Αύξηση κερδών κατά 11% το α΄ εξάμηνο για τη Mytilineos

Oικονομικές επιδόσεις που επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία βρίσκεται σταθερά σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού υψηλού επιπέδου κερδοφορίας στο σύνολο του έτους, κατέγραψε το α΄ εξάμηνο του 2021 η Mytilineos. Tα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2020, ενώ αν εξαιρεθούν οι επιδράσεις των μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων (one off) η αύξηση των καθαρών κερδών θα ανερχόταν σε +51% στα 81 εκατ., έναντι 53 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2020. O κύκλος εργασιών και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 994 εκατ. και 156 εκατ. αντίστοιχα για το α΄ εξάμηνο του 2021, επίσης αυξημένα κατά 7%. Αντίστοιχα με τα καθαρά κέρδη, αν εξαιρεθούν οι επιδράσεις των μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων (one off), η αύξηση του EBITDA θα ανερχόταν σε +29% στα 161 εκατ. έναντι 125 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020. Ο καθαρός δανεισμός έφτασε στα 652 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης (καθαρός δανεισμός/EBITDA) να διαμορφώνεται στο 2,00, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στη θετική αυτή πορεία των αποτελεσμάτων συνέβαλε η σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του τομέα έργων βιώσιμης ανάπτυξης, που επανήλθε σε κερδοφορία μετά και την ανάληψη νέων συμβάσεων το προηγούμενο διάστημα, αλλά και οι σταθερά ισχυρές επιδόσεις του τομέα της μεταλλουργίας. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις των τομέων μεταλλουργίας και έργων βιώσιμης ανάπτυξης αντιστάθμισαν πλήρως την αναμενόμενα μειωμένη επίδοση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, που οφείλεται κυρίως στην προγραμματισμένη συντήρηση της μονάδας Korinthos Power διάρκειας 3 μηνών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Ευάγγελου Μυτιληναίου, στα επόμενα τρίμηνα, παρά το αβέβαιο περιβάλλον εξαιτίας της πανδημίας, οι οικονομικές επιδόσεις της Mytilineos αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, καθώς η ζήτηση και οι τιμές του αλουμινίου και τα premiums διαμορφώνονται σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα, ενώ το περιβάλλον τιμών και η κατανάλωση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσονται ικανοποιητικά. Παράλληλα, όπως τόνισε ο ίδιος, «προχωράει χωρίς καθυστερήσεις η εκτέλεση των συμβάσεων των τομέων έργων βιώσιμης ανάπτυξης και ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας, ενώ σύντομα αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν οι σημαντικές επενδύσεις που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης [αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (project new era 250), ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826 MW, σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό]».

Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος εκτίμησε ότι «το 2021 θα είναι μια χρονιά μετασχηματισμού και ρεκόρ κερδοφορίας, ενώ το 2022 θα είναι μια χρονιά απογείωσης». Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη αύξηση της ζήτησης για αλουμίνιο, ενώ σε σχέση με την επίδραση των τιμών στα μεγέθη της εταιρείας, είπε ότι τα επόμενα τρίμηνα θα φανεί η επίπτωση των αυξημένων premiums στις τιμές του αλουμινίου, που οφείλονται στην τεράστια αύξηση της ζήτησης για αλουμίνιο κυρίως από την Κίνα. Οπως εξάλλου ανακοίνωσε στους αναλυτές ο CFO της εταιρείας, Γ. Καλαφατάς, εξετάζεται ο διπλασιασμός της παραγωγής του ανακυκλούμενου αλουμινίου από 60.000 σε 120.000 τόνους. Αξιοσημείωτη είναι η τοποθέτηση του κ. Μυτιληναίου στο θέμα των τιμών ρεύματος, το οποίο συνέδεσε με τις υψηλές τιμές CO2 και φυσικού αερίου. «Η πράσινη επανάσταση δεν είναι δωρεάν και οι τιμές ενέργειας αντικατοπτρίζουν αυτό το κόστος που καλείται να πληρώσει η κοινωνία», είπε και συμπλήρωσε ότι η «πράσινη μετάβαση δεν γίνεται αλλιώς, θα αυξήσει το κόστος της ενέργειας και θα έχει και πολιτικές επιπτώσεις».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2021 η Mytilineos σε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά αλλά και διεθνή δεδομένα εκδήλωση, ανέλαβε ισχυρές δεσμεύσεις για μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2019 και επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Σε αυτή την κατεύθυνση, ενόψει των σημαντικών επενδύσεων που ήδη υλοποιούνται και άλλων που έχουν δρομολογηθεί και προωθούν την ενεργειακή μετάβαση και αειφορία, η Mytilineos ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου της, ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,25% και λήξη το 2026, βελτιώνοντας περαιτέρω το ήδη εξαιρετικό της πιστωτικό προφίλ. Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα η Mytilineos πέτυχε την ολοκλήρωση δύο σημαντικών συμφωνιών που θέτουν τις βάσεις για ισχυρή κερδοφορία τα επόμενα έτη, με τη ΔΕΗ αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και με την Glencore για την πώληση αλουμίνας και αλουμινίου.