Οne Athens, 16 μοναδικά διαμερίσματα στην καρδιά της Αθήνας

Έμπνευση, άνεση, αποκλειστικότητα είναι οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η σύλληψη και η δημιουργία του συγκροτήματος υπερπολυτελών κατοικιών One Athens. Το συγκρότημα προσφέρει κατοικίες που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις ακόμα και του πιο απαιτητικού αγοραστή, παρέχοντας σειρά υπηρεσιών, ασφάλεια και καθημερινή διαβίωση σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές, στην καρδιά της Αθήνας, στους πρόποδες του Λυκαβηττού. Η διάθεση των 16 μοναδικών διαμερισμάτων που φιλοξενεί το One Athens γίνεται αποκλειστικά από την Engel & Völkers Ελλάδος, μέλος του διεθνούς δικτύου της Engel & Völkers που μετρά περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της μεσιτείας ακινήτων και εξασφαλίζει την παροχή άρτιων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, είτε αναζητούν ακίνητο παντός τύπου προς αγορά, ή επιθυμούν να το διαθέσουν προς πώληση. Σύμφωνα με τα στελέχη της Engel & Völkers Ελλάδος το ενδιαφέρον για τις κατοικίες του One Athens είναι πολύ έντονο, κάτι που αποδίδεται αφενός στα χαρακτηριστικά του προϊόντος -αρχιτεκτονική σχεδίαση, τοποθεσία, ποιότητα κατασκευής, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών- και αφετέρου στο έλλειμμα που καταγράφεται στην προσφορά πολυτελών κατοικιών προς διάθεση στο κέντρο της Αθήνας.

Το συγκρότημα

Το Οne Athens βρίσκεται στους πρόποδες του Λυκαβηττού, στην οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου 20-24. Παρέχει στους ενοίκους του άμεση πρόσβαση στο Κολωνάκι, καθώς και απρόσκοπτη θέα τόσο στην Ακρόπολη όσο και στον Σαρωνικό. Το συγκρότημα αποτελείται από τέσσερα κτίρια 8 ορόφων με πρόσοψη από κρύσταλλο, μάρμαρο Αλιβερίου και μπετόν που αντλεί επιρροές από το καλλιτεχνικό ρεύμα του κυβισμού. Τα μοναδικά διαμερίσματα, ξεχωριστής εσωτερικής διαρρύθμισης και υψηλής αισθητικής που φιλοξενεί, φέρουν την υπογραφή της ομάδας αρχιτεκτόνων Divercity Architects.

Όλα τα διαμερίσματα, τα ρετιρέ και τα στούντιο του One Athens έχουν πρόσβαση στο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο του συγκροτήματος, στο κέντρο spa, στις δύο σουίτες για μασάζ και στη σάουνα. Το συγκρότημα διαθέτει, επίσης, εσωτερική πισίνα στο ισόγειο του κτιρίου, κήπο στη βεράντα του τελευταίου ορόφου, πολλά τζακούζι και αναπαυτικά καθιστικά με θέα στην πόλη της Αθήνας, της Ακρόπολης και του Κόλπου του Σαρωνικού. Πρόκειται δηλαδή για ένα συγκρότημα κατοικιών που εξασφαλίζει σε όσους ζουν σε αυτό, ποιοτικές υπηρεσίες που προσομοιάζουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο.

