LG Hellas, Business Solutions: Λύσεις και υπηρεσίες κορυφαίας τεχνολογίας για επαγγελματίες

H LG είναι από τους λίγους προμηθευτές στην αγορά που διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών προϊόντων και λύσεων.

Το τμήμα Business Solutions της LG Hellas έχει θέσει ως στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες ένα ευρύ portfolio λύσεων και υπηρεσιών κορυφαίας τεχνολογίας και να ικανοποιεί ακόμα και τις πιο υψηλές απαιτήσεις τους. Παράλληλα η LG B2B Ακαδημία, η οποία μετράει ήδη 12 χρόνια, προσφέρει εκπαίδευση σε επαγγελματίες στους τομείς που ειδικεύεται η εταιρεία.

Με μια σειρά από συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο, είναι «γεγονός ότι τα προϊόντα LG αποτελούν την πρώτη επιλογή των επαγγελματιών και έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στην ηγετική θέση που έχουμε στην Β2Β αγορά», όπως επισημαίνει ο εμπορικός διευθυντής κ. Γιάννης Μαντάς, ο οποίος μας έδωσε μερικές ενδιαφέρουσες και άγνωστες πτυχές του τμήματος Business Solutions της LG Hellas.

Τι ακριβώς είναι το τμήμα B2B της LG στην Ελλάδα και ποιο είναι το πεδίο δράσης του;

Το τμήμα Business Solutions της LG Electronics Hellas επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων επαγγελματικών προϊόντων και λύσεων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές αλλά και να αποδίδουν καλύτερα. Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα προϊοντικών κατηγοριών όπως Κλιματισμό για επαγγελματικούς ή οικιακούς χώρους, Αντλίες Θερμότητας, Οθόνες Ψηφιακής Σήμανσης, Οθόνες υπολογιστών, Ξενοδοχειακές Τηλεοράσεις ή ακόμα και λύσεις όπως η Infotainment Pro:Centric Direct Πλατφόρμα για ενημέρωση και έλεγχο του περιεχομένου που προβάλλεται στις τηλεοράσεις ενός ξενοδοχείου. Επιπλέον, επενδύουμε έμπρακτα στους πελάτες και τους συνεργάτες μας, στοχεύοντας στην κατάρτιση και εκπαίδευσή τους, μέσω της LG B2B Ακαδημίας που ιδρύθηκε το 2009 και στεγάζεται στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. Η ακαδημία, προσφέρει εκπαιδευτικούς κύκλους προγραμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες συνεχούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών στους τομείς Κλιματισμού και Information Display. Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό του επαγγελματία ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης προσφέροντας ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Οι ανάγκες του κάθε επαγγελματία είναι μοναδικές και η LG έχει στόχο να ανταποκρίνεται σε αυτές παρέχοντας τις κατάλληλες υπηρεσίες.

Ποιες είναι οι σημερινές τάσεις στην αγορά του B2B αναφορικά με τα μεγάλα έργα και την ανάπτυξη της οικονομίας; Τι μπορούμε να αναμένουμε για την επόμενη τριετία (2022/25);

Ο κλάδος του Β2Β εξελίσσεται διαρκώς και αλλάζει ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, σε συνέχεια της δυσκολίας των τελευταίων ετών, η οποία κορυφώθηκε με την έλευση του COVID-19, η αγορά βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης με μεγάλα έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ενδεικτικά το Ελληνικό, που θα αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Επιπλέον, οι επενδύσεις που γίνονται σε hubs όπως της Microsoft, της Pfizer και της Lamda Hellix, ενισχύουν την αγορά του Β2Β και φέρνουν μία νότα αισιοδοξίας για την πορεία των μελλοντικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Αντίστοιχη κινητικότητα παρατηρούμε και στον κλάδο του Τουρισμού, ο οποίος μπορεί μεν να «μετράει» ακόμα τις πληγές του, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι γίνονται νέες επενδύσεις στο πλαίσιο της ανάκαμψής του. Συνολικά, ο τουρισμός ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε πολλούς άλλους τομείς, εξασφαλίζοντας τους μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Τέλος, έντονη θα είναι η τάση της αγοράς για τα επόμενα χρόνια σε προγράμματα που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή αυτονομία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων όπως το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» αλλά και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» με λύσεις για αναβάθμιση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης καθώς και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Το τμήμα Business Solutions της LG Electronics συμμετέχει δυναμικά στα παραπάνω προγράμματα με ένα μεγάλο εύρος προϊόντων για λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης, όπως οι αντλίες Θερμότητας Therma V, οι μονάδες Hydro Kit και τα συστήματα Multi V που αποτελούν την ιδανική επιλογή για κάθε χώρο, αφού προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και μέγιστη αποδοτικότητα.

