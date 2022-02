Τα ελληνικά εφέ που κάνουν… κρότο στο Χόλιγουντ

Πίσω από τις πιο δημοφιλείς σειρές και ταινίες του Χόλιγουντ, όπως Stranger Things, Game of Thrones, Avengers, Happy Feet, The Lion King, αλλά και πολλά βιντεοπαιχνίδια, όπως Far Cry 4, κρύβεται η τεχνολογία της ελληνικής Krotos, που όπως μαρτυρά και το όνομά της προσφέρει εργαλεία για τον σχεδιασμό και την παραγωγή ήχων και ηχητικών εφέ γρήγορα και δημιουργικά. «Πρόκειται για εταιρεία λογισμικού που επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου να σχεδιάζουν ήχο και ηχητικά εφέ πιο γρήγορα, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τη σημερινή αργή και περίπλοκη διαδικασία παραγωγής», εξηγεί στην «Κ» ο Oρφέας Μποτέας, δημιουργός της νεοφυούς εταιρείας Krotos με έδρα το Εδιμβούργο, η οποία στοχεύει σε μια αγορά που αναμένεται να αγγίξει τα 6 δισ. δολ. μέχρι το 2024. «Το προϊόν μας Dehumaniser που χρησιμοποιήθηκε στο Game of Thrones επιτρέπει σε κάποιον να παράγει ήχο και ηχητικά εφέ από τέρατα αυτοματοποιημένα, χρησιμοποιώντας τη δική του φωνή». Η γκάμα προϊόντων της περιλαμβάνει εργαλεία όπως ηχητικά εφέ επιστημονικής φαντασίας, wooshes (φασαρία) και transitions (μεταβάσεις), ήχους οχημάτων, πραγματικά και όπλα επιστημονικής φαντασίας, ηχητικά εφέ (ζώα, φρούτα και λαχανικά, ηλεκτρονικοί ήχοι, δέρμα κ.λπ.) και φωνητικά ηχητικά εφέ (φωνή πλασμάτων, επεξεργασία διαλόγων, επεξεργασία φωνής).

Ηχητικά εφέ για επιτυχημένες σειρές, ταινίες και ηλεκτρονικά παιχνίδια δημιουργεί η ελληνική Krotos.

Η εταιρεία έχει λανσάρει μέχρι στιγμής πέντε σειρές προϊόντων καθώς και περίπου 100 add-ons (extra ήχοι από επιφάνειες, όπλα, ζώα κ.λπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες ήχου και μουσικούς παραγωγούς σε 65 χώρες παγκοσμίως. Μετράει περίπου 6.000 πελάτες, ανάμεσα στους οποίους η Warner Bros, η Disney, η Sony Pictures, καθώς και παραγωγούς βιντεοπαιχνιδιών όπως SEGA, Epic Games, Electronic Arts κ.λπ. «Σπούδασα μουσική τεχνολογία στο ΤΕΙ Ρεθύμνου, έπειτα γύρισα στην Αθήνα και άρχισα να δουλεύω σε εταιρείες παραγωγής. Μου άρεσε πολύ το sound design και έτσι αποφάσισα να κάνω μάστερ στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Είχα δουλέψει σε ένα πρότζεκτ όπου έπρεπε να παραγάγω μέσω της τεχνολογίας ήχους τεράτων, διαδικασία που μου φάνηκε δύσκολη. Ετσι σκέφθηκα για την πτυχιακή μου να δημιουργήσω ένα software μέσω του οποίου μπορούσα να παραγάγω ήχους από τέρατα με τη φωνή μου».

Ο κ. Μποτέας δημιούργησε την εταιρεία το 2013 και έπειτα άρχισε να διαθέτει εμπορικά τα προϊόντα του λανσάροντας το Dehumaniser. «Από την πρώτη εβδομάδα το προϊόν επιλέχθηκε από ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο με έδρα στο Σαν Φρανσίσκο που κάνει ταινίες όπως το Star Wars. Τότε άρχισε να δημιουργείται η ομάδα της Krotos, ενώ το 2017 γνώρισα τον Leslie Benzies, πρώην πρόεδρο της εταιρείας παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών Rockstar North και παραγωγό του γνωστού βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto. Αυτός μαζί με την Οld College Capital ήταν οι πρώτοι μας επενδυτές». Η εταιρεία έκλεισε νέο γύρο χρηματοδότησης (7ψήφιο νούμερο), στον οποίο ηγήθηκε το ελληνικό fund Μetavallon VC και συμπληρώνει η Old College Capital αλλά και άγγελοι επενδυτές. Στα πλάνα της είναι να αυξήσει την γκάμα των προϊόντων της, να καταστήσει πιο προσβάσιμο το εργαλείο σε περισσότερο κόσμο και να επιταχύνει τις προσλήψεις. «Tώρα είμαστε 15 άτομα, με στόχο να φτάσουμε τα 30 το επόμενο διάστημα, ενώ πρόσφατα ανοίξαμε παράρτημα και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πολύ καλούς προγραμματιστές και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομάδας εκεί», καταλήγει.

