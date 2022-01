Ξεκινάει το κατασκευαστικό έργο ύψους 130 εκατ. για το νέο Hilton

Ξεκινάει το κυρίως κατασκευαστικό έργο στο Hilton, που θα μετατρέψει το ξενοδοχείο σε έναν διεθνή προορισμό με μικρότερη δυναμικότητα δωματίων, αλλά με πολυτελείς κατοικίες και δραστηριότητες ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Στο οικοδομικό τετράγωνο που φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες το ξενοδοχείο τοπόσημο της πρωτεύουσας θα αναπτυχθούν πρόσθετα συγκροτήματα. Η σχετική επένδυση της ιδιοκτήτριας Ιονική Ξενοδοχειακή σε κτιριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμό θα ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια, επιπλέον των 145 εκατομμυρίων που έχει ήδη δαπανήσει από το 2016 και μετά για την εξαγορά του ακινήτου. Συνολικά δηλαδή η επένδυση θα υπερβεί τα 275 εκατομμύρια και ενδέχεται, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, να προσεγγίσει στην τελική της φάση τα 300 εκατομμύρια.

Το νέο συγκρότημα θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024. Μέχρι τότε το ξενοδοχείο θα κλείσει και συγκεκριμένα από τις 31 Ιανουαρίου 2022. Το business plan για το συγκρότημα αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου νέου προορισμού: «φιλοδοξεί να εισάγει στην πρωτεύουσα ένα καινοτόμο αναπτυξιακό μοντέλο μεικτής χρήσης και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της, αλλά και για επισκέπτες, καθώς θα περιλαμβάνει πέραν της ξενοδοχειακής χρήσης και τις ιδιωτικές κατοικίες και ιδιωτική λέσχη μελών, πολλαπλά εστιατόρια και θεματικούς εμπορικούς χώρους, δραστηριότητες αναψυχής και ευεξίας, με στόχο να συμβάλει περαιτέρω στην καθιέρωση της Αθήνας μεταξύ των κορυφαίων επιλογών στην Ευρώπη για ταξίδια ή ακόμα και για μόνιμη διαμονή», αναφέρουν πηγές της Ιονικής Ξενοδοχειακής.

Για τη λειτουργία του ξενοδοχείου και την υποστήριξη των πολυτελών κατοικιών η Ιονική Ξενοδοχειακή έχει υπογράψει συμφωνία με τη Hilton Worldwide και τα δύο κορυφαία luxury brands της, Conrad και Waldorf Astoria. Ολες οι κατοικίες θα είναι υψηλών προδιαγραφών και εξυπηρετούμενες με το μοντέλο των serviced apartments, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Costa Navarino με τα διαμερίσματα The Residences at The Westin Resort Costa Navarino. Ειδικότερα, οι Waldorf Astoria Residences θα έχουν προνομιακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του νέου προορισμού, με ξεχωριστή είσοδο στο κτίριο, ένα ιδιωτικό lounge και χώρους ευεξίας για τους κατοίκους. Πρόκειται για ανεξάρτητες πολυτελείς κατοικίες, στις οποίες η εσωτερική διακόσμηση θα μπορεί να προσαρμοστεί βάσει των προτιμήσεων των ιδιοκτητών τους. Οι κατοικίες Conrad Residences θα αποτελούν μέρος του ξενοδοχείου και θα μεταφέρουν την ποιότητα και το επίπεδο των Conrad Hotels σε μια οικιστική εμπειρία.

Η εταιρεία παρέχει ισχυρά κίνητρα για την υιοθέτηση από τους περίπου 300 εργαζομένους ενός προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

Εν τω μεταξύ και καθώς το ξενοδοχείο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, κλείνει, η εταιρεία αποφάσισε να παράσχει ισχυρά κίνητρα για την υιοθέτηση από τους περίπου 300 εργαζομένους ενός προγράμματος εθελουσίας εξόδου, το οποίο περιλαμβάνει παροχές κατά πολύ υψηλότερες από τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποζημιώσεις αλλά και προτιμησιακό καθεστώς για την αξιολόγηση προς απασχόλησή τους στις νέες ξενοδοχειακές μονάδες που ανοίγει το αμέσως επόμενο διάστημα η ΤΕΜΕΣ στην Costa Navarino.

Η ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος περιλαμβάνει τη δημιουργία του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου Conrad, που θα διαθέτει 280 δωμάτια και σουίτες, τη δημιουργία 50 πολυτελών κατοικιών, οι οποίες θα λειτουργήσουν υπό τα brands Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences της Hilton, τη συνολική ανάπλαση του τελευταίου ορόφου όπου θα φιλοξενηθούν εμπειρίες γαστρονομίας και ψυχαγωγίας, επέκταση δίπλα στον χώρο της πισίνας, η οποία είχε συμπεριληφθεί και στον αρχικό σχεδιασμό της δεκαετίας του 1960, τη δημιουργία θεματικών εμπορικών χώρων, εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και ευεξίας, καθώς και σύγχρονης λέσχης μελών σε χώρους 5.500 τ.μ. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής αναμένεται να εργασθούν μέχρι και 800 άτομα, ενώ κατά τη λειτουργία του θα απασχοληθούν πάνω από 600 εργαζόμενοι.

Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης κλίμακας, το οποίο ωστόσο θα διατηρήσει την αρχιτεκτονική κληρονομιά του κτιρίου και τις διαχρονικές προσόψεις που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Μόραλης, σημειώνει η εταιρεία.