Σε αυξήσεις μισθών προχωρούν οι τράπεζες των ΗΠΑ

Οι ελλείψεις σε προσωπικό που έχει δημιουργήσει η «μεγάλη παραίτηση» στις ΗΠΑ δεν έχουν αφήσει αλώβητες τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες οι οποίες καταβάλλουν υψηλότερους μισθούς και μπόνους για να κρατήσουν τα στελέχη τους ή και για να προσελκύσουν νέα ταλέντα. Αναμένεται έτσι να αυξήσουν και φέτος τις δαπάνες τους για τις αποδοχές του προσωπικού τους και οι μεγαλύτερες από αυτές λαμβάνουν ήδη τα μέτρα τους.

Οι αμερικανικοί τραπεζικοί κολοσσοί JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley και Goldman Sachs Group σχεδιάζουν να αυξήσουν τις αποδοχές του προσωπικού τους, ενώ ορισμένες έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις μέσα στο περασμένο έτος. «Αντιμετωπίζουμε σκληρό ανταγωνισμό, έναν πόλεμο για την προσέλκυση ταλέντων και αυτό καταλήγει σε έναν πληθωρισμό των μισθών», σχολιάζει στο Reuters η Εμιλι Πόρτνεϊ, γενική οικονομική διευθύντρια της Bank of New York Mellon Corp, που τόνισε πως οι μισθοί αυξάνονται όχι μόνον για τα στελέχη αλλά και για τους χαμηλόμισθους.

Ειδικότερα η Goldman Sachs ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν τα λειτουργικά της έξοδα κατά 23% και τόνισε ότι η αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες αποδοχές που καταβάλλει στα στελέχη της, όπως και στα μπόνους. Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, άλλωστε, η Goldman ακολούθησε το παράδειγμα των ανταγωνιστριών της τραπεζών και προχώρησε σε αύξηση μισθών. Ετσι, οι μισθοί που καταβάλλει σε αναλυτές που ανήκουν στο προσωπικό της επί δύο χρόνια ανέρχονται σε 125.000 δολάρια ετησίως και οι μισθοί σε συνεργάτες που είναι μαζί της επί έναν χρόνο ανέρχονται σε 150.000 δολάρια. Οπως σχολιάζει ο διευθύνων σύμβουλος του τραπεζικού κολοσσού, Ντέιβιντ Σόλομον, «υπάρχει πραγματικός πληθωρισμός στους μισθούς παντού στην οικονομία».

Η επισήμανσή του συνάδει με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας και φέρουν τους μισθούς να αυξάνονται σε όλο το φάσμα. Εξάλλου, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι των καταστημάτων λιανικής τραπεζικής όταν έρχονται σε επαφή με κοινό εν μέσω της πανδημίας έχουν αναγκάσει την Bank of America και τη Wells Fargo να αυξήσουν τον βασικό μισθό που προσφέρουν στους νεοπροσληφθέντες. Η Bank of America έχει αυξήσει τον βασικό μισθό στα 21 δολάρια την ώρα από τον Οκτώβριο, ενώ έχει δεσμευθεί να τον φτάσει στα 25 δολάρια μέχρι το 2025. Η Wells Fargo έχει αυξήσει το βασικό ωρομίσθιο από 18 έως 22 δολάρια αναλόγως με την τοποθεσία εργασίας. Σημειωτέον ότι το κατώτερο ωρομίσθιο όπως έχει ορισθεί στις ΗΠΑ είναι σήμερα 7,25 δολάρια.