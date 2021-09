Επιστροφή στα κέρδη το α΄ εξάμηνο 2021 για τον όμιλο Φουρλή

Τον Νοέμβριο πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα το δεύτερο μικρό ΙΚΕΑ –το πρώτο λειτουργεί ήδη στον Πειραιά– και συγκεκριμένα στο Μαρούσι, στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens (φωτ. EPA).

Με αύξηση πωλήσεων και κέρδη έναντι ζημιών πέρυσι έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2021 για τον όμιλο Φουρλή, ο οποίος φαίνεται ότι όχι μόνο ανακάμπτει σημαντικά μετά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας, αλλά προχωράει διαρκώς σε νέες επενδύσεις. Τη μεγαλύτερη ώθηση φαίνεται να έδωσαν οι πωλήσεις αθλητικών ειδών, καθώς και οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας.

Ειδικότερα, το α΄ εξάμηνο του 2021 έκλεισε με πωλήσεις 185,7 εκατ. ευρώ έναντι 159,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 16,5%. Καθοριστικό ρόλο συνεχίζουν να διαδραματίζουν οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, καθώς κατά το α΄ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 43,5 εκατ. ευρώ έναντι 27,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020, καταγράφοντας αύξηση 57%. Πλέον δε οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αντιστοιχούν στο 23,4% του συνολικού τζίρου του ομίλου έναντι 17,4% το α΄ εξάμηνο του 2020. Οι πωλήσεις των ΙΚΕΑ διαμορφώθηκαν σε 111,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,1% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις των αθλητικών ειδών (μέσω των σημάτων Intersport και The Athlete’s Foot) αυξήθηκαν κατά 38,6% και διαμορφώθηκαν σε 74,2 εκατ. ευρώ. Φέτος οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας αντιστοιχούν στο 45,4% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου έναντι 37,9% πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, το α΄ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 8,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους για το α΄ εξάμηνο του 2021 ήταν 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών μετά από φόρους 7,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ήταν 95,9 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2021 έναντι 102,8 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2020 και 105,4 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τον Νοέμβριο πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα το δεύτερο μικρό ΙΚΕΑ –το πρώτο λειτουργεί ήδη στον Πειραιά– και συγκεκριμένα στο Μαρούσι, στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens. To νέο κατάστημα θα στεγάζεται στον 4ο όροφο του εμπορικού κέντρου, θα έχει επιφάνεια 2.000 τ.μ. και θα προσφέρει πάνω από 1.000 άμεσα διαθέσιμους κωδικούς. Ολα τα προϊόντα θα βρίσκονται διαθέσιμα για παραγγελία και παράδοση στον χώρο των πελατών ή παραλαβή από τα καταστήματα ΙΚΕΑ Κηφισός ή ΙΚΕΑ Αεροδρόμιο. Την επόμενη εβδομάδα, εξάλλου, και δη στις 8 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει το δεύτερο μικρό ΙΚΕΑ στη Βουλγαρία και δη στη Σόφια στο εμπορικό κέντρο Mall of Sofia. Το πρώτο μικρό ΙΚΕΑ στη Βουλγαρία λειτουργεί ήδη στη Βάρνα. Μέσα στην επόμενη πενταετία προγραμματίζεται το άνοιγμα 5 μεσαίων ΙΚΕΑ (5.000-12.000 τ.μ.) και 10 μικρών (1.000-2.000 τ.μ.).