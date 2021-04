Μανώλης Κόντος: Στο DNA της INFORM η εξέλιξη και η καινοτομία

Βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες θέτει η INFORM, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στην παροχή υπηρεσιών ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και καινοτομώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Ως μία από τις μακροβιότερες ελληνικές επιχειρήσεις η INFORM διαθέτει αποδεδειγμένη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό η πανδημία κάθε άλλο παρά αιφνιδίασε την εταιρεία, η οποία, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε, κατάφερε να ενισχύσει το περασμένο έτος την κερδοφορία της παρά τη δυσμενή συγκυρία. «Κλειδί» αποτέλεσαν η ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της και οι επενδύσεις της στην κατεύθυνση της δημιουργίας εξειδικευμένων ψηφιακών λύσεων, οι οποίες βρήκαν υψηλή ανταπόκριση από την πλευρά των επιχειρήσεων. RPA, Chatbots, Document management, Digital onboarding, paperless branch concepts και Video Banking είναι ορισμένα από τα πεδία στα οποία εκτείνεται το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και προϊόντων που έχει αναπτύξει η εταιρεία με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες και τους οργανισμούς που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν το ψηφιακό τους αποτύπωμα.

Ο Managing Director της INFORM, Μανώλης Κόντος*, μας μιλάει για τις επιχειρηματικές κινήσεις της εταιρείας και για το πώς κατάφερε να αναβαθμίσει το value proposition του βασικού της προϊόντος, εμπλουτίζοντάς το με νέα ψηφιακά εργαλεία και αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

-Πόσο έχει μετεξελιχθεί η INFORM στη διάρκεια της πολυετούς διαδρομής της; Ποιες υπηρεσίες παρέχει σήμερα και σε ποιες χώρες αναπτύσσει τη δραστηριότητά της;

Είμαστε μια εταιρεία με ιστορία 120 ετών, η οποία διαρκώς εξελίσσεται, προσαρμόζεται στις αλλαγές και καινοτομεί. Οι συνεχείς επενδύσεις που υλοποιούμε σε επίπεδο τεχνογνωσίας και απόκτησης high-end τεχνολογικών εργαλείων, αλλά και σε επίπεδο εκπαίδευσης, εστιάζοντας στο reskilling και upskilling των εργαζομένων μας, θεωρώ ότι είναι και ο λόγος που καταφέρνουμε όλα αυτά τα χρόνια να διατηρούμε την ηγετική μας θέση στους τομείς και τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Διαθέτουμε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και προϊόντων, ικανό να καλύψει όλες τις ανάγκες, ακόμη και εκείνες των πιο απαιτητικών πελατών μας. Ειδικό βάρος έχει δοθεί στις λύσεις SaaS για αυτόματη αναγνώριση και καταχώρηση δεδομένων παραστατικών αγορών, δαπανών και εταιρικών εγγράφων στα συστήματα ERP. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς για υπηρεσίες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (e-archiving), λύσεις αυτοματοποίησης στο πλαίσιο του Digital Onboarding, Know Your Customer/Business (KYC/KYB), με έλεγχο αυθεντικότητας και εξαγωγή δεδομένων από έγγραφα ταυτοποίησης (ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες οδήγησης), αλλά και από φορολογικά, εταιρικά και έγγραφα κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, προσφέρουμε υπηρεσίες διαχείρισης, αυτόματης αναγνώρισης και καταχώρησης (Process Automation), Chatbots, Digital Customers Onboarding, Video Banking / Video Conferencing, Paperless Branch Concepts, Advanced Loyalty Platform και Augmented Reality Mobile apps for e-commerce.

Από γεωγραφικής άποψης, βασικές αγορές για την INFORM είναι η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Αλβανία, ενώ εξίσου δυνατή είναι η παρουσία μας σε Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

-Πώς επέδρασε η πανδημία στη λειτουργία της εταιρείας; Πώς προσαρμόστηκε η INFORM στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν;

Δυστυχώς η πανδημία επηρέασε και τον δικό μας κλάδο, κατ’ επέκταση και την εταιρεία. Οι συνθήκες που διαμόρφωσε ο κορωνοϊός ήταν πρωτόγνωρες για όλες τις επιχειρήσεις. Έχοντας όμως επιβιώσει και αναπτυχθεί μέσα στη δεκαετή ύφεση που κλυδώνισε την ελληνική οικονομία, μάθαμε να ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να είμαστε ευέλικτοι και να αναπροσαρμόζουμε την στρατηγική και το μοντέλο λειτουργίας μας όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώσαμε στις 31/3/2021, η INFORM εμφάνισε πτώση τζίρου το 2020, εξαιτίας της πανδημίας, όμως χάρη στην ορθή διαχείριση και την άμεση αντίδραση στην προσφορά νέων ψηφιακών λύσεων, η κερδοφορία μας ενισχύθηκε. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι ότι δεν χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ότι ήμασταν καλά προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι είχαμε ήδη ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια ψηφιοποίησης των διαδικασιών μας και είχαμε προβεί σε επενδύσεις για τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, οι οποίες βρήκαν, όπως ήταν φυσικό, πολύ πρόσφορο έδαφος, καθώς ανέκυψαν νέες ανάγκες και η ζήτηση για την απόκτηση τέτοιου είδους λύσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων ήταν τεράστια.

