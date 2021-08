Προς νέα εθελουσία έξοδο στην Αlpha Bank

Ολοταχώς προς νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό της οδεύει η Alpha Bank. Η διοίκηση της τράπεζας αναμένεται να δημοσιοποιήσει τους όρους και τις λεπτομέρειες του προγράμματος εντός του Σεπτεμβρίου και αφετηρία για την εκκίνηση του σχεδίου αποτέλεσε η ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, που συνοδεύθηκε από τη μεταφορά περίπου 800 εργαζομένων της Alpha Bank στην εταιρεία διαχείρισης Cepal, η οποία πέρασε στην κυριότητα της Davidson Kempner.

Η μείωση των λειτουργικών εξόδων αποτελεί βασικό πυλώνα του project Tomorrow και η τράπεζα έχει πάρει πρόβλεψη για 97 εκατ. ευρώ από το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους για την κάλυψη του κόστους από το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Με βάση τα στοιχεία του α΄ τριμήνου, το προσωπικό στην Ελλάδα αριθμεί 6.320 υπαλλήλους και το δίκτυο 328 καταστήματα και έχει ήδη περιοριστεί κατά 1.474 άτομα και 115 καταστήματα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018.

Με 1,1 εκατ. ενισχύεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Επιδότηση της τάξης του 1,1 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το ΕΣΠΑ προκειμένου να ενισχύσει την οργανωτική λειτουργία της. Πρόκειται ουσιαστικά για προϋπολογισμό που ως επί το πλείστον αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες τρίτων, εξοπλισμό πληροφορικής και λογισμικό με στόχο την ενδυνάμωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της και του εποπτικού της έργου. Η έγκριση ανήκει στον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Α. Παράλληλα, στο έργο εντάσσεται και η διαμόρφωση της νομοθετικής βάσης για την υλοποίηση και επιτυχή υιοθέτηση προτάσεων αναδιοργάνωσης του φορέα.

Μεγαλώνει η λίστα των ταινιών που επιδοτούνται

Εμπλουτίζεται η λίστα με τις νέες οπτικοακουστικές παραγωγές που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς για επιδότηση του 40% των επιλέξιμων δαπανών. Οι νέες αφίξεις περιλαμβάνουν την ταινία «Crimes of the Future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ προϋπολογισμού 9,7 εκατ., από τα οποία θα επιχορηγηθούν τα 3,8 εκατ. Το φιλμ «Αγία Έμυ» ύψους 412 χιλ. ευρώ, που επιδοτείται με 144,2 χιλ. ευρώ, και η τηλεοπτική σειρά 13 επεισοδίων «Κομάντα και Δράκοι» ύψους 1,7 εκατ., που ενισχύεται με 684,8 χιλ. ευρώ.

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Εντός του Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις των ανέργων για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που αναμένεται να προκηρύξει ο ΟΑΕΔ. Ηδη, οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος, για την απασχόληση 25.000 ανέργων, εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και πλέον γίνεται η αναζήτηση των διαθέσιμων θέσεων που θα προσφέρουν οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας, καθώς και τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και οι υπηρεσίες των υπουργείων. Εφόσον οι αιτήσεις γίνουν μέσα στον Οκτώβριο, εκτιμάται ότι οι άνεργοι θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους περί τα τέλη του έτους.

Οι Αμερικανοί «ψηφίζουν» Ελλάδα

Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες «ψηφίζουν» Ελλάδα, όπως καταγράφεται η διάθεσή τους να επισκεφτούν τη χώρα, παρά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει εξαιτίας της πανδημίας. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε στα αμερικανικά τουριστικά βραβεία κοινού FXExpress 2021 Awards, όπου η Ελλάδα κατέκτησε δύο κορυφαίες διακρίσεις. Συγκεκριμένα, κατατάχθηκε στην πρώτη θέση της κατηγορίας «Αγαπημένη χώρα» (Favorite Country) για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και στη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Αγαπημένος προορισμός για ταξίδι του μέλιτος» (Favorite Honeymoon Destination) στα βραβεία «Global Traveler’s – The Trazees».Την ίδια στιγμή, για όγδοη συνεχή χρονιά η Σαντορίνη αναδείχθηκε ως το «Καλύτερο νησί της Ευρώπης» (Best Island in Europe) στα βραβεία «Global Traveler’s – Leizure Lifestyle Awards». Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά νωρίτερα φέτος μεταξύ των αναγνωστών του μηνιαίου περιοδικού για τον επαγγελματικό τουρισμό και τον τουρισμό πολυτελείας «Global Traveler» και της ηλεκτρονικής σελίδας «The Τrazees» (trazeetravel.com) για ταξιδιώτες ηλικίας 25-40 ετών.