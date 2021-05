Πτήση στην υπερπανσέληνο με Boeing προσφέρει η Qantas

Το «Fly me to the Moon» (Πήγαινέ με στ’ αστέρια), ένα δημοφιλέστατο και διαχρονικό τζαζ τραγούδι, που το έχουν πει πάμπολλοι ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, είναι γνωστό λίγο-πολύ σε όλους. Εκείνο το οποίο δεν είναι γνωστό είναι η σχέση του με τον αερομεταφορέα της Αυστραλίας, Qantas, η οποία το χρησιμοποίησε κατά κάποιον τρόπο για να διαφημίσει τις πτήσεις της στο… πουθενά. Αναμένοντας να επανεκκινήσουν κανονικά τα δρομολόγιά της, η αεροπορική εταιρεία, για να μπορέσει να παραμείνει εν λειτουργία, εφευρίσκει εναλλακτικές, όπως και άλλες στον κλάδο της. Με το μότο «Fly me to the Supermoon» (Πήγαινέ με στην Υπερπανσέληνο) προωθεί πτήσεις άνευ προορισμού για να μαγευτούν οι επιβάτες από την πανσέληνο, στο πλαίσιο των οποίων προσφέρει μια εναέρια εμπειρία κοσμικότητας με κοκτέιλ και γλυκίσματα μέσα σε ένα από τα Boeing 787 Dreamliner του στόλου της. Μέχρι πρότινος η εταιρεία έκανε κρατήσεις και πωλούσε εισιτήρια για φαντασμαγορικά ταξίδια (χωρίς προσγείωση) μέχρι την Ανταρκτική και πάλι πίσω ή μέχρι τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Υφαλο πέραν των ακτών της Αυστραλίας.

Από σήμερα, λοιπόν, η εταιρεία θα ξεκινήσει να διαθέτει εισιτήρια για ένα ταξίδι στις 26 Μαΐου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι επιβάτες να μπορέσουν να απολαύσουν την υπερπανσέληνο, όπως θα ανατέλλει εκείνη την ημέρα, η οποία συμπίπτει με ολική έκλειψη Σελήνης. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Πως η πανσέληνος εμφανίζεται στο πλησιέστερο σημείο της με τη Γη, ενώ εκτελεί την περιστροφή της, οπότε αυτό την κάνει να φαίνεται πολύ μεγαλύτερη και πραγματικά υπέρλαμπρη. Οσοι και όσες έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν 1.499 δολάρια Αυστραλίας ή 1.170 δολάρια ΗΠΑ για την πρώτη θέση θα συναντηθούν αρχικά στο λόμπι της εταιρείας Qantas στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ για ποτά, ορεκτικά και διασκέδαση, προτού επιβιβαστούν στο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στην ατμόσφαιρα για να θαυμάσουν την υπερπανσέληνο. Πρόκειται, όπως γίνεται αντιληπτό, για μια νυχτερινή πτήση και το Boeing που θα την εκτελέσει θα πετάξει πάνω από τα σύννεφα έως τις 43.000 πόδια, δηλαδή θα φθάσει στο υψηλότερο σημείο των δυνατοτήτων του.

Συνήθως οι περισσότερες επιβατικές πτήσεις ανέρχονται έως 35.000 πόδια, ενώ μαζί με τους επιβάτες θα βρίσκεται κι ένας αστρονόμος για να μπορέσει να λειτουργήσει ως «ξεναγός», να εξηγήσει το φαινόμενο και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Αφ’ ης στιγμής η πανδημία του κορωνοϊού υποχρέωσε τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να κλείσουν τα σύνορα και τα ταξίδια αποδεκατίστηκαν, οι αεροπορικές εταιρείες εξάντλησαν τα όρια της εφευρετικότητας και της επινοητικότητάς τους για να προσφέρουν μετακινήσεις και να εισπράττουν ρευστό. Ορισμένες προσέφεραν μεν πτήσεις στο πουθενά με ωραία δείπνα δε και με κάθε επισημότητα, όπως το έκανε η Singapore Airlines με το Α380 της Airbus που διαθέτει, ενώ η ταϊλανδέζικη Thai Airways International οργάνωσε γεύματα στο αυτοσχέδιο εστιατόριό της στα κεντρικά γραφεία της στην Μπανγκόκ. Η δε Qantas εκμεταλλεύθηκε και τα είδη που παλαιότερα προσέφερε στο κοινό της πρώτης θέσεως στα 747 Dreamliner, όπως πιτζάμες και το περιεχόμενο των μίνι μπαρ. Ωστόσο, όσα κι αν είναι τελικώς, τα έσοδα δεν θα συμβάλουν πολύ στο να ανακουφίσουν τις δραματικές πιέσεις που υφίστανται οι εταιρείες του κλάδου. Οπως, τέλος, προβλέπει το συλλογικό τους όργανο, η Διεθνής Ενωση Αερομεταφορέων, «φέτος οι ζημίες θα ανέλθουν στα 47,7 δισ. δολάρια αθροιστικά, εφόσον η κρίση αποδεικνύεται πολύ πιο οξεία και μακροχρόνια από όσο αναμενόταν αρχικά».