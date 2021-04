O Αϊ Γουέι Γουέι θυμάται

Στις 2 Νοεμβρίου του 2021 θα κυκλοφορήσουν τα απομνημονεύματα του γνωστού Κινέζου καλλιτέχνη Αϊ Γουέι Γουέι με τίτλο «1000 Years of Joys and Sorrows», από τον εκδοτικό οίκο The Bodley Head, με τον ίδιο να φιλοτεχνεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Το βιβλίο θα μεταφραστεί σε 13 γλώσσες, ενώ στις ΗΠΑ θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Crown, θυγατρική του Random House Publishing Group, σύμφωνα με το The Bookseller. Ο αντισυμβατικός καλλιτέχνης είχε την ιδέα για το βιβλίο όσο κρατούνταν από τις κινεζικές αρχές, το 2011. Στο βιβλίο θα μιλήσει για τη σχέση του με τον πατέρα του και ποιητή Αϊ Κουίνγκ και την έννοια της ελευθερίας.

Οι φιναλίστ του Booker Prize

Στον δρόμο για το International Booker Prize, που θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο, βρίσκονται βιβλία που συνδυάζουν ιστορία, μυθοπλασία και ημερολογιακή γραφή. Στους έξι φιναλίστ περιλαμβάνονται το «At Night All Blood is Black» του Νταβίντ Ντιοπ, για την ιστορία ενός Σενεγαλέζου στρατιώτη στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλις («Τη νύχτα όλα τα αίματα είναι μαύρα»), τα διηγήματα «The Dangers of Smoking in Bed» της Μαριάνα Ενρίκες και το «When We Cease to Understand the World» του Χιλιανού Μπένχαμιν Λαβαντούτ. Επίσης, το βιβλίο «The Employees» της Ολγκα Ραβν, το «Ιn Memory of Memory» της Ρωσίδας Μαρία Στεπάνοβα, που εξετάζει τις εβραϊκές ρίζες της οικογένειας της συγγραφέως στη Ρωσία του 1908 και αναμένεται στα ελληνικά από τις εκδόσεις Βακχικόν, και το «Τhe War of the Poor» του Ερίκ Βιγιάρ, που θα κυκλοφορήσει επίσης από τις εκδ. Πόλις («Ο πόλεμος των φτωχών»).

Γαλλική Εβδομάδα αντί εκθέσεων

Με τη διοργάνωση της διαδικτυακής «Γαλλικής Εβδομάδας» από τις 17 έως τις 21 Μαΐου, η διεθνής ένωση των Γάλλων εκδοτών (Bureau International de l’ Edition Franchaise) καλεί εκδότες και ατζέντηδες του βιβλίου σε ψηφιακές συναντήσεις για συζήτηση και εμπορικές συμφωνίες. Η «Γαλλική Εβδομάδα» διοργανώνεται σε συνεργασία με τα κατά τόπους Γαλλικά Ινστιτούτα, με σκοπό να φέρει σε επαφή εκδότες απ’ όλο τον κόσμο με τη σύγχρονη γαλλική παραγωγή, καθώς ακυρώνονται οι ζωντανές εκθέσεις βιβλίων. Κάθε μέρα είναι αφιερωμένη στις διαφορετικές εκδοτικές κατηγορίες, όπως λογοτεχνία, δοκίμιο και επιστήμες, βιβλία για νέους, παιδικά, τέχνες και βιβλία συμβουλών.