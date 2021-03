Ελληνοτουρκική «μονομαχία» για τους Ρώσους τουρίστες

Στη Ρωσία και στην Ανατολική Ευρώπη στρέφεται η προσοχή του υπουργείου Τουρισμού μετά και την αποδοχή της πρότασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την υιοθέτηση ενός πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμών, τεστ και ανοσίας, την Τετάρτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που άνοιξε τον δρόμο για τον εισερχόμενο από την Ε.Ε. τουρισμό.

Η Αθήνα επιχειρεί για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια να ενισχύσει τις ταξιδιωτικές ροές από τη Ρωσία, οι οποίες στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας είχαν προσεγγίσει το ένα εκατομμύριο επισκέπτες, αλλά, αρχικά με την υποτίμηση του νομίσματος και κατόπιν με την πανδημία, πρακτικά μηδενίστηκαν το 2020. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΟΤ, που προκύπτουν από όσα έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες στη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ της Ρωσίας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ρώσους τουρίστες, με τους tour operators που ειδικεύονται σε ταξίδια προς τη χώρα μας και παράγοντες της τοπικής αγοράς να εκτιμούν πως φέτος, εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα 400.000 έως 500.000 Ρώσοι.

Στην προσπάθεια υλοποίησης αυτής της προοπτικής, όμως, η Αθήνα θα έχει να ανταγωνιστεί την Τουρκία, η οποία αποτέλεσε την εναλλακτική των Ρώσων τουριστών τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω των πολύ χαμηλότερων τιμών όσο και του γεγονότος ότι η Τουρκία έχει δηλώσει πως φέτος θα δέχεται χωρίς πιστοποιητικά ή τεστ και καραντίνα όλους τους Ρώσους επισκέπτες.

Η Ελλάδα και οι Ελληνες ξενοδόχοι που βρέθηκαν στη Μόσχα διεμήνυσαν προς κάθε κατεύθυνση ότι θα αναγνωρίζεται το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και θα επιτρέπεται η χωρίς διατυπώσεις και καραντίνα είσοδος όσων είτε έχουν εμβολιαστεί είτε έχουν πιστοποιητικό ανοσίας ή αρνητικό τεστ. Μάλιστα το επόμενο διάστημα αναμένεται και η υπογραφή σχετικού μνημονίου μεταξύ των δύο χωρών για το ζήτημα, προκειμένου να αρθεί η όποια αβεβαιότητα λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες από τη Ρωσία. Μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί τη Μόσχα ο Ελληνας υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος χθες βρέθηκε στη Ρουμανία, ενώ θα ταξιδέψει και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης προκειμένου να διευκολύνει το «άνοιγμα» του τουρισμού και σε αυτές τις αγορές.

Τα αισιόδοξα μηνύματα από τη ρωσική αγορά ανέκυψαν, όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθεσης Τουρισμού ΜΙΤΤ 2021 της Ρωσίας, στην οποία έλαβε μέρος ο ΕΟΤ μετά ένα χρόνο απουσίας εξαιτίας της πανδημίας. Την πρώτη ημέρα της έκθεσης, στο ελληνικό περίπτερο προβλήθηκε μήνυμα-κάλεσμα του υπουργού Τουρισμού προς τους τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους. Ο υπουργός, αφού επισήμανε την πλήρη προετοιμασία της Ελλάδας ώστε να προσφέρει ποιοτικές και ταυτόχρονα ασφαλείς υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες της, με τον σχεδιασμό ενός λεπτομερούς επιχειρησιακού πλάνου ανοίγματος του τουρισμού, υπογράμμισε ότι «παραδοσιακά, τόσο ο luxury τουρισμός, o τουρισμός ευεξίας και o προσκυνηματικός τουρισμός όσο και το δίπτυχο “ήλιος και θάλασσα” κερδίζουν τις καρδιές των φίλων επισκεπτών από τη Ρωσία. Αυτό πιστεύουμε ότι ειδικά φέτος μπορεί να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο και να πετύχουμε ακόμη πιο πολλούς ευχαριστημένους τουρίστες. Το έχουμε όλοι ανάγκη και για αυτό δουλέψαμε σκληρά και δημιουργήσαμε τις συνθήκες ώστε και αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα να αποδειχθεί ιδανική επιλογή διακοπών. Σας περιμένουμε».

Η Ελλάδα συμμετείχε φέτος ως partner country με περίπτερο 153 τ.μ., με σύνθημα της νέας διαφημιστικής εκστρατείας για τον ελληνικό τουρισμό «All you want is Greece», καθώς και πέντε συνεκθέτες, μεταξύ των οποίων tour operators της Ρωσίας για ελληνικούς προορισμούς, όπως η Mouzenidis Travel και η ΤΕΖ Τοur. Συνολικά στην έκθεση λαμβάνουν μέρος 50 περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 15 εθνικές αποστολές, ενώ έως τώρα την έχουν επισκεφθεί πάνω από 18.000 εκπρόσωποι της ρωσικής και διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων και η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Μόσχα, Αικατερίνη Νασίκα, και ο γενικός πρόξενος Νικόλαος Κρίκος.