Toν Νοέμβριο η δίκη μελών του διοικητικού συμβουλίου της Neoset

Στις δικαστικές αίθουσες οδηγείται, έξι χρόνια μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η υπόθεση της απιστίας από κοινού μελών του διοικητικού συμβουλίου της Neoset εις βάρος της πτωχευμένης επιπλοβιομηχανίας. Η εκδίκασή της στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών είχε, αρχικά, οριστεί για τον Μάρτιο του 2021. Ωστόσο, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας αναβλήθηκε για τις αρχές του επόμενου Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ». Η ποινική δίωξη «για φερόμενη τέλεση απιστίας από κοινού εις βάρος της πτωχευμένης επιπλοβιομηχανίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ» είχε ασκηθεί το 2016 κατά πέντε μελών του διοικητικού συμβουλίου της πτωχευμένης Neoset, αλλά, μεταγενέστερα, ορισμένα εξ αυτών απαλλάχθηκαν με βούλευμα. Ετσι, αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη αναμένεται να βρεθούν ο ιδρυτής της Neoset και δύο ακόμη μέλη του Δ.Σ. της χρεοκοπημένης εταιρείας.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε λόγω της συνέχισης της δραστηριότητας στην ελληνική αγορά της πτωχευμένης βιομηχανίας επίπλου μέσω της Furniture New Line ΕΠΕ που εμπορευόταν προϊόντα με τo σήμα Neoset. Το σχήμα αυτό –η Furniture New Line– είχε προκύψει βάσει της σύμβασης που είχε συνάψει τον Ιούνιο του 2012 η Neoset με την κυπριακή εταιρεία Hazarezo Limited, που είναι η μητρική και μοναδική μέτοχος της Furniture New Line.

Ωστόσο, με το σκεπτικό ότι η εν λόγω σύμβαση είχε καταρτιστεί εις βάρος των συμφερόντων της πτωχευμένης επιπλοβιομηχανίας και άρα των πιστωτών της, πιστώτρια εταιρεία υπέβαλε μήνυση κατά των μελών του Δ.Σ. της Neoset, έχοντας οδηγήσει την Εισαγγελία Αθηνών να κινήσει την ποινική δίωξη και να παραγγείλει κύρια ανάκριση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ποινικής δίωξης, η σύμβαση μεταξύ Hazarezo και Neoset δημιούργησε ζημία στην πτωχευμένη βιομηχανία, στοιχειοθετώντας το αδίκημα της απιστίας εις βάρος της επιπλοβιομηχανίας.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης θα διερευνηθεί εάν η σύμβαση υπογράφηκε με σκοπό την υφαρπαγή του περιουσιακού πυρήνα της Neoset, των σημάτων και του know-how αυτής από τη Hazarezo, εταιρεία συμφερόντων του μεγαλομετόχου της Neoset που είναι και ένας από τους διωκόμενους.

Η διαδικασία, εφόσον δεν αναβληθεί εκ νέου, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες, καθώς θα υπάρχει σημαντικός αριθμός μαρτύρων τόσο υπεράσπισης όσο και κατηγορίας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η Neoset κηρύχθηκε σε πτώχευση το 2014, παραμένοντας όμως στην αγορά για εύλογο χρονικό διάστημα, μέσω του δικτύου περίπου 30 καταστημάτων της Hazarezo. Μέχρι σήμερα οι πλειστηριασμοί των ακινήτων και του σήματος της εταιρείας έχουν αποβεί άγονοι.