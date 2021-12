Πενήντα πολυτελείς κατοικίες στην κορυφή του Hilton

Η Waldorf Astoria αναπτύσσει στο ομώνυμο ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη ιδιωτικές κατοικίες, οι οποίες αποτελούν το ανάλογο project που θα υλοποιηθεί στην Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως στο «The Towers of the Waldorf Astoria» της αμερικανικής μεγαλούπολης οι τιμές των, όχι ιδιαίτερα μεγάλων, διαμερισμάτων κυμαίνονταν πριν από έναν χρόνο από 10 έως 20 εκατ. δολάρια έκαστο.

Στρατηγική συμφωνία με τη Hilton Worldwide και τα δύο κορυφαία luxury brands της, Conrad και Waldorf Astoria, συνήψε η Ιονική Ξενοδοχειακή, συμφερόντων του ομίλου Κωνσταντακόπουλου, για τη λειτουργία του ιστορικού ξενοδοχείου της Αθήνας, αλλά και των ιδιωτικών κατοικιών που θα αναπτυχθούν στο συγκρότημα, το οποίο μετεξελίσσεται έτσι σε ένα νέο ολοκληρωμένο διεθνή προορισμό.

Η σχετική επένδυση της ιδιοκτήτριας Ιονική Ξενοδοχειακή σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές θα ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια, επιπλέον των 145 εκατομμυρίων που έχει ήδη δαπανήσει από το 2016 και μετά για την εξαγορά του ακινήτου. Συνολικά δηλαδή η επένδυση θα υπερβεί τα 275 εκατομμύρια και ενδέχεται, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, να προσεγγίσει στην τελική της φάση τα 300 εκατομμύρια.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Hilton, το νέο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει υπό το brand Conrad, ενώ θα αναπτυχθούν ιδιωτικές κατοικίες υπό τα brand Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences. Πρόκειται για περίπου 50 κατοικίες οι οποίες θα διαμορφωθούν στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου. Καθώς βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί τα μεγέθη κάθε τύπου ιδιοκτησίας ούτε βέβαια και οι τιμές πώλησης. Ωστόσο, αξίζει ίσως να σημειωθεί πως στο αντίστοιχο project στο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης –το οποίο αποκαλείται «The Towers of the Waldorf Astoria»–, οι τιμές των, όχι ιδιαίτερα μεγάλων, διαμερισμάτων κυμαίνονταν πριν από έναν χρόνο περίπου 10 έως 20 εκατομμύρια δολάρια έκαστο. Η κατασκευή των κατοικιών στο Hilton της Αθήνας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.

Ολες οι κατοικίες θα είναι υψηλών προδιαγραφών και εξυπηρετούμενες με το μοντέλο των serviced apartments, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Costa Navarino με τα διαμερίσματα The Residences at The Westin Resort Costa Navarino. Ειδικότερα, οι Waldorf Astoria Residences θα έχουν προνομιακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του νέου προορισμού, με ξεχωριστή είσοδο στο κτίριο, ένα ιδιωτικό lounge και χώρους ευεξίας για τους κατοίκους. Πρόκειται για ανεξάρτητες πολυτελείς κατοικίες, στις οποίες η εσωτερική διακόσμηση θα μπορεί να προσαρμοστεί βάσει των προτιμήσεων των ιδιοκτητών τους. Οι κατοικίες Conrad Residences θα αποτελούν μέρος του ξενοδοχείου και θα μεταφέρουν την ποιότητα και το επίπεδο των Conrad Hotels σε μια οικιστική εμπειρία.

Θα αναπτυχθούν εστιατόρια, ιδιωτικά lounge, private club, θεματικοί και εμπορικοί χώροι, δραστηριότητες αναψυχής και ευεξίας.

