Επανεκκίνηση λιανεμπορίου στις 5 Απριλίου επιδιώκει η κυβέρνηση

Ανοιγμα του λιανεμπορίου στις 5 Απριλίου, έστω και με μία μεταβατική εβδομάδα μέχρι τις 12 Απριλίου, κατά την οποία οι αγορές θα γίνονται με τη μέθοδο του click in shop –δηλαδή εντός του καταστήματος, αλλά κατόπιν ραντεβού– επιθυμεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση. Με το ενδεχόμενο του ανοίγματος την προσεχή Δευτέρα 29 Μαρτίου να έχει εγκαταλειφθεί πλέον οριστικά, λόγω των δυσχερών επιδημιολογικών δεδομένων και της μεγάλης πίεσης που δέχεται το εθνικό σύστημα υγείας (ΕΣΥ), η κυβέρνηση θέλει να ανοίξει την αγορά όσο το δυνατόν νωρίτερα, ει δυνατόν την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, και όχι να παραταθεί η αναστολή δραστηριότητας του λιανεμπορίου έως τις 12 Απριλίου.

Ετσι λοιπόν, αν και κεντρικός στόχος παραμένει το καθολικό άνοιγμα του λιανεμπορίου και μάλιστα στις 5 Απριλίου, δηλαδή με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων και όχι με τη μέθοδο του click away και του click in shop, αυτό φαίνεται να προσκρούει –τουλάχιστον μέχρι στιγμής– στις απόψεις των εμπειρογνωμόνων.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, στο τραπέζι έχει τεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ένα εναλλακτικό σενάριο: άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 5 Απριλίου με τη μέθοδο του click in shop για μία εβδομάδα και πλήρης λειτουργία στις 12 Απριλίου. Η εφαρμογή του μοντέλου click away στην παρούσα φάση θεωρείται μη βιώσιμη λύση, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, τονίζοντας ότι ήταν καλή για τότε που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες του χριστουγεννιάτικου τζίρου. Σημειώνεται, άλλωστε, ότι τη μέθοδο του click away δεν κατάφεραν να την εφαρμόσουν όχι μόνο μικρές επιχειρήσεις, αλλά ούτε κάποιες μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες.

Αντίθετη, εξάλλου, είναι η κυβέρνηση στη θέση που διατυπώνεται από εκπροσώπους του εμπορίου για το άνοιγμα πρώτα μικρών επιχειρήσεων και κατόπιν των υπολοίπων, κάτι που έγινε τον Μάιο του 2020, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις στην αγορά. Αυτό επίσης που δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση οι επιχειρήσεις είναι να εφαρμοστεί κάποιο μοντέλο τώρα, για παράδειγμα το click away, και μετά ξαφνικά να καταργηθεί. Και αυτό διότι, όταν συνέβη τόσο στο τέλος Δεκεμβρίου όσο και στις αρχές Φεβρουαρίου, προκάλεσε πολύ μεγάλο κόστος και αναστάτωση, καθώς ακυρώθηκαν χιλιάδες ραντεβού και οι παραγγελίες στη συνέχεια έπρεπε να αποσταλούν στους καταναλωτές.

Πάντα με περιορισμούς

Σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα του λιανεμπορίου, είτε με το μεταβατικό στάδιο του click in shop, είτε χωρίς αυτό, θα συνοδεύεται από τους ακόλουθους περιορισμούς:

• Συγκεκριμένος αριθμός ατόμων που θα βρίσκεται ταυτόχρονα εντός του καταστήματος. Το ανώτατο όριο θα προκύπτει με βάση τον κανόνα 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από πελάτες και προσωπικό.

• Αποστολή μηνύματος στον αριθμό 13032.

• Δυνατότητα μετακίνησης για ψώνια από κατάστημα του λιανεμπορίου (πλην καταστημάτων τροφίμων και φαρμακείων) μόνο μια φορά ημερησίως.

• Χρονικός περιορισμός για την πραγματοποίηση των παραπάνω αγορών. Συζητείται το ενδεχόμενο να είναι τρεις ώρες.