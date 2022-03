Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία απαγορεύει τις εξαγωγές εξοπλισμού σε σειρά τομέων

Απαγόρευση στις εξαγωγές εξοπλισμού μέχρι το τέλος του 2022 σε μία σειρά από τομείς επιβάλλει η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, ως αντίποινα για τις κυρώσεις της Δύσης στη Μόσχα, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η ρωσική κυβέρνηση απαγόρευσε μεταξύ άλλων τις εξαγωγές εξοπλισμού στους τομείς της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και του αυτοκινήτου. Παράλληλα, απαγορεύονται οι εξαγωγές ηλεκτρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Συνολικά, περισσότερα από 200 είδη συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο αναστολής εξαγωγών, ο οποίος καλύπτει επίσης σιδηροδρομικά βαγόνια, εμπορευματοκιβώτια, τουρμπίνες και άλλα εμπορεύματα.

#UPDATE Russia’s Prime Minister Mikhail Mishustin has announced an export ban on more than 200 types of foreign products and equipment until the end of 2022, as part of Moscow’s response to sanctions imposed over the Ukraine conflict pic.twitter.com/MgXL2Tt8Cd