Ομως το συνολικό business plan είναι πολύ ευρύτερο και αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου νέου προορισμού: «φιλοδοξεί να εισάγει στην πρωτεύουσα ένα καινοτόμο αναπτυξιακό μοντέλο μεικτής χρήσης και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της, αλλά και για επισκέπτες, καθώς θα περιλαμβάνει πέραν της ξενοδοχειακής χρήσης και τις ιδιωτικές κατοικίες και ιδιωτική λέσχη μελών, πολλαπλά εστιατόρια και θεματικούς εμπορικούς χώρους, δραστηριότητες αναψυχής και ευεξίας, με στόχο να συμβάλει περαιτέρω στην καθιέρωση της Αθήνας μεταξύ των κορυφαίων επιλογών στην Ευρώπη για ταξίδια ή ακόμα και για μόνιμη διαμονή», αναφέρουν πηγές της διοίκησης της Ιονικής Ξενοδοχειακής.

Η Waldorf Astoria αναπτύσσει στο ομώνυμο ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη ιδιωτικές κατοικίες, οι οποίες αποτελούν το ανάλογο project που θα υλοποιηθεί στην Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως στο «The Towers of the Waldorf Astoria» της αμερικανικής μεγαλούπολης οι τιμές των, όχι ιδιαίτερα μεγάλων, διαμερισμάτων κυμαίνονταν πριν από έναν χρόνο από 10 έως 20 εκατ. δολάρια έκαστο.

Το νέο ξενοδοχείο Conrad, το οποίο αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του το 2024, θα περιλαμβάνει περίπου 280 δωμάτια και σουίτες, καθώς και τις 50 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences.

«Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου προορισμού πόλης που θα συνδέσει δυναμικά την Αθήνα και τους κατοίκους της με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς να επεκτείνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία με τη Hilton και είμαστε βέβαιοι ότι η κληρονομιά του Hilton Athens μαζί με τη διεθνή τεχνογνωσία της Hilton θα συμβάλουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτεύουσας», δηλώνει για τη συμφωνία ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος Δ.Σ. της Ιονικής Ξενοδοχειακής Α.Ε., προσθέτοντας ότι, «ύστερα από έξι δεκαετίες παρουσίας του Ηilton στην Ελλάδα και συνεργασίας με τον όμιλο που ίδρυσε ο Conrad Hilton, είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε πλέον να το αποκαλούμε με το μικρό του όνομα: Conrad».

«Με σύγχρονους και πολυτελείς εσωτερικούς χώρους, τεράστιο εύρος παρεχομένων υπηρεσιών και εκπληκτική θέα στην Ακρόπολη, η νέα μας παρουσία στην Αθήνα πρόκειται να αποτελέσει μοναδική προσθήκη στο αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου», σημειώνει ο Simon Vincent, Executive Vice President & President της Hilton για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Παρουσία σε 122 χώρες με 18 εταιρείες

Το Hilton Athens άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το 1963, ως το πρώτο ξενοδοχείο διεθνούς αλυσίδας στη χώρα και έκτοτε συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της Αθήνας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό.

Το Hilton Athens αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας της πρωτεύουσας, όπως επιβεβαιώνεται και από την εκτενή έρευνα που πραγματοποίησε πριν από έναν χρόνο η Ιονική Ξενοδοχειακή, στο πλαίσιο διαλόγου και συζητήσεων με φορείς της πόλης, η οποία ανέδειξε το Hilton βασικό στοιχείο για την ταυτότητα του νέου προορισμού.

Η συμφωνία ανανεώνει έτσι τη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ της Hilton και της Ιονικής Ξενοδοχειακής και αποτελεί νέο ορόσημο στην παρουσία της στην Ελλάδα.

Η Hilton διαθέτει χαρτοφυλάκιο 18 εταιρειών – brands παγκοσμίου φήμης, που περιλαμβάνει περισσότερα από 6.700 ξενοδοχεία και resort με σχεδόν ένα εκατομμύριο δωμάτια σε 122 χώρες και περιοχές.

Η θυγατρική της Conrad Hotels & Resorts, που φέρει το όνομα του ιδρυτή του ομίλου Conrad Hilton, έχει δραστηριότητες σε πέντε ηπείρους και 40 ακίνητα, ενώ η άλλη θυγατρική, η Waldorf Astoria, εκτός από κορυφαία ξενοδοχεία διαθέτει σημαντικότατο χαρτοφυλάκιο υπερπολυτελών κατοικιών διεθνώς.