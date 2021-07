Η Hines πλειοδότησε για το Capsis Resort

Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Hines υπερθεμάτισε, κατά τη χθεσινή εκποίηση του ξενοδοχείου Capsis στην Κρήτη, προσφέροντας το ποσό των 125 εκατ. ευρώ. Στον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, τη δεύτερη μεγαλύτερη προσφορά, ύψους 87 εκατ. ευρώ, υπέβαλε το σχήμα MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited, που ελέγχουν η Prodea Investments, η Invel Real Estate και η κυπριακή Yoda του Ιωάννη Παπαλέκα. Ο διαγωνισμός –που συγκέντρωσε ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον– για το συγκρότημα Out of the Blue Capsis Elite Resort στην Αγία Πελαγία της Κρήτης προκηρύχθηκε από την ειδική διαχειρίστρια Ευδοκία Α. Παπανδρέου. Το ακίνητο, συμφερόντων της Ντίας Καψή, ετέθη υπό ειδική διαχείριση το 2020 με επισπεύδοντες τη Eurobank και τη Συνεταιριστική Χανίων για τραπεζικά χρέη ύψους 150 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις πλησίον των 180 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021.

Το Οut of the Blue Capsis Elite Resort είναι ένα εμβληματικό ξενοδοχείο, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2006 και βρίσκεται σε μια από τις ωραιότερες χερσονήσους του νησιού, με προνομιακή θέση, σε έκταση 168 στρεμμάτων και με συνολικούς δομημένους χώρους 34.000 τετραγωνικών μέτρων. Αποτελείται από ένα πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει all-suite ξενοδοχείο, ιδιωτικές σουίτες, μεζονέτες και βίλες με ιδιωτική πισίνα και εγκαταστάσεις αναψυχής και ευεξίας.

Το συγκρότημα ανήκε στην εταιρεία Τουριστικό Συγκρότημα Καψή Α.Ε. Η Ντία Καψή είναι μία από τις δύο θυγατέρες του Θάνου και της Μαρίκας Καψή, οι οποίοι, ξεκινώντας από την Αίγυπτο στις αρχές της δεκαετίας του 1930, όπου και το πρώτο τους ξενοδοχείο, έκτισαν μια από τις πρώτες μεγάλες ελληνικές ξενοδοχειακές αυτοκρατορίες, τα Capsis Hotels.

Η αρχή έγινε το 1966 στο Ηράκλειο της Κρήτης με το Capsis Astoria στην πλατεία Ελευθερίας και ακολούθησαν σταδιακά από το 1970 το Capsis Hotel στη Θεσσαλονίκη, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την οικογένεια Βάρδα, το επίμαχο Capsis Beach στην Αγία Πελαγία Kρήτης, όπως και τα Metropolitan Capsis Hotel & Apartments στη Ρόδο και Esperia Capsis Hotel στην Αθήνα. Το 1986 η Μαρίκα Καψή απεβίωσε, αφήνοντας πίσω τις κόρες της, Λένα και Ντία. Η Ντία ανέλαβε τις μονάδες στην Αγία Πελαγία και στη Ρόδο και η Λένα το Capsis Astoria στο Ηράκλειο και το Capsis Hotel στη Θεσσαλονίκη.

Η απόκτηση του ξενοδοχείου –απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί τυπικά– από τη Hines ισχυροποιεί τη θέση της αμερικανικής εταιρείας στον ελληνικό τουρισμό. Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο η Hines, σε συνεργασία με σχήμα συμφερόντων Γιάννη και Τίνας Δασκαλαντωνάκη, είχε αποκτήσει πέντε ξενοδοχεία στην Κρήτη, υλοποιώντας επένδυση της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ. Η Hines εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά τον Ιούνιο του 2017, οπότε σε κοινοπραξία με τη Henderson Park απέκτησε έναντι 33 εκατ. ευρώ το ξενοδοχείο Athens Ledra (νυν Grand Hyatt Athens) στη λεωφόρο Συγγρού 115 στην Αθήνα. Τον Νοέμβριο του 2019 η εταιρεία απέκτησε, προς περίπου 20 εκατ. ευρώ, και το παρακείμενο στο Grand Hyatt Athens κτίριο στη λεωφόρο Συγγρού 111, όπου λειτουργούσε ο πολυκινηματογράφος Odeon Star City.