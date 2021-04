Ο Κ. Σπανδωνίδης νικητής του διεθνούς διαγωνισμού Citywealth Magazine

Μια σημαντική πρωτιά στον διεθνή διαγωνισμό του Λονδρέζικου Citywealth Magazine Magic Circles Awards, κατέλαβε ο Κώστας Σπανδωνίδης της Ελβετικής Τράπεζας Mirabaud & Cie, λαμβάνοντας το βραβείο Wealth Professional of the Year 2020.

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν οι σημαντικότεροι διεθνείς νομικοί, χρηματοοικονομικοί και τραπεζικοί οργανισμοί καθώς και στελέχη με διεθνή παρουσία και εμπειρία στην κορυφή της καριέρας τους.

Ο Κώστας Σπανδωνίδης, μαθητής του Κολλεγίου Αθηνών αποφοίτησε από το IB της Σχολής Μωραίτη και ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του στην Αγγλία το 2014.

Είναι κάτοχος BA (Hons) Business Administration από το University of Portsmouth και MSc in Banking από το Queen Mary University of London.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη Mirabaud & Cie στη Γενεύη, στον τομέα του Asset Management / Alternative Investments στο τμήμα Funds of Hedge Funds και συνέχισε στον τομέα του Wealth Management.

Τα δύο τελευταία χρόνια ορίσθηκε υπεύθυνος για τη διαχείριση βιβλίου σημαντικών πελατών της Τράπεζας ως μέλος της ομάδας που υποστηρίζει την Αγγλική αγορά και τη θυγατρική τράπεζα στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα ανέλαβε την διερευνηση των δυνατοτήτων της Ελληνικής αγοράς.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ήταν καταλυτικός επίσης ο ρόλος του, στη συμμετοχή της Mirabaud & Cie σε διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματοοικονομικούς διαγωνισμούς όπως τα WealthBriefing Awards, Magic Circle Awards, IFC Awards, PAM Awards, όπου απέσπασε σημαντικά πρώτα βραβεία, όπως Best International Clients Team, Best Estate Planning Team, Best HNWI Team, Specialist International Team, Best Private Bank of the Year 2020 – Switzerland.

Η Mirabaud & Cie μία από τις παλαιότερες Ελβετικές τράπεζες, ιδρύθηκε πριν 200 χρόνια, έχει ενεργή παρουσία σε 10 χώρες, σε 4 ηπείρους, ενώ απευθύνεται σε Ultra High Net Worth Individuals. Οι βασικές λειτουργίες της αφορούν τους τομείς του Wealth Management, Asset Management, και του Corporate Finance.

Τέλος, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει τους πελάτες της με ειδική εκπαίδευση, όπως αυτής της ανάπτυξης δεξιοτήτων της επόμενης γενιάς μιας οικογένειας μέσω της Mirabaud Academy, ενώ μεριμνά για την ικανοποίηση αιτημάτων για τη διασύνδεσή τους, στις χώρες που δραστηριοποιείται, με κορυφαίους νομικούς οίκους και εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης φορολογικών και άλλων θεμάτων.