνατότητα προβολής σε τηλεόραση από φορητή συσκευή (casting), που ήδη διατίθεται σε Android tablets & smartphones, θα επεκταθεί και σε iPhone & iPad.

Πλούσια και σε περιεχόμενο

Η Νέα COSMOTE TV είναι ένας συνδυασμός καινοτομίας και premium περιεχομένου, που περιλαμβάνει πάνω από 70 κανάλια, 16 από τα οποία παραγωγής COSMOTE TV (SPORT, CINEMA & HISTORY) και on demand καταλόγους, όπως το COSMOTE TV PLUS. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει πάνω από 750 ταινίες, 175 σειρές, 280 ολοκληρωμένους κύκλους σειρών και πάνω από 1300 ντοκιμαντέρ αυτοτελή ή επεισόδια σειρών ντοκιμαντέρ. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν πρωτότυπες παραγωγές και εκπομπές της COSMOTE TV (Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές, Έτερος Εγώ – Κάθαρσις, Στο Πλεχτό κ.α.), πρωτότυπες σειρές ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY HD, ταινίες και σειρές μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο του Hollywood και εταιρειών διανομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

*Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε έπειτα από τη διεξαγωγή Covid test.