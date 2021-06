Ανατιμήσεις και ελλείψεις προϊόντων αλλάζουν τα σχέδια της Jumbo

«Πάγωμα» του ανοίγματος νέων καταστημάτων, ανατιμήσεις, αναζήτηση εναλλακτικών αγορών, που βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις αγορές από την Κίνα και την ευρύτερη Ασία, αλλά και περιορισμό των αποθεμάτων προκαλεί η αύξηση του μεταφορικού κόστους και των πρώτων υλών στην Jumbo. Ο επικεφαλής του ομίλου δεν δίστασε να χαρακτηρίσει χθες, μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, και το 2021 «χαμένη χρονιά», εκτιμώντας ότι, εάν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, μπορεί να ισχύσει και το 2022. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον επενδυτικό σχεδιασμό ο κ. Απόστολος Βακάκης ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε να μετατεθεί για το 2022 η έναρξη λειτουργίας ενός καταστήματος στην Ελλάδα, καθώς και η λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος στη Ρουμανία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα καταστήματα, αν και είναι έτοιμα, δεν θα ανοίξουν, διότι δεν υπάρχουν επαρκή εμπορεύματα για την τροφοδοσία τους. Πάντως, μέχρι τον Οκτώβριο του 2021 θα λειτουργήσει στην Κραϊόβα της Ρουμανίας ένα νέο ιδιόκτητο κατάστημα με τις αποθήκες (επιφάνειας περίπου 24.500 τ.μ.).

Ερωτηθείς σχετικά με το εάν υπάρχουν ήδη ανατιμήσεις στα είδη που διαθέτει η Jumbo, απάντησε χαρακτηριστικά: «Διαμορφώνουμε τις τιμές στο μίνιμουμ δυνατό. Δεν πάμε να κερδοσκοπήσουμε στην αρρυθμία. Κάνουμε υποθέσεις ότι οι τιμές θα επανέλθουν με λογικότερα, αλλά υψηλά επίπεδα. Κάθε μέρα που παραλαμβάνουμε εμπορεύματα, τα παραλαμβάνουμε με διαφορετικό κόστος. Με βάση αυτό το νέο κόστος προσπαθούμε να διαχειριστούμε τις νέες τιμές. Είναι όνειρο θερινής νυκτός να μην έχουμε καμία ανατίμηση». Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και σε παλαιότερη τοποθέτησή του ο κ. Βακάκης είχε αναφέρει ότι η Jumbo έχει από την προηγούμενη χρονιά συμβόλαια που καθόριζαν το 2021 το κόστος μεταφοράς, χθες αποκάλυψε ότι «η ανισορροπία στην αγορά είναι τέτοιας έκτασης που οι συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες μπορεί να μην τηρήσουν τα συμβόλαια αυτά ή ακόμη και αν τα τηρήσουν θα το κάνουν σε διαφορετικούς χρόνους». Και πρόσθεσε με νόημα: «We leave in times that gentlemen cannot remain gentlemen» (μετάφραση: Ζούμε σε καιρούς που οι κύριοι δεν μπορούν να παραμείνουν κύριοι).

Ο ίδιος εκτίμησε πως σε αντίθεση με ό,τι εκτιμούν οι κεντρικές τράπεζες, το φαινόμενο των πληθωριστικών πιέσεων δεν είναι παροδικό. «Η πραγματικότητα είναι βλέποντας και κάνοντας. Ζούμε σε ένα περιβάλλον αντιφατικότητας. Υπάρχει η προσδοκία ότι τα πληθωριστικά φαινόμενα σταδιακά θα εξανεμιστούν, κάτι που εγώ δεν το βλέπω. Θα εξορθολογιστούν σε υψηλά επίπεδα. Και αυτό σημαίνει πληθωρισμός. Από την άλλη, το τεράστιο χρέος που έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως δεν επιτρέπει διαδικασίες ενίσχυσης του πληθωρισμού, διότι αυτό θα έχει επίπτωση στα επιτόκια. Εχει έρθει η ώρα των ηγεσιών των χωρών που διαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία να προβούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, πέραν των ευχών», τόνισε.

Τέλος, στη γενική συνέλευση ανακοινώθηκε ότι εντός του Ιουλίου θα διανεμηθεί για τη χρήση του 2021 προκαταβολή μερίσματος μεικτού ποσού 0,47 ευρώ/μετοχή.