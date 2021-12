Εκδόσεις ομολόγων 4 δισ. ευρώ σχεδιάζουν οι τράπεζες το 2022

Την πρόσβασή τους στις αγορές για το 2022 ετοιμάζουν οι τράπεζες με νέες εκδόσεις ομολόγων και με το βλέμμα στραμμένο στις αποφάσεις της ΕΚΤ για την τύχη των ελληνικών τίτλων στη μετα-PEPP εποχή. Αν και το πρόγραμμα εκδόσεων των ελληνικών τραπεζών δεν επηρεάζεται ευθέως από την πολιτική της ΕΚΤ και τις προοπτικές να συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά ομόλογα, η πιθανή άνοδος του κόστους άντλησης κεφαλαίων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στην εξίσωση για τον χρόνο προσφυγής στις αγορές, που έχει προεξοφληθεί με εκδόσεις ύψους 4 δισ. ευρώ και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες την επόμενη χρονιά.

Πρόκειται για ποσά που θα αντληθούν προκειμένου το τραπεζικό σύστημα να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL) που επιβάλλει ο SRB (Single Resolution Board) και οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια, αλλά το κεφαλαιακό μαξιλάρι που πρέπει να διαθέτουν οι τράπεζες για την περίπτωση αναδιάρθρωσης.

Οι τραπεζικοί τίτλοι είναι στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς εξασφαλίζουν ικανοποιητικές αποδόσεις από 2,5% έως 8% περίπου, ανάλογα με την κατηγορία, δηλαδή εάν πρόκειται για senior prefered, Tier II ή AT1 τίτλους και από το 2019 που οι τράπεζες επανήλθαν στις αγορές –με πρώτη την Πειραιώς– έχουν αντληθεί περίπου 5 δισ. ευρώ. Τραπεζικά στελέχη εξηγούν ότι οι πιέσεις που δέχθηκαν το τελευταίο διάστημα οι τραπεζικοί τίτλοι δεν δημιουργούν ανησυχία, καθώς απηχούν τις αντίστοιχες πιέσεις που δέχονται και οι τίτλοι του Δημοσίου εν αναμονή της ετυμηγορίας της ΕΚΤ. Σε κάθε περίπτωση όμως η άνοδος των επιτοκίων –υπολογίζεται σε 100 μονάδες βάσης περίπου– αυξάνει το κόστος δανεισμού σε μια ευαίσθητη συγκυρία έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο για την τύχη των ελληνικών ομολόγων.

Το κόστος των τραπεζικών ομολόγων που θα εκδώσουν οι ελληνικές τράπεζες το 2022 αποκτά σημασία, καθώς σημαντικό μέρος αυτών θα είναι κεφάλαια της κατηγορίας ΑΤ1. Πρόκειται για την αμέσως επόμενη κατηγορία κεφαλαίων που συμμετέχει σε ένα ενδεχόμενο bail in μετά τις μετοχές.

Τα ποσά θα καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις.

Αν και οι τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο ενδεχόμενο, οι AT1 εκδόσεις είναι ακριβότερες τόσο σε σχέση με τα ομόλογα της κατηγορίας Tier II όπως και τα senior preferred notes, που ακολουθούν στην κατάταξη.

Κάθε τράπεζα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL έχει συγκεκριμένο όριο εκδόσεων ανά κατηγορία ομολόγων και με βάση την προέλευση των κεφαλαίων της και την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο διαμορφώνει το δικό της πρόγραμμα εκδόσεων. Ετσι, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξαντλήσει τη δυνατότητα εκδόσεων ΑΤ1 μετά την έκδοση ύψους 600 εκατ. ευρώ που ολοκλήρωσε τον περασμένο Ιούνιο, αλλά και την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε τον Φεβρουάριο του 2020, με επιτόκιο 8,75% και 5,5% αντίστοιχα. Με αυτό το δεδομένο η τράπεζα προσανατολίζεται για το 2022 σε senior prefered εκδόσεις ύψους περίπου έως 1 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα κινούνται Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, που θα προσφύγουν στις αγορές κυρίως με ΑΤ1. Οπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Eurobank, το πρόγραμμα εκδόσεων του 2022 προβλέπει έως 600 εκατ. ευρώ AT1 κεφάλαια και 200 εκατ. ευρώ περίπου Tier II. Εμφαση θα δοθεί στην πρώτη κατηγορία εν αναμονή και των αποφάσεων στις αρχές του 2023 για την ανάκληση του Tier II ομολόγου που η τράπεζα είχε εκδώσει το 2018 και το οποίο καλύφθηκε από το ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο 6,4% την περίοδο εκείνη, το οποίο σήμερα με βάση τις συνθήκες της αγοράς θεωρείται ακριβό.

Ομόλογα έως 1 δισ. ευρώ της κατηγορίας Tier II και ΑΤ1 προγραμματίζει η Εθνική Τράπεζα εντός του 2022, η οποία με εξαίρεση τον τίτλο Tier II τον Ιούλιο του 2010 δεν προχώρησε σε αντίστοιχη έκδοση το 2021, καλύπτοντας από άλλες πηγές τις υποχρεώσεις σε MREL. Τέλος, η Alpha Bank έχει προχωρήσει το 2020 και το 2021 σε δύο εκδόσεις ομολόγων Tier II, 500 εκατ. ευρώ η κάθε μία και πλέον προσανατολίζεται στην έκδοση ΑΤ1 ομολόγου έως και 800 εκατ. ευρώ.