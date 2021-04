Επανεκκίνηση λιανεμπορίου: Ψώνια σε 20 με 30 λεπτά

Σύγχυση σε μερίδα καταναλωτών και καταστηματαρχών προκάλεσε η ταυτόχρονη λειτουργία του διπλού μοντέλου (click in shop και click away), ειδικά σε ό,τι αφορά τους τρόπους πληρωμής που επιτρέπονται σε κάθε περίπτωση (φωτ. INTIME).

Μουδιασμένοι ήταν χθες καταναλωτές και αγορά, καθώς το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων ύστερα από περίπου δύο μήνες στην Αττική συνοδεύτηκε από αυστηρά περιοριστικά μέτρα, τα οποία μετατρέπουν την αγοραστική εμπειρία σε αγώνα δρόμου με το χρονόμετρο. Το κλίμα βεβαίως έχει επηρεασθεί αρνητικά και από την αιφνιδιαστική απόφαση να μην αρθεί η απαγόρευση λειτουργίας του λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κοζάνη, ενώ σχετική ανησυχία υπάρχει και στην Αττική, με τον επιχειρηματικό κόσμο να φοβάται νέο κλείσιμο έπειτα από 1-2 εβδομάδες, κάτι που θα σημαίνει την απόλυτη καταστροφή. Σημειώνεται άλλωστε ότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, είχε τεθεί επί τάπητος και το σενάριο να μην επαναλειτουργήσει το λιανεμπόριο ούτε στην Αττική, το οποίο όμως τελικά απορρίφθηκε.

Τα «παρατράγουδα» δεν έλειψαν την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου στην Αττική, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιβολή προστίμου, συνολικού ύψους 8.000 ευρώ, στο πολυκατάστημα Notos, καθώς άνοιξε για τους πελάτες, κατά παράβαση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Επίσης, σύγχυση σε μερίδα καταναλωτών και καταστηματαρχών προκάλεσε η ταυτόχρονη λειτουργία του διπλού μοντέλου (click in shop και click away), ειδικά σε ό,τι αφορά τους τρόπους πληρωμής που επιτρέπονται σε κάθε περίπτωση. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση των αγορών με το μοντέλο click in shop ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει είτε με μετρητά είτε με κάρτα, ενώ στην περίπτωση των αγορών με το μοντέλο click away, ο καταναλωτής είτε θα πρέπει να έχει προεξοφλήσει ηλεκτρονικά την παραγγελία του είτε να την πληρώσει μόνο μέσω κάρτας κατά την παραλαβή της έξω από το κατάστημα.

Οι αγορές, πάντως, εντός του καταστήματος με βάση τα νέα περιοριστικά μέτρα και ιδίως λόγω, πρώτον, του χρονικού ορίου των τριών ωρών που έχουν οι καταναλωτές ημερησίως για να κάνουν τις αγορές τους και δεύτερον, εξαιτίας των χρονικών περιορισμών που τα ίδια τα καταστήματα θέτουν στους καταναλωτές ώστε να εξυπηρετούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, καθιστούν πλέον την αγοραστική εμπειρία μάλλον ένα αγχωτικό ταξίδι. Περιορίζουν έτσι τις λεγόμενες «αυθόρμητες» αγορές που στην προ κορωνοϊού εποχή ήταν αυτό που επιζητούσαν οι εμπορικές επιχειρήσεις και για τον λόγο αυτό αναζητούσαν τρόπους να παρατείνουν την παραμονή του καταναλωτή στο κατάστημα.

Οι «κόφτες» που οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν βάλει στη διάρκεια του ραντεβού κάθε πελάτη οφείλονται κατά κύριο λόγο στο ότι μέσα στο κατάστημα επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα έως 20 πελάτες, ανεξαρτήτως των τετραγωνικών μέτρων αυτού. Ενδεικτικά, η Leroy Merlin έχει βάλει μέγιστη διάρκεια παραμονής στο κατάστημα τα 45 λεπτά, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αλυσίδα Jysk. Η αλυσίδα Κωτσόβολος έχει θέσει μέγιστο χρόνο της επίσκεψης στο κατάστημα τα 30 λεπτά, όπως και η Jumbo. Στα 30 λεπτά έχει ορίσει το μέγιστο όριο παραμονής στο κατάστημα η αλυσίδα αθλητικών ειδών Intersport, ενώ η Cosmosport έχει ορίσει ως μέγιστο χρόνο παραμονής στο κατάστημα τα 20 λεπτά. Αν και η αλυσίδα Πλαίσιο δεν αναφέρει ρητώς ότι η διάρκεια του ραντεβού είναι 20 λεπτά, αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα χρονικά «παράθυρα» που διατίθενται για να κλείσεις ραντεβού είναι εικοσάλεπτα.

Κάτι αντίστοιχο αλλά με 30λεπτα ισχύει για τα καταστήματα Public και Media Markt, αλλά και για όλα τα καταστήματα του ομίλου Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti κ.ά.). Σε άλλες αλυσίδες, όπως για παράδειγμα η Funky Buddha, ο κάθε πελάτης πρέπει να κάνει τα ψώνια του μέσα σε 15 λεπτά.

Χθες, εξάλλου, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) επανέφερε το αίτημά της για ενίσχυση των εμπορικών επιχειρήσεων με κεφάλαια επανεκκίνησης, κατά τα πρότυπα του προγράμματος για την εστίαση. Δηλαδή ζητεί να δοθεί ποσό ενίσχυσης ίσο με το 7% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, με σκοπό την αγορά εμπορευμάτων για το πρώτο διάστημα επανεκκίνησης του λιανεμπορίου. Οπως μάλιστα σημειώνει, το βασικό κεφάλαιο αγοράς νέων εμπορευμάτων της προσεχούς σεζόν μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 46% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.