H μυστική συμφωνία Apple – Κίνας το 2016

Σε συμφωνία με την κινεζική κυβέρνηση είχε έρθει ο αμερικανικός κολοσσός υψηλής τεχνολογίας της Apple το 2016 διαμέσου του διευθύνοντος συμβούλου της, Τιμ Κουκ, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα στον ιστότοπο The Information. Πρόκειται για μια πενταετούς διάρκειας συμφωνία, η οποία συνήφθη όταν το Πεκίνο είχε προβεί σε ρυθμιστικές κινήσεις τέτοιες, οι οποίες έθεταν σε κίνδυνο τις δραστηριότητες της Apple εκεί. Οπότε με τη συμφωνία, η οποία εκτιμάται πως ανέρχεται στα 275 δισ. δολάρια, υπήρχε ο στόχος να ικανοποιηθούν οι κρατικοί αξιωματούχοι. Οι τελευταίοι πίστευαν ότι ο αμερικανικός κολοσσός δεν κάνει αρκετά πράγματα για την κινεζική οικονομία, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του ιστοτόπου The Information. Κατά τη διάρκεια του 2016, πάντως, ο Τιμ Κουκ βρισκόταν σε επικοινωνία με την κυβέρνηση της Κίνας με αφορμή δράσεις, οι οποίες θα απειλούσαν υπηρεσίες της εταιρείας του, όπως οι Apple Store, Apple Pay και iCloud, ενώ συνήψε τη συμφωνία κατά την πρώτη από μια σειρά επισκέψεων στη χώρα. Οι επεμβάσεις του Πεκίνου είχαν οδηγήσει σε δραστική μείωση των πωλήσεων των iPhone, γεγονός το οποίο έδωσε και το έναυσμα στον Τιμ Κουκ να επισκεφθεί την Κίνα αρκετές φορές, όπως αναφέρει το CNBC, αναδημοσιεύοντας τα στοιχεία του The Information.

Η υπεύθυνη ομάδα της Apple για τις επαφές με την κυβέρνηση της Κίνας συνέταξε υπόμνημα συνεννόησης με την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, ούτως ώστε να βελτιώσει τις σχέσεις με την ηγεσία. Τα δε διοικητικά στελέχη του αμερικανικού ομίλου έθεσαν ως προτεραιότητα να συναντηθούν με κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης, αφότου οι πρωτοβουλίες της το 2016 είχαν ζημιώσει τις πωλήσεις σε βιβλία και ταινίες από το iTunes. Τα σχετικά ανέφερε καλά πληροφορημένη πηγή στον The Information. Στο πλαίσιο των όσων συμφώνησαν τα στελέχη του αμερικανικού ομίλου και οι κρατικοί αξιωματούχοι προβλέπονταν δεσμεύσεις από την Apple να βοηθήσει τις κινεζικές επιχειρήσεις να κατασκευάσουν περισσότερο προηγμένες τεχνολογίες μεταποίησης και να εκπαιδεύσουν αναλόγως τους εργαζομένους τους.

Επίσης, οι δεσμεύσεις ανέφεραν ότι η αμερικανική εταιρεία θα αντλούσε από κινεζικές προμηθεύτριες εταιρείες πιο πολλά εξαρτήματα για τις συσκευές της, θα έκανε συμφωνίες με εταιρείες λογισμικού, θα συνεργαζόταν με πανεπιστήμια σε θέματα τεχνολογίας και θα επένδυε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον στην Κίνα από όσα ήδη είχε σχεδιάσει, σύμφωνα με το The Information. Ορισμένες εκ των επενδύσεων θα κατευθύνονταν προς τις κινεζικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, άλλες σε νέα καταστήματα λιανεμπορίου, σε έργα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε κέντρα ανάπτυξης και έρευνας. Ως αντάλλαγμα η Κίνα συγκατένευσε στο να προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη και βοήθεια.Υπό αυτό το πρίσμα, η Apple ακολούθησε τα υπεσχημένα σε μεγάλο βαθμό, αφού το 2016 ανακοίνωσε συμφωνία με τη μεγαλύτερη κατασκευάστρια ανεμογεννητριών Xinjiang Goldwind Science and Technology, το επόμενο έτος σχεδίασε τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του iCloud στην Κίνα, το 2018 συνέπηξε επενδυτικό ταμείο 300 εκατ. δολαρίων για καθαρή ενέργεια εκεί, άνοιξε επιπλέον έντεκα καταστήματα και ενέταξε την εταιρεία Luxshare Precision Industry στο πρόγραμμα παραγωγής των iPhone 13. Τέλος, το The Information αναφέρει πως οι δραστηριότητες της Apple ανθούν στην Κίνα με έσοδα-ρεκόρ 68 δισ. δολαρίων το διάστημα Οκτωβρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον η χώρα αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο των αθροιστικών πωλήσεών της.