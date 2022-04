Άρθρο του Α. Μπάσεν στην «Κ»: Εργαλεία αποτύπωσης επιδόσεων βιώσιμης ανάπτυξης

Η Εκθεση Βιωσιμότητας (Sustainability Reporting), και το γενικότερο πλαίσιο που διαμορφώνεται σήμερα για την αξιολόγηση της επίδρασης της επιχειρηματικής λειτουργίας, καθιστά σημαντική την εξέταση στο κατά πόσον αυτές ευθυγραμμίζονται αλλά και στο πώς συνδέονται τα διάφορα πρότυπα, ενώ καθίσταται απαραίτητη πλέον η υποβολή εκθέσεων για όλα τα είδη των επιχειρήσεων, για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τα μεγαλύτερα σχήματα εταιρειών, που θα καλούνται να αποτυπώνουν την επίδρασή τους στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στη διακυβέρνηση. Η διαφαινόμενη τάση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο της διασύνδεσης των διαφόρων προτύπων αναφοράς είναι ένα σημαντικό βήμα ώστε να μη δημιουργηθεί επιπλέον βάρος στη διαφάνεια και στην αυτοδέσμευση των οργανισμών στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Μετά την πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία για την Εκθεση των Μη Δημοσιονομικών Στοιχείων (Non-Financial Reporting Directive), όπου σύμφωνα με αυτήν οι μεγάλες εταιρείες που βρίσκονται στη λίστα των εισηγμένων στο χρηματιστήριο όφειλαν να προχωρήσουν στην Εκθεση των Μη Δημοσιονομικών Στοιχείων, τώρα, το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα η DG FISMA (Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Market Union) δημοσίευσε την οδηγία για την Εταιρική Εκθεση Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), η οποία εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις συγκρινόμενη με τις εκθέσεις βιωσιμότητας που θα έπρεπε να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις μέχρι σήμερα. Σημαντική είναι η εμβέλεια εφαρμογής της οδηγίας CSRD, που αφορά σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, από 11.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη που είναι σήμερα, σε 50.000 επιχειρήσεις. Πρόκειται για σχέδιο οδηγίας που θα συμπληρώσει την ευρωπαϊκή στρατηγική βιώσιμης χρηματοδότησης. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες με περισσότερους από 250 υπαλλήλους ή οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει τώρα να μεταφράσουν τις πολιτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) σε τυποποιημένα, αιτιολογημένα και πιστοποιημένα έγγραφα πληροφοριών. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πολίτες, τους καταναλωτές και τους επενδυτές, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο τους στην κοινωνία καθώς και στον περιορισμό της κλιματικής κρίσης. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει και σε αντιμετώπιση του «greenwashing», της διασποράς δηλαδή παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με το πώς τα προϊόντα μιας εταιρείας είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον, υγιεινά ή βιώσιμα.

Επιπλέον, οι πληροφορίες βιωσιμότητας θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Εκθεση Διαχείρισης της Εκθεσης Βιωσιμότητας, ενώ καθίσταται υποχρεωτικός ο εξωτερικός έλεγχος. Επίσης, για πρώτη φορά, θα υπάρξει ένα υποχρεωτικό ευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς. Το ευρωπαϊκό όργανο European Financial Reporting Advisory – EFRAG είναι σήμερα επιφορτισμένο με την ανάπτυξη και την παραγωγή του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προτύπου αναφοράς, το οποίο θα αφορά όλους τους stakeholders, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές.

Εταιρείες με περισσότερους από 250 υπαλλήλους θα πρέπει να μεταφράσουν τις πολιτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης σε πιστοποιημένα έγγραφα πληροφοριών.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Γερμανικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που έχει αναπτύξει τον Κώδικα Βιωσιμότητας (The Sustainability Code), επίσημα αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, προχώρησε στην υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κανονισμού για την ταξινομία. Οι εταιρείες πλέον μπορούν να χρησιμοποιούν και να καταρτίζουν εκθέσεις που συμμορφώνονται με τον κανονισμό της Ε.Ε. για την ταξινομία, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2022. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, και το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα αναμενόμενη οδηγία CSRD. Η επιλογή αυτή επηρεάζει θετικά και τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, ο οποίος απευθύνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Αφορά την προσαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Βιωσιμότητας στα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς σε σχέση με την ύπαρξη πολλών μικρομεσαίων εταιρειών. Πρόκειται για ένα τυποποιημένο πρότυπο αναφοράς που δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να προσεγγίσουν δομημένα τα ESG και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές με βιώσιμο τρόπο.

* Ο κ. Αλεξάντερ Μπάσεν είναι καθηγητής Κεφαλαιαγορών και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση.

