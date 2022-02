Nestlé Ελλάς: Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη

Σημαντική διάκριση η ένταξη της εταιρείας στην ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2022.

Στην ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2022 ανήκει πλέον η Nestlé Ελλάς. Η εταιρεία, εξασφάλισε αυτή την πολύ σημαντική διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, που απονέμει ο εξειδικευμένος οργανισμός QualityNet Foundation, ως αναγνώριση της έμπρακτης δέσμευσής της για Βιώσιμη Ανάπτυξη, της συνεπούς και συστηματικής δουλειάς που υλοποιεί σε αυτόν τον τομέα και του τρόπου που την έχει ενσωματώσει πλήρως στην επιχειρηματική της λειτουργία.

«Είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στις επιχειρήσεις – πρότυπα που διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη Βιώσιμης Ανάπτυξης στην χώρα μας. Στη Nestlé Ελλάς έχουμε ενσωματώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην λειτουργία μας και στο όραμα που έχουμε για το μέλλον. Ένα όραμα που καθοδηγείται από τον σκοπό μας να αναδεικνύουμε τη δύναμη της διατροφής, ενισχύοντας την ποιότητα της ζωής για όλους, σήμερα και στο μέλλον» τόνισε ο κ. Νίκος Εμμανουηλίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Η Nestlé Ελλάς λειτουργεί διαχρονικά με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον, υλοποιώντας σημαντικές δεσμεύσεις, όπως οι μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ως το 2050, αλλά και η δημιουργία πλήρως ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών έως το 2025. «Απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε συλλογικά, όπως η κλιματική αλλαγή, είναι απαραίτητο να ευθυγραμμιστούμε με τις προτεραιότητες και τις επιταγές του σύγχρονου περιβάλλοντος ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε με υπευθυνότητα μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα αλλά και για την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Διότι οι επιχειρήσεις ευημερούν όταν οι κοινωνίες ευημερούν» σημείωσε ο κ. Εμμανουηλίδης.

Η Nestlé Ελλάς, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της για Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχει ήδη επιτύχει την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης και των απορριμμάτων προς χώρους υγειονομικής ταφής από όλες τις εγκαταστάσεις της, οι οποίες λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές. Αναπτύσσει και υποστηρίζει προγράμματα και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης και έχει διευρύνει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της με τη διάθεση φυτικών προϊόντων, όπως αυτά της σειράς Garden Gourmet, που έχουν εξαιρετική διατροφική αξία και καταναλώνουν πολύ λιγότερους φυσικούς πόρους. Επιπρόσθετα, αποδεικνύοντάς ότι η προστασία των υδάτινων πόρων είναι κύριο μέλημα της εταιρείας, στο εργοστάσιο νερού ΚΟΡΠΗ φροντίζει τη σωστή διαχείρισή τους, από την άντληση μέχρι την τελική εμφιάλωση των προϊόντων, για την αποφυγή απωλειών και σπατάλης νερού. Tο 2019 το εργοστάσιο ΚΟΡΠΗ έγινε το πρώτο εργοστάσιο από όλα τα εργοστάσια νερού στην Ελλάδα και από τα πρώτα της Nestlé παγκοσμίως που απόκτησε την πιστοποίηση AWS (Alliance for Water Stewardship). Πρόκειται για μια διεθνή πιστοποίηση από εξειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα, που περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες, αυστηρά κριτήρια, και ενδελεχείς ελέγχους, που βεβαιώνουν την άρτια λειτουργία του εργοστασίου σε σχέση με την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα μπουκάλια νερού ΚΟΡΠΗ αποτελούνται κατά 50% από ανακυκλωμένο πλαστικό.

Η Nestlé με παρουσία σε 187 χώρες σε όλον τον κόσμο και περισσότερες από 2.000 μάρκες, έχει ως βασικό σκοπό να αναδεικνύει τη δύναμη της διατροφής ενισχύοντας την ποιότητα της ζωής για όλους, σήμερα και στο μέλλον. Στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας, η εταιρεία αναπτύσσει πρωτοβουλίες και δράσεις για τον άνθρωπο και την οικογένεια, για τις κοινότητες και για τον πλανήτη.