Το One Athens προσφέρει 16 διαμερίσματα επιφανείας από 77 έως και 236 τ.μ., πολλά από τα οποία διαθέτουν το δικό τους μπαλκόνι και φέρουν διαφορετικό εξοπλισμό και στυλ διαρρύθμισης. Οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων κυμαίνονται από 600.000 μέχρι 1.850.000 ευρώ. Τα διαμερίσματα τύπου ρετιρέ στον έβδομο όροφο του κτιρίου έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψουν πλήρως τις απαιτήσεις ακόμα και του πιο απαιτητικού αγοραστή, που αναζητά ποιοτική κατοικία στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το ρετιρέ έχει επιφάνεια 530 τ.μ. και η τιμή πώλησης ανέρχεται στα 6.600.000 ευρώ, ενώ διαθέτει ιδιωτική βεράντα με μοναδική θέα και θερμαινόμενη πισίνα. Το One Athens προσφέρει επίσης τέσσερις μεζονέτες επιφανείας από 245 μέχρι 477 τ.μ. που αποτελούν ιδανική επιλογή για οικογένειες που χρειάζονται πολύ ελεύθερο χώρο για τις δραστηριότητές της, ενώ οι τιμές πώλησης κυμαίνονται από 1.650.000 μέχρι 3.400.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι βασικός στόχος της σχεδίασης του συγκροτήματος είναι το να μπορεί να καλύψει όλα τα γούστα και τις επιθυμίες των ενοίκων που φιλοξενεί, δεν θα γινόταν να μην περιλαμβάνει και κατοικίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως είναι το Loft. Στο One Athens θα βρείτε ένα από τα πιο όμορφα και “original” loft στην Αθήνα, που χαρακτηρίζεται βέβαια από την ψηλή οροφή, το ωραία διαρρυθμισμένο ευρύχωρο καθιστικό και τις τρεις άνετες κρεβατοκάμαρες. Είναι πλήρως επιπλωμένο και διακοσμημένο και μπορείτε να το κάνετε δικό σας μέσω της Engel & Völkers Ελλάδος στην τιμή των 2,4 εκατ. ευρώ.

Το συγκρότημα One Athens παρέχει άμεση πρόσβαση σε ποιοτικές επιλογές υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Η περιοχή του Κολωνακίου που το φιλοξενεί, παρέχει επίσης απεριόριστες επιλογές για αναψυχή, αγορές σε επώνυμα καταστήματα, αλλά και πλήθος ποιοτικών εστιατορίων που μετατρέπουν σε μοναδική εμπειρία τη βόλτα στη “γειτονιά” τους για τους ανθρώπους που επιλέγουν το One Athens ως χώρο κατοικίας τους. Σημειώνετα ότι το One Athens αποτελεί επένδυση της Sodia Capital Management, ενώ η ανακατασκευή του κτιρίου έγινε από την εταιρεία Redex.

Για εικονική περιήγηση στα διαμερίσματα κάντε κλικ:

⇒ https://my.matterport.com/ show/?m=qEMLcu2a37h&ts=1

Η ιστορία του One Athens

Η ιστορία του αρχιτεκτονικού πρότζεκτ One Athens ξεκινάει τη δεκαετία του 1950, όταν ο πρωτοπόρος Έλληνας αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Δοξιάδης διάλεξε την προνομιούχα τοποθεσία στους πρόποδες του Λυκαβηττού για την κατασκευή του αρχιτεκτονικού του γραφείου. Το κτίριο, που σχεδίασε, αναδείχθηκε σ’ ένα γοητευτικό ακίνητο υψηλών προδιαγραφών. Το αρχικό κτίριο περιελάμβανε τέσσερις πτέρυγες, που ορθώνονταν γύρω από ένα αίθριο.

Το 2008 το εμβληματικό ακίνητο αγοράστηκε από την εταιρία Cyclamino S.A., στην οποία συμμετέχει η οικογένεια Ιωάννου και ο Μίλτος Καμπουρίδης, που έβαλε σε εφαρμογή το πρότζεκτ One Athens με στόχο την ανέγερση των πιο σύγχρονων διαμερισμάτων στην Ελλάδα. Η κεντρική ιδέα του εγχειρήματος ήταν ο συνδυασμός της ατμόσφαιρας και των ανέσεων ενός πεντάστερου ξενοδοχείου με την άνεση μιας σύγχρονης πολυτελούς κατοικίας.

Η ομάδα αρχιτεκτόνων Divercity Architects ανέλαβε την ανέγερση των κατοικιών κι έδωσε στο κτίριο την τελική του μορφή.

