Σούπερ μάρκετ: Η πανδημία εκτίναξε τις πωλήσεις των eshop

Σχεδόν έξι φορές αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ τα δύο χρόνια της ζωής μας με την πανδημία σε σύγκριση με το 2019, αφενός διότι ολοένα και περισσότεροι παραγγέλνουν από το κανάλι αυτό αφετέρου διότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις εισέρχονται στην κατηγορία, είτε πρόκειται για παραδοσιακούς «παίκτες» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων είτε πρόκειται για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες παραγγελιοληψίας και διανομής. Προκειμένου δε να αποσπάσουν ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, οι επιχειρήσεις αφιερώνουν μεγάλο μέρος των επενδύσεών τους ακριβώς στη βελτίωση των υποδομών που σχετίζονται με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων. Πλέον, το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ υπολογίζεται σε 2,5%, ενώ προ πανδημίας ήταν λιγότερο από 1%, ενώ εάν εξαιρεθούν οι πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) τότε το μερίδιο αγοράς διαμορφώ-νεται σε 3,1%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Convert Group, ο τζίρος των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε το 2021 σε 255 εκατ. ευρώ έναντι 163,3 εκατ. ευρώ το 2020 καταγράφοντας αύξηση 56%.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι στον παραπάνω τζίρο περιλαμβάνονται μεν οι πωλήσεις που πραγματοποιούν τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ μέσω της συνεργασίας τους με τις πλατφόρμες (π.χ. οι πωλήσεις της Σκλαβενίτης για τις παραγγελίες που γίνονται μέσω efood), όχι όμως οι πωλήσεις που πραγματοποιούν οι πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στο λεγόμενο quick commerce (στο γρήγορο, εντός μίας ώρας το πολύ, λιανεμπόριο), όπως είναι Wolt Market, efood Market, Instashop, pop market κ.ά. Το 2019, προ πανδημίας δηλαδή, ο τζίρος των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 45,2 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι μέσα σε δύο χρόνια οι πωλήσεις αυτού του καναλιού αυξήθηκαν κατά 467%.

Η αξία του μέσου «καλαθιού» διαμορφώθηκε το 2021 σε 78,20 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι πλέον στην κατηγορία των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ δραστηριοποιούνται εννέα μεγάλες επιχειρήσεις, οκτώ εκ των οποίων είναι γνωστές από τα φυσικά σημεία πώλησης (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market, Bazaar, Κρητικός, Μασούτης, Market In, Θανόπουλος και e-fresh.gr, με το τελευταίο να είναι αμιγώς ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ) οκτώ τοπικής εμβέλειας, τέσσερις «παίκτες» έχουν συνεργασία με τις πλατφόρμες (Σκλαβενίτης με efood, ΑΒ με Delivery.gr, Μασούτης και Κρητικός με την Box), ενώ υπάρχουν και οκτώ πλατφόρμες στην κατηγορία του quick commerce. Σημειώνεται ότι πρόσφατα ξεκίνησε πιλοτικά συνεργασία με τη Wolt και η αλυσίδα My Market.

Η αξία του μέσου «καλαθιού» από το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε το 2021 σε 78,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ περιείχε κατά μέσο όρο 36,9 προϊόντα. Περίπου τα 14 από αυτά ανήκουν στην κατηγορία των φρέσκων τροφίμων, στοιχείο που δείχνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ. Από τα φρέσκα τρόφιμα, εξάλλου, προήλθε το 34% των πωλήσεων της κατηγορίας. Το 2020 η μέση αξία του ηλεκτρονικού «καλαθιού» ήταν 82,1 ευρώ και το «καλάθι» περιείχε 39,4 προϊόντα. Το 2021, ωστόσο, οι παραγγελίες που έγιναν στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ ήταν 77% περισσότερες σε σύγκριση με το 2020. Τούτο σημαίνει ότι πλέον ολοένα και περισσότεροι και συχνότερα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ για τις αγορές τους. Επιπλέον, όπως επισημαίνει η Convert Group, δείχνει την τάση των καταναλωτών για διεκπεραίωση μικρότερων αλλά και συχνότερων παραγγελιών από το ηλεκτρονικό κανάλι. Μάλιστα, οι ηλεκτρονικές παραγγελίες συχνά φαίνεται να αποτελούν και συμπληρωματικές της επίσκεψης σε φυσικό κατάστημα.

Επενδύσεις

Η αυξανόμενη επισκεψιμότητα των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ καθιστά αναγκαίες περισσότερες επενδύσεις σε αυτά. Για παράδειγμα, η «Σκλαβενίτης» σχεδιάζει εντός του 2022 τη λειτουργία δύο darkstores στην Αττική για την καλύτερη διαχείριση των ηλεκτρονικών παραγγελιών, καθώς και επέκταση του ηλεκτρονικού του καταστήματος και σε άλλες πόλεις. Τη δημιουργία darkstore σε ακίνητο έκτασης 1.700 τ.μ. στη Μεταμόρφωση Αττικής για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών της παραγγελιών σχεδιάζει η «Μασούτης».