-Η κρίση της πανδημίας ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο την ψηφιακή μεταρρύθμιση ως βασικό παράγοντα επιβίωσης για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή. Πώς μπορεί η INFORM να βοηθήσει τις εταιρείες και τους οργανισμούς να ισχυροποιήσουν την ψηφιακή τους παρουσία και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού;

Το χτίσιμο ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και η δημιουργία high-end, value for money, τεχνολογικών λύσεων συνιστούν προτεραιότητά μας. Η INFORM μέσω των λύσεων που προσφέρει, σε ψηφιακό επίπεδο, προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες της. RPA, Chatbots, Cloud finance, Augmented reality, Digital onboarding, paperless branche concepts, Video Banking κ.α. είναι υπηρεσίες που ουσιαστικά μεταφέρουν τον πραγματικό κόσμο στον ψηφιακό με απόλυτη ασφάλεια, δίχως να διαταράσσεται η απρόσκοπτη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης, αλλά και δημιουργώντας ένα εξαιρετικό user experience για ενισχυμένο engagement από τους τελικούς καταναλωτές.

-Πρόσφατα ανακοινώσατε την εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού της κυπριακής εταιρείας Cloudfin LTD ενώ η INFORM LYKOS Ρουμανίας προχώρησε στην αύξηση του πλειοψηφικού ποσοστού της στις NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L. Τι σηματοδοτούν οι εν λόγω επενδύσεις και ποιες προοπτικές προσφέρουν;

Όπως σας ανέφερα, η καινοτομία και η εξέλιξη είναι στο DNA μας και αντιλαμβανόμαστε ότι μόνο μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και συμπράξεις που «παντρεύουν» το παλιό, που έχει πολυετή εμπειρία και authority στην αγορά, με το νέο, το φρέσκο, το καινοτόμο, μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη. Οι νέες επενδύσεις που υλοποιούμε συνιστούν μέρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος ενίσχυσης των ψηφιακών υπηρεσιών του οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια, πρωτίστως τώρα περισσότερο από ποτέ, η εταιρεία επενδύει σημαντικά σε νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, στελεχώνει τα τμήματα αντιστοίχως με έμφαση στην δημιουργία ενός ολοκαίνουριου πλαισίου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. Cloudfin και Nextdocs προσδίδουν μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό μας, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες τους λειτουργούν συμπληρωματικά στις υφιστάμενες.

-Σε ποιους τομείς στρέφεται το ενδιαφέρον της INFORM στο πλαίσιο της διεύρυνσης των λύσεων που παρέχει και της αναζήτησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών;

Η Αυτοματοποίηση των καθημερινών διεργασιών όσων αφορά στην αλληλεπίδραση ανθρώπων με υπολογιστές (Robotic Process Automation), μέσα σε έναν Οργανισμό (είτε πρόκειται για μία ιδιωτική εταιρεία είτε για μία δημόσια υπηρεσία), καθώς επίσης και το «πάντρεμά» της με τεχνολογίες αιχμής όπως είναι το Machine Learning και το Artificial Intelligence, πιστεύουμε ότι θα διαμορφώσει το Next Big Thing για τις εταιρείες, μειώνοντας δραματικά τα κόστη τους και αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την ευεξία των υπαλλήλων.

Ακόμη πιστεύουμε ότι, η όσο το δυνατό περισσότερη εξυπηρέτηση των τελικών πελατών μέσα από ψηφιακά κανάλια (π.χ. Chatbots), αλλά και η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων μέσω λύσεων Video Collaboration/Video Banking θα οδηγήσει επίσης στην μείωση του λειτουργικού κόστους των Οργανισμών και θα βελτιώσει κατά πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της εξυπηρέτησής τους.

Πρόσθετα, στην εποχή social distancing που διανύουμε οι Οργανισμοί καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του ‘going paperless but not people-less’, διότι η ύπαρξη του ανθρώπινου παράγοντα είναι ζωτικής σημασίας, για την επίλυση προβλημάτων και την διαχείριση σοβαρών θεμάτων που απαιτούν φυσική (in-store/in-branch) επικοινωνία. Η INFORM μέσω των λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού που διαθέτει, παρέχει ολοκληρωμένη λύση Paperless Branch η οποία συνδυάζει προηγμένες τεχνολογίες OCR και Ψηφιακών Υπογραφών, ώστε ο Οργανισμός να διασφαλίσει την φυσική επικοινωνία αλλά και την μείωση του λειτουργικού κόστους αποθήκευσης και διαχείρισης εγγράφων, επιτυγχάνοντας instore mobility, ταχύτητα εξυπηρέτησης και προσδίδοντας προηγμένη εμπειρία στους πελάτες της.

Τέλος, λύσεις στον τομέα του Customer Experience, όπως Omni Channel Surveys και Loyalty (προγράμματα Πιστότητας), είναι στους τομείς στους οποίους στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στην INFORM.