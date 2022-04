Πουλήθηκε έναντι 19 εκατ. ευρώ το Kensho Psarou στη Μύκονο

Τρίτο ξενοδοχείο στη Μύκονο, και μάλιστα σε λειτουργία, αποκτούν συμφέροντα που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ντουμπάι. Το πεντάστερο ξενοδοχείο Kensho Psarou, ιδιοκτησίας της Notion Ανάπτυξη Ακινήτων, πουλήθηκε στη Monterock International έναντι 19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5 εκατ. αφορούν ανάληψη δανεισμού από τη νέα ιδιοκτήτρια και τα άλλα 14 εκατ. τίμημα τοις μετρητοίς προς τη Notion.

Τα ίδια αραβικά κεφάλαια συνδέονται με τα δύο projects στις περιοχές Καλαφάτη και Καραπέτη της Μυκόνου που αφορούν την ανάπτυξη των υπερπολυτελών συγκροτημάτων One & Only και Aman αντίστοιχα, σε δύο επενδύσεις που αθροιστικά εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Στη Monterock International, το όχημα που πραγματοποιεί την εξαγορά, συμμετέχει και ο Ελληνας επιχειρηματίας Π. Στάθης και κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε συνεργασία με την Investment Corporation of Dubai (ICD). Η ICD είναι μια επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται το κρατικό fund του εμιράτου του Ντουμπάι και υλοποιεί στρατηγικές επενδύσεις διεθνώς.

Είναι το τρίτο ξενοδοχείο στο νησί που αποκτούν αραβικά κεφάλαια.

Σύμφωνα με πηγές που συμμετέχουν στη συναλλαγή, η Monterock προτίθεται να προβεί σε επενδύσεις επιπλέον 10 εκατομμυρίων στο ξενοδοχείο, επεκτείνοντας τη βραβευμένη μονάδα Kensho Psarou σε παