Πρωτότυπη δράση από CEO αυστραλιανής startup

To να παραμείνει κάποιος άνθρωπος κλεισμένος μέσα στην τουαλέττα του σπιτιού του περισσότερο από δύο ημέρες συνεχόμενα για καλό σκοπό δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά –πόσο μάλλον όταν συνοδεύεται και από έσοδα μερικών δεκάδων χιλιάδων δολαρίων. Ωστόσο έγινε, και εκείνος που το εμπνεύστηκε, το εκτέλεσε και συμπαρέσυρε και άλλους να τον ακολουθήσουν είναι ο Σάιμον Γκρίφιθς, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της αυστραλέζικης νεοφυούς επιχείρησης «ho Gives A Crap» Για να γίνει αντιληπτός ο συσχετισμός των δραστηριοτήτων της εταιρείας με το πείραμα των 50 ωρών σε μια τουαλέττα θα πρέπει να αναφερθεί το εξής: η «ho Gives A Crap»ασχολείται με την πώληση προϊόντων υγιεινής, τα οποία έχουν κατασκευαστεί βάσει προδιαγραφών φιλικών προς το περιβάλλον και είναι και βιώσιμα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το χαρτί υγείας. Επιπλέον, η νεοφυής και καινοτομική μονάδα κάνει και κάτι άλλο πέραν των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Ασχολείται με το να δωρίζει το ήμισυ των χρημάτων, τα οποία συγκεντρώνει από τις πωλήσεις ανακυκλωμένου χαρτιού, στην υλοποίηση έργων στις πιο φτωχές χώρες του κόσμου σχετικά με τις υποδομές υγιεινής. Τα σχετικά αναφέρουν σε δημοσίευμά τους το ειδησεογραφικό πρακτορείο Βloomberg και ο ενημερωτικός ιστότoπος moneyreview.gr.

Εμεινε 50 ώρες στην τουαλέτα και μάζεψε 50.000 δολάρια για την εταιρεία.

Για την ιστορία θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η «ho Gives A Crap»ιδρύθηκε το 2012. Οι άνθρωποι που τη συνέστησαν είναι οι Σάιμον Γκρίφιθς, Τζίαν Ρατνατούνγκα και Ντάνι Αλεξάντερ και κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν η επιλογή τους. Και οι τρεις συνιδρυτές της είχαν εργαστεί για πολλά χρόνια σε διάφορες γωνιές του πλανήτη και για λογαριασμό διαφόρων ανθρωπιστικών οργανώσεων. Η θρυαλλίδα για να συσκεφθούν και να δράσουν, ιδρύοντας τη «ho Gives A Crap» ήταν το ότι συνειδητοποίησαν κάποια στιγμή πως σε όλη τη Γη υπάρχουν περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι παρά την έκρηξη της υψηλής τεχνολογίας και τα ρηξικέλευθα επιτεύγματά της δεν έχουν ακόμα εξασφαλίσει πρόσβαση σε καθαρές τουαλέτες. Με αυτά κατά νου αποφάσισαν να προωθήσουν στην αγορά είδη υγιεινής και χαρτιά υγείας. Ετσι ξεκίνησαν να ερευνούν το πώς θα κατασκευάσουν τέτοια προϊόντα, τα οποία θα είναι και βιώσιμα και οικολογικά. Αφού σε πρώτο στάδιο τα ανέπτυξαν, χρειάζονταν προφανώς κεφάλαια για να αρχίσουν να τα παράγουν και να φθάνουν στο καταναλωτικό κοινό, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ακολουθώντας, λοιπόν, τη φιλοσοφία της μεθόδου «χρηματοδότησης πλήθους»αποφάσισαν να μείνουν όσο διάστημα χρειαστεί μέσα στην τουαλέτα. Ολες τις ώρες αυτές, που δεν ξεπέρασαν τις 50, έκαναν ζωντανή μετάδοση από τον χώρο στην πλατφόρμα «χρηματοδότησης πλήθους»ndiegogo, εκπέμποντας το μήνυμά τους και τον σκοπό του εγχειρήματός τους. Κατόρθωσαν, εντέλει, το εν λόγω διάστημα των δύο ημερών και δύο ωρών να συγκεντρώσουν τα 50.000 δολάρια, τα οποία απαιτούνταν. Εχουν περάσει εννέα χρόνια και η εταιρεία έχει επεκταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, ενώ έπεται ο Καναδάς. Και οι τρεις ιδρυτές της «ho Gives A Crap»μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να χρηματοδοτούν την κατασκευή υποδομών υγιεινής σε όσες χώρες το έχουν ανάγκη.