Στη ΧΑΛΚΟΡ δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο

Πρόγραμμα: Βιο-Μηχανικοί Ορίζοντες

Θέλοντας να προσφέρουμε ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες σε νέους και νέες Μηχανικούς, που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στο χώρο της σύγχρονης Βιομηχανίας και να αποκτήσουν μοναδική βιομηχανική εμπειρία δίπλα μας, δημιουργήσαμε ένα νέο και καινοτόμο Πρόγραμμα Έμμισθης Πρακτικής Άσκησης, διάρκειας δώδεκα μηνών.

Στόχος της ΧΑΛΚΟΡ είναι να αποτελέσει έναν πυλώνα πραγματικής μαθητείας για επίδοξους επαγγελματίες Μηχανικούς που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους αλλά και να συμβάλουμε στην απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, προσδίδοντας έτσι πέρα από εκπαιδευτική, και κοινωνική διάσταση, στην πρωτοβουλία αυτή.

Είσαι αυτός ή αυτή που θέλει να δώσει ώθηση στην εξέλιξή του; Είμαστε έτοιμοι να σε υποδεχτούμε και να αποτελέσουμε την καλύτερη αφετηρία της σταδιοδρομίας σου.

Γιατί στη ΧΑΛΚΟΡ;

Στη ΧΑΛΚΟΡ έχουμε οργανώσει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Έμμισθης Πρακτικής Άσκησης, με έμφαση στην εκπαίδευση και πραγματικά βιομηχανικά project δίνοντας μία νέα διάσταση στην έννοια του Apprenticeship.

Function Choice

Ακούμε την επιθυμία σου από την πρώτη κιόλας στιγμή!

Αντιλαμβανόμαστε πως τα ενδιαφέροντά σου έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό. Για το λόγο αυτό σου δίνουμε εξαρχής την επιλογή να δηλώσεις τους τομείς απασχόλησης της επιλογής σου κατά την υποβολή της αίτησής σου.

Project Based

Η συμμετοχή σου θα αποτελέσει μία εξατομικευμένη εμπειρία!

Το Πρόγραμμα βασίζεται στην καινοτομία της απασχόλησης σε συγκεκριμένα Project Μηχανικής που θα αναλάβεις από την αρχή μέχρι και το τέλος τους. Τα Project αυτά καλύπτουν όλες τις λειτουργικές εφαρμογές της ΧΑΛΚΟΡ.

Coaching Οriented

Θα έχεις την ευκαιρία του one to one Coaching στη Βιομηχανία!

Σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος θα λαμβάνεις καθοδήγηση και συνεχή ανατροφοδότηση από τον δικό σου Coach. Οι Coaches της ΧΑΛΚΟΡ είναι Μηχανικοί με industrial και leadership εμπειρία που θα μεριμνήσουν για τις ανάγκες, την προσαρμογή και την εξέλιξή σου.

Up to Date Education

Η εκπαιδευτική υποστήριξή σου θα είναι το κυριότερο εργαλείο σου!

Έχουμε προβλέψει ώστε να εκπαιδευτείς σε ένα πολυεπίπεδο φάσμα λειτουργιών, βασισμένο στις πλέον σύγχρονες τάσεις των βιομηχανικών trainings, που θα σου χαρίσουν πολύτιμες γνώσεις αλλά και σημαντική εργασιακή ευελιξία.

Career Opportunities

Στη ΧΑΛΚΟΡ υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της σταδιοδρομίας σου!

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και αφού αξιολογηθεί η συμμετοχή σου σε αυτό, υπάρχει η δυνατότητα παραμονής στην Εταιρεία εφόσον προκύψουν οι αντίστοιχες θέσεις. Ένα νέο βήμα είναι εδώ και σε περιμένει.

Προϋποθέσεις & Κριτήρια Συμμετοχής

Εάν διαμένεις στην Αττική, τη Βοιωτία ή την Εύβοια και πληροίς τις παρακάτω προϋποθέσεις, τότε μπορεί να είσαι ένας ή μία από τους συμμετέχοντες.

Αναλυτικότερα τα κριτήρια συμμετοχής:

Έχεις αποφοιτήσει από Πολυτεχνική Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών; *δεκτοί γίνονται και οι αντίστοιχοι τίτλοι Σπουδών του εξωτερικού που έχουν αναγνωριστεί ή βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης.

Διαθέτεις ιδανικά τίτλο ΜSc in Engineering ή Master in Business Administration (MBA);

τίτλο ΜSc in Engineering ή Master in Business Administration (MBA); Γνωρίζεις την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Β2;

Διαθέτεις εργασιακή εμπειρία μικρότερη των 3 ετών;

*Για τους άνδρες υποψήφιους είναι απαραίτητη η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Αν ναι, τότε υπόβαλε την αίτησή σου!

Διαδικασία επιλογής

Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος (εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις) Αξιολόγηση Βιογραφικών 1ος Κύκλος Online Συνεντεύξεων Ενημέρωση Υποψηφίων που δεν θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο 2ος Κύκλος δια ζώσης Συνεντεύξεων Ενημέρωση Υποψηφίων που δεν θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο Ενημέρωση Επιτυχόντων & Έναρξη του Προγράμματος

Τι σου παρέχουμε;

H ΧΑΛΚΟΡ είναι εργοδότης ίσων και δίκαιων ευκαιριών. Σκοπός μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των εργαζομένων μας και στη λογική της ανταπόδοσης των προσπαθειών των ανθρώπων μας.

Έτσι, παρέχουμε στους συμμετέχοντες του Προγράμματος πέρα από το ένα ανθρώπινο και υγιές εργασιακό περιβάλλον:

Ένα ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.

Πρόσθετη Ιδιωτική Ασφάλιση.

Μεταφορά στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Δυνατότητα συνέχισης της καριέρας σου (βάσει των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν στο Career Opportunities).

Αίτηση συμμετοχής

Εφόσον πληροίς τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στο σχετικό παράρτημα και θέλεις να υποβάλεις την αίτησή σου, ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο Career Opportunities: ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Ακολουθήστε τη ΧΑΛΚΟΡ στο LinkedIn για να ενημερώνεστε για εταιρικά νέα και ανοιχτές θέσεις εργασίας, πατώντας εδώ: Follow Halcor on Linkedin