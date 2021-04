Μπορούν τα private equity funds να σώσουν τον κόσμο;

Οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (Private Equity – PE) έχουν τη μοναδική ευκαιρία, αξιοποιώντας την ισχυρή θέση που αποκτούν στην αγορά και τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους, να δημιουργήσουν θετική επίπτωση σε συγκεκριμένους τομείς στην κοινωνία, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλές αποδόσεις για τους επενδυτές τους.

Αιχμή του δόρατος των PE αποτελεί η ικανότητά τους να προωθούν ταχύτερα από παραδοσιακούς επενδυτές τις ενέργειες μετασχηματισμού στις εταιρείες που επενδύουν, δημιουργώντας υπεραξίες. Με τον ίδιο δυναμικό τρόπο θα μπορούσαν να επιδιώξουν ταχύτερη προσαρμογή των εταιρειών αυτών σε δράσεις που αφορούν την αειφορία και την απεξάρτηση από το διοξείδιο του άνθρακα.

Οι εταιρείες PE διαθέτουν έναν τεράστιο όγκο κεφαλαίων, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν έως και 8,3 τρισ. δολάρια μέχρι το 2025, βάσει ανάλυσης της PwC. Εχουν έτσι τη δυνατότητα να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διοχέτευση ρευστότητας, δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων στις οικονομίες, και να αποτελέσουν καταλύτες στον εταιρικό μετασχηματισμό και στη μελλοντική ανάπτυξη. Αυτό δημιουργεί αυξημένες προσδοκίες ως προς τον ενεργητικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην ESG agenda, δηλαδή σε θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της διακυβέρνησης.

Οι εταιρείες PE μπορούν να συμβάλουν σημαντικά, μέσω της παροχής κεφαλαίων, στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, επιτυγχάνοντας έτσι περαιτέρω μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η εταιρεία CVC Growth Partners επένδυσε 200 εκατ. δολάρια στην EcoVadis, μια εταιρεία που παρέχει αξιολογήσεις, εργαλεία και λογισμικό που στοχεύουν στην ενίσχυση της αειφορίας στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Αλλη εναλλακτική αποτελεί η τακτική «buy dirty and cheap, sell clean and expensive». Την απόκτηση δηλαδή μιας εμπορικής μονάδας παραγωγής ενέργειας που βασίζεται κυρίως σε ορυκτά καύσιμα, με αποτίμηση στην αγορά έξι φορές μεγαλύτερη των κερδών, τον μετασχηματισμό της σε μονάδα χαμηλότερων εκπομπών και την πώληση σε τιμή που μπορεί να αποφέρει δεκαπλάσια κέρδη. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι η μεταστροφή εταιρειών διαχείρισης απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία, πετυχαίνοντας την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών αντί της καύσης ή της ταφής τους, παράγοντας ταυτόχρονα ανανεώσιμη ενέργεια.

Τι θα γινόταν αν οι εταιρείες PE υιοθετούσαν για όλες τις εταιρείες που είναι στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια, ανεξάρτητα από γεωγραφική θέση ή κλάδο, τον κοινό στόχο να καταστούν μηδενικού ισοζυγίου εκπομπής άνθρακα έως το 2035; Τα χαρτοφυλάκια μπορούν να περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος επιχειρήσεων: από εταιρείες λιανικής στην Ασία μέχρι ομίλους νοσοκομείων στις ΗΠΑ. Αυτή θα ήταν μια φιλόδοξη δέσμευση με θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον παγκοσμίως.

Οι εταιρείες PE επιδεικνύουν ικανότητες εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και στρατηγικών σε ευρύ φάσμα εταιρειών, δημιουργώντας εσωτερική τεχνογνωσία σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, που αξιοποιείται από αυτές για τη βελτίωση της απόδοσης όλων των εταιρειών στις οποίες επενδύουν. Τι θα συμβεί αν η μείωση ή ο μηδενισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καταστεί ο επόμενος μεγάλος τομέας εξειδίκευσης και αξιοποίησης σε όλο το εύρος των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων; Η Blackstone έχει ήδη θέσει στόχο τη μείωση των εκπομπών στις νέες εξαγορές της κατά 15%.

Εκείνο που προτείνουμε είναι η ενσωμάτωση των κριτηρίων μέτρησης του ESG στα δυναμικά σχέδια δημιουργίας αξίας που ήδη διαθέτουν οι επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου. Με το κόστος του άνθρακα να αυξάνεται, φαίνεται πιο λογικό για τους επενδυτές και για τους ιδιοκτήτες να εστιάσουν σε αυτό, ενώ παράλληλα συνάδει με την προοπτική δημιουργίας μελλοντικής υπεραξίας.

Μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο όπου το συμφέρον μιας εταιρείας PE συνδέεται με την πρόοδο της απεξάρτησης από τον άνθρακα; H τάση είναι πραγματική και μη αναστρέψιμη, παρόλο που πολλοί επικριτές την απορρίπτουν ως «καπιταλιστική τάση».

* O κ. Will Jackson-Moore είναι Global Private Equity, Real Assets and Sovereign Funds Leader, PwC UK.

** Η κ. Vicki Kerrigan είναι Leader of Industry for Private Equity and Sovereign Investment Funds, PwC UK.