Ως εταιρεία προσφέρετε προϊόντα & λύσεις στη θέρμανση όπως είναι οι αντλίες θερμότητας. Ποιες είναι αυτές οι λύσεις και οι καινοτομίες τους; Είναι συμφέρουσες για τους επαγγελματίες και προσφέρουν προστιθέμενη αξία;

Στον τομέα της ψύξης και της θέρμανσης διαθέτουμε μεγάλο εύρος λύσεων, που εστιάζουν όχι μόνο στην αποδοτικότητα, αλλά και στη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Παρατηρείται μια ανοδική τάση στην ελληνική αγορά σε ότι αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονων ολοκληρωμένων και αποδοτικών λύσεων θέρμανσης. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών, τόσο σε επίπεδο οικιακής θέρμανσης (οικίες, ανακαινίσεις, ιδιωτικοί χώροι), όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής χρήσης (γραφεία, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια), στρέφεται σε συστήματα θέρμανσης που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και απαιτούν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Κοινός παρονομαστής στην επιλογή αυτών είναι η υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Η LG διαθέτει μία ευρεία γκάμα ανάλογων προϊόντων με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις αντλίες θερμότητας Therma V που αντικαθιστούν τους καυστήρες πετρελαίου/αερίου καλύπτοντας οποιαδήποτε οικιακή ανάγκη, τροφοδοτώντας είτε ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης είτε σώματα καλοριφέρ. Οι εφαρμογές με αντλίες θερμότητας Τherma V αποτελούν τις πιο οικονομικές και αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή στην αγορά, μειώνοντας το κόστος έως και 50%[1].

Eνα από τα στοιχεία που διαφοροποίησε τις λύσεις της LG στο κομμάτι της καινοτομίας είναι η υιοθέτηση (πρώτη στην παγκόσμια αγορά αντλιών θερμότητας Monobloc) ψυκτικού μέσου R32 χαμηλού δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη (GWP[2]). Η LG αναλαμβάνει την οικολογική της ευθύνη προσφέροντας λύσεις με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η αποκατάσταση του οικοσυστήματός μας δεν αποτελεί δευτερεύον ζήτημα ούτε για την LG ούτε για τους ανθρώπους της. Οι κυβερνήσεις, οι κοινότητες, οι επιχειρήσεις αλλά και οι ιδιώτες σε όλο τον κόσμο έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην οικολογική αλλαγή. Με μερικές μικρές και έξυπνες αλλαγές στην καθημερινή ζωή, όπως τη χρήση λύσεων που προστατεύουν το περιβάλλον, μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Τα τελευταία χρόνια έχετε προχωρήσει με διάφορες συνεργασίες. Ποιες είναι αυτές και πού αποσκοπούν;

Στόχος του επαγγελματικού τμήματος LG Business Solutions είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες ένα ευρύ portfolio λύσεων και υπηρεσιών κορυφαίας τεχνολογίας και να ικανοποιεί ακόμα και τις πιο υψηλές απαιτήσεις τους. Είμαστε χαρούμενοι γιατί είναι πράγματι γεγονός ότι τα προϊόντα LG αποτελούν την πρώτη επιλογή των επαγγελματιών και έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στην ηγετική θέση που έχουμε στην Β2Β αγορά. Διακρίνονται τόσο για την υψηλή τεχνολογία, τον καινοτόμο σχεδιασμό αλλά και την ευκολία στην εγκατάσταση. Το κάθε έργο ολοκληρώνεται με ταχύτητα, συνέπεια και άριστο αποτέλεσμα, τόσο από λειτουργικής όσο και από αισθητικής πλευράς. Οι ολοκληρωμένες λύσεις της LG είναι ευέλικτες και βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους όπως τον ξενοδοχειακό, τον τραπεζικό, της λιανικής πώλησης και της εστίασης.

