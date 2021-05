Η μάθηση δεν σταματά ποτέ; #Learning never stops?

Καθώς η παγκόσμια κοινότητα ταλανίζεται για δεύτερη χρονιά από την πανδημία του Covid-19, σχεδόν οι μισοί μαθητές του κόσμου εξακολουθούν να επηρεάζονται από το μερικό ή πλήρες κλείσιμο του σχολείου τους. Τα νούμερα άκρως ανησυχητικά: πάνω από 100 εκατομμύρια παιδιά θα βρεθούν κάτω από το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας στην ανάγνωση ως αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης.

Η UNESCO, με σκοπό να υποστηρίξει τη μαθησιακή συνέχεια, δημιούργησε τον Παγκόσμιο Συνασπισμό Εκπαίδευσης -Global Education Coalition, μια πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής για την προστασία του δικαιώματος στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και πέραν αυτής. Συγκεντρώνει περισσότερα από 175 μέλη από την οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών, την κοινωνία των πολιτών, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα ώστε να διασφαλιστεί ότι η Μάθηση Δεν Σταματά Ποτέ (#LearningNeverStops).

Η φετινή Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2021 – Global Action Week For Education 2021 (24 -30 Απριλίου 2021) διοργανώθηκε με θέμα τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εβδομάδας, η UNESCO κάλεσε τους υπουργούς παιδείας του κόσμου σε μια διαδικτυακή εκδήλωση στις 29 Μαρτίου 2021 με τίτλο «Ένα έτος με Covid-19: Προτεραιότητα στην ανάκαμψη της εκπαίδευσης για να αποφευχθεί μια γενική καταστροφή». Η εκδήλωση επικεντρώθηκε σε τρία θέματα πρωταρχικού ενδιαφέροντος: το άνοιγμα των σχολείων και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, το μετριασμό της εγκατάλειψης του σχολείου και των μαθησιακών απωλειών και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μάλιστα, στη θεματική ενότητα για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό και το μέλλον της εκπαίδευσης συμμετείχε και η Ελλάδα. Συζητήθηκαν οι βασικές στρατηγικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, το πώς επηρέασε ο Covid-19 το μέλλον της εκπαίδευσης, αλλά και το πώς μπορούν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να συμβάλλουν στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε πολλαπλά επίπεδα.

Ανάγκη για ευρύτερη κοινωνική δέσμευση και συνεργασίες

Στα πλαίσια αυτής της πρωτόγνωρης πανδημιακής συγκυρίας, αναδείχθηκαν επίσης επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, με επίκεντρο τη νέα γενιά.

Μία τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί το Πρόγραμμα Υποτροφιών για σπουδές στο Εξωτερικό του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το οποίο πραγματοποιείται για 9η συνεχή χρονιά. Η νέα γενιά βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των προγραμμάτων του Ομίλου με τη χορήγηση υποτροφιών, σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε νέους που διακρίνονται για το ταλέντο τους και τις επιδόσεις τους.

Από το 2013 ως σήμερα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσφέρει σε άριστους πτυχιούχους πανεπιστημίων 72 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνώς φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως Columbia, Imperial College, MΙΤ, Harvard, University of Cambridge, University College London, University of Lausanne, Delft University of Technology κ.ά.

Ο Όμιλος υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν προοπτικές για τους νέους. Βασικός στόχος του προγράμματος υποτροφιών αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για νέους ανθρώπους από όλη τη χώρα, πτυχιούχους ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού με εξαιρετικές επιδόσεις, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους εξειδικευόμενοι σε 3 επιστημονικούς τομείς.

Οι επιστημονικοί κλάδοι σπουδών αφορούν σε Τομείς της Μηχανικής και της Ενέργειας, σε Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης, και σε τομείς των Θετικών Επιστημών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών, καθώς και η φόρμα υποβολής αίτησης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ομίλου.