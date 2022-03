Πόλεμος στην Ουκρανία: Ε.Ε. και ΗΠΑ στη λίστα «μη φιλικών χωρών» της Ρωσίας

Η κυβέρνηση της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ενέκρινε λίστα χωρών και περιοχών που προχωρούν σε «μη φιλικές ενέργειες» κατά της Μόσχας, των ρωσικών εταιρειών και των Ρώσων πολιτών, έπειτα από την εφαρμογή δραστικών οικονομικών κυρώσεων για τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία.

Όλες οι επιχειρηματικές συμφωνίες με εταιρείες, αλλά και πρόσωπα από τις χώρες που χαρακτηρίζονται ως «μη φιλικές» θα πρέπει τώρα να έχουν την έγκριση μιας κυβερνητικής επιτροπής, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε η ρωσική κυβέρνηση.

O κατάλογος των χωρών περιλαμβάνει:

BREAKING: Russia approves list of countries who’ve taken ‘unfriendly actions’ against it, including:

– Australia

– Canada

– EU

– Iceland

– Japan

– Monaco

– Montenegro

– New Zealand

– Norway

– Taiwan

– San Marino

– Singapore

– S Korea

– Switzerland

– Ukraine

– UK

– US

— The Spectator Index (@spectatorindex) March 7, 2022