Ενδεικτικά αναφέρω κάποιους από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους που συγκαταλέγονται στο πελατολόγιό μας όπως Costa Navarino, Hilton, Makedonia Palace, Four Seasons Astir Palace, Athens Marriot, Grecotel, Mitsis, Windham, Aldemar, Brown Hotels chains κ.α. όπου έχουν εγκατασταθεί LG συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, Ξενοδοχειακές τηλεοράσεις και Digital Signage λύσεις.

Επιπρόσθετα, στις συνεργασιών μας εντάσσονται και εταιρείες από άλλες αγορές όπως ο διεθνής αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος καθώς και τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport, στα οποία έχουμε εγκαταστήσει πάνω από 2.000 Digital Signage οθόνες. Επιπλέον, θα ήθελα να αναφέρω το OLED Curved Video wall που τοποθετήθηκε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) και το εντυπωσιακό Halo Ring στο Golden Hall που αποτελείται από 10 LG OLED οθόνες. Κλείνοντας, μέσα στο 2021 εξοπλίσαμε με Digital Signage λύσεις και το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας που βρίσκεται στο Golden Hall, με σκοπό να αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πολιτιστική πλευρά του αθλητισμού, δημιουργώντας μια διαδραστική εμπειρία για τους επισκέπτες ενώ τον επόμενο χρόνο θα εξοπλίσουμε και το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, με LED γιγαντοοθόνες, Digital Signage Μonitors και τηλεοράσεις για τις σουίτες βελτιστοποιώντας την εμπειρία θέασης των επισκεπτών.

Αναφορικά με το service των πελατών και το after sales service ποια είναι η πολιτική που ακολουθείτε ως εταιρεία;

H LG είναι από τους λίγους προμηθευτές στην αγορά που διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών προϊόντων και λύσεων που ικανοποιούν ακόμα και τις πλέον ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των εξειδικευμένων έργων. Ωστόσο, το στοιχείο που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό αποτελεί το γεγονός ότι παρέχουμε ολοκληρωμένη και πλήρη υποστήριξη στον πελάτη τόσο πριν όσο και μετά την πώληση.

Η LG έχει αποφασίσει ότι το pre & after sales support και η συνεχής, άμεση και εύκολη επικοινωνία με τους εταιρικούς πελάτες μέσω, είτε συνεργατών είτε του τηλεφωνικού μας κέντρου, αποτελεί πραγματικό παράγοντα διαφοροποίησης. Παρέχουμε ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών: είτε ως προμηθευτής προϊόντων και λύσεων (Hardware & Software), είτε ως σύμβουλος, για την παροχή tailor made υπηρεσιών, εργαλείων και λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι πελάτες μας μπορούν να νιώθουν την ασφάλεια και την υποστήριξη που τους αξίζει, με υπηρεσίες 24/7, δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης, συμβόλαια συντήρησης, υπηρεσίες αντικατάστασης αλλά και με τη συνεχή αναβάθμιση των εγκατεστημένων συστημάτων.

Τέλος, αυτό που κάνει την εταιρεία μας να ξεχωρίζει είναι ότι πρωτοπορεί έναντι του ανταγωνισμού στη συνεχή αναζήτηση και ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του τελικού εταιρικού πελάτη.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχουν καταστεί πρώτη προτεραιότητα στη σημερινή εποχή. Εσείς ως εταιρεία ποια βήματα έχετε κάνει προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και του περιορισμού του αποτυπώματός σας σε αυτό;

Στην LG εργαζόμαστε συνέχεια για έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων μας και η υπεύθυνη, φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση μέσω της παραγωγής μας σημαίνει ότι δεν χρειάζεται o επαγγελματίας ή ο καταναλωτής να επιλέξει μεταξύ της τεχνολογίας και της βιωσιμότητας.

Στόχος μας ήταν και παραμένει η μείωση των εκπομπών άνθρακα στην παραγωγική διαδικασία, η αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των φυσικών πόρων.

Μέσα στο 2021, η εταιρεία ανακοίνωσε τη δέσμευσή της παγκοσμίως για πλήρη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050 ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής της για την αειφόρο ανάπτυξη. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η LG δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα στο στάδιο της παραγωγής στο 50% βάσει των προτύπων του 2017, έως το 2030.

Όλο αυτό το εγχείρημα δηλώνει έμπρακτα ότι η LG αποτελεί σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον και λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του δικού της αποτυπώματος. Η διαφορετική στρατηγική που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια θα επιβεβαιώσει τη μεγάλη σημασία που δίνει η εταιρεία σε αυτό το εγχείρημα.

Το τμήμα B2B της LG Hellas έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις στη χώρα μας. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για αυτές;

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις διακρίσεις μας καθώς μέσα από αυτές αποτυπώνεται η καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων μας και συνολικά του επαγγελματικού τμήματος της LG να διατηρήσουμε την ηγετική θέση στον κλάδο μας και να βρισκόμαστε στο πλευρό του επαγγελματία και του καταναλωτή μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Επιπλέον, έρχονται να επισφραγίσουν την ενισχυμένη ανάπτυξη της εταιρείας μας, τη συμβολή της στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και την εντυπωσιακή εξωστρέφειά της σε μία περίοδο γεμάτη προκλήσεις.

Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω ότι έχουμε διακριθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές διοργανώσεις όπως, Sales Excellence Awards, Greek Hospitality Awards, Tourism Awards, Loyalty Awards και Diamonds of the Greek Economy κ.α.

Κλείνοντας, ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της LG και ποια η στρατηγική της;

Ο βασικός στόχος μας είναι ξεκάθαρος: η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου επαγγελματία. Προσπαθούμε λοιπόν να διευρύνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και τις συνεργασίες μας. Κύριο μέλημά μας είναι να προσεγγίζουμε επαγγελματίες, από τις μικρομεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, που εξερευνούν διαρκώς νέους τρόπους εξέλιξης και είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις με νέες τεχνολογίες, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα. Εξελίσσουμε την εικόνα της επωνυμίας μας σταδιακά και σταθερά, με σκοπό να μεταφέρουμε το μήνυμά μας, “Life’s Good”, «Η Ζωή Είναι Ωραία».

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι μέσα στο 2022 σίγουρα θα δούμε νέα καινοτόμα προϊόντα με οικολογικές προδιαγραφές, υψηλές ενεργειακές αποδόσεις και πολλές νέες ενδιαφέρουσες συνεργασίες.

WHO is WHO? / BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιάννης Μαντάς είναι Εμπορικός Διευθυντής του Business Solutions τμήματος της LG Electronics Ελλάς. Είναι απόφοιτος της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκινά, στο χώρο των πωλήσεων το 1997, ως επιθεωρητής Πωλήσεων στην πολυεθνική πετρελαϊκή εταιρεία TEXACO. Στη συνέχεια κατέχει υπεύθυνες διευθυντικές θέσεις στο χώρο των Πωλήσεων και του Marketing στις επίσης πολυεθνικές εταιρείες, SHELL και SONY επί σειρά ετών.

Το 2004 εντάχθηκε στην LG Electronics Hellas, ως Διευθυντής B2B Πωλήσεων, με σκοπό την δημιουργία ενός τμήματος απευθυνόμενο σε εταιρικούς πελάτες και από το 2012, ως Εμπορικός Διευθυντής του επαγγελματικού τμήματος είναι υπεύθυνος για όλες τις εταιρικές πωλήσεις της LG Electronics Hellas. Έκτοτε, το εύρος των δραστηριοτήτων του επαγγελματικού τμήματος αυξάνεται συνεχώς, με νέους συνεργάτες τόσο στους τομείς της ξενοδοχειακής αγοράς, της εκπαίδευσης και των δημόσιων διαγωνισμών όσο και στο χώρο των κτηριακών εφαρμογών, των Digital Signage εφαρμογών και των Franchise, Loyalty and Promotion προγραμμάτων.

[1] Εκτίμηση μείωσης κόστους σε σύγκριση με λέβητα πετρελαίου, η οποία δύναται να μεταβληθεί από τις ιδιαιτερότητες του ακινήτου.

[2] Το ψυκτικό μέσο R32 διαθέτει 68% χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη από το R410A.