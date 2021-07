«Aεροπορική της χρονιάς» η Qatar Airways

Αν πιστεύετε πως ανάμεσα στις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου θα δούμε να εμφανίζονται πρώτες και καλύτερες ορισμένες ευρωπαϊκές ή έστω κάποιες αμερικανικές, μάλλον θα απογοητευτείτε. Στην τελευταία της αξιολόγηση η ιστοσελίδα που ασχολείται με την ασφάλεια των αερομεταφορέων, AirlineRatings.com, ανάμεσα στις 20 κορυφαίες αεροπορικές σε παγκόσμια κλίμακα θέτει πρώτη την καταριανή Qatar Airways, ενώ η βρετανική ΒΑ (Βritish Airways) και η γερμανική Lufthansa καταλαμβάνουν τη 10η και την 11η θέση αντιστοίχως. Ο εν λόγω κατάλογος καταρτίζεται από την ιστοσελίδα, ακολουθώντας ορισμένα παραδοσιακά κριτήρια, όπως είναι η ασφάλεια, η υπηρεσία πτήσης, η άνεση των επιβατών και τα δρομολόγια που εκτελούν οι εταιρείες – σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC. Ωστόσο φέτος, δεδομένων των νέων συνθηκών, προστέθηκαν καινούργια κριτήρια και για πρώτη φορά οι αεροπορικές εταιρείες αξιολογήθηκαν –έως έναν βαθμό– και από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν στην πανδημία του κορωνοϊού.

«Ο κορωνοϊός επηρέασε τις βαθμολογίες με δύο τρόπους», δήλωσε ο επικεφαλής της AirlineRatings.com, Τζέφρι Τόμας. «Οι αεροπορικές εταιρείες έπρεπε να συμμορφώνονται με τα υγειονομικά πρότυπα και πρωτόκολλα του κορωνοϊού. Παράλληλα, από τη δέσμη των κριτηρίων μας φέτος αφαιρέσαμε εκείνο το οποίο αφορούσε την κερδοφορία». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η επιβολή των διεθνών περιορισμών στις μετακινήσεις από πέρυσι τον Μάρτιο και η σταδιακή και ανομοιογενής άρση τους προκάλεσε τεράστιες ζημίες συλλήβδην στον κλάδο, ο οποίος θα αργήσει πολύ να επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδά του – άλλωστε, ο κορωνοϊός μεταβάλλει εκ βάθρων τον τρόπο που οι άνθρωποι ταξιδεύουν.

Οι νικητές

Η Qatar Airways κατέκτησε την πρώτη θέση φέτος, με τον τίτλο «Αεροπορική εταιρεία της χρονιάς». Ο εν λόγω αερομεταφορέας, ο οποίος έχει έδρα την Ντόχα, κατέκτησε την κορυφαία αναγνώριση χάρη στο ότι έχει καινοτομίες στην καμπίνα του, στην ποιότητα των υπηρεσιών πτήσης, καθώς και τη δέσμευσή του να συνεχίσει να λειτουργεί και να διεκπεραιώνει τις δραστηριότητές του σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας – τα σχετικά αναφέρονται στην ανακοίνωση της AirlineRatings.com. Επιπροσθέτως, η Qatar Airways κατέχει και άλλες πρωτιές στον κλάδο, όπως αναφέρει η AirlineRatings.com. Παραδείγματος χάριν, είναι η πρώτη η οποία ολοκλήρωσε τον έλεγχο ασφαλείας, τον οποίο επιτάσσει η Διεθνής Ενωση Αερομεταφορών και συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων που δοκιμάστηκαν για το ψηφιακό πιστοποιητικό του κορωνοϊού για τις ασφαλείς μετακινήσεις. Διαθέτει επίσης έναν από τους νεότερους στόλους αεροσκαφών στον κόσμο, σύμφωνα με το CNBC.

Ειδικότερα, η κατάταξη έχει ως εξής: πρώτη η Qatar Airways, η οποία το 2020 είχε βρεθεί στην 9η θέση, δεύτερη η νεοζηλανδική Air New Zealand –από την 1η στην κατάταξη του 2020– και στην τρίτη η Singapore Airlines, από τη 2η προηγουμένως, και ακολουθούν οι: Qantas, Emirates, Cathay Pacific, Virgin Atlantic, United Airlines, EVA Air, British Airways, Lufthansa, All Nippon Airways, Finnair, Japan Airlines, KLM, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines, Virgin Australia, Delta Air Lines και Etihad Airways. Αξίζει να αναφερθεί πως οι περισσότεροι αερομεταφορείς διατήρησαν παρόμοια θέση με εκείνη στην αντίστοιχη λίστα του 2020. Ωστόσο, η Qatar Airways έκανε τη διαφορά, υπερπηδώντας οκτώ θέσεις για να κερδίσει την πρωτιά, αν και στην κορυφή συνήθως συναντάται η Αir New Zealand.