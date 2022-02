Κομισιόν: Ανάπτυξη 4,9% φέτος στην Ελλάδα – Στο 3,5% το 2023

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Αναθεωρεί ελαφρώς προς τα κάτω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2022. Σύμφωνα με τις χειμερινές της προβλέψεις, που δημοσιεύτηκαν προ ολίγου, η Κομισιόν πλέον εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα μεγεθυνθεί κατά 4,9% φέτος, έναντι εκτίμησης 5,2% στις φθινοπωρινές προβλέψεις του περασμένου Νοεμβρίου. Οριακά χαμηλότερη (3,5% έναντι 3,6%) είναι και η εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ το 2023. Αναθεωρημένη σημαντικά προς τα πάνω είναι η εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2021: η Κομισιόν θεωρεί ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας διογκώθηκε κατά 8,5% πέρυσι, έναντι πρόβλεψης 7,1% τον Νοέμβριο.

Price pressures are likely to remain strong until the summer, after which inflation is projected to decline as growth in energy prices moderates and supply bottlenecks ease.

Inflation in the EU is forecast to increase to 3.9% in 2022, declining to 1.9% in 2023.#ECForecast pic.twitter.com/0Eku0TP9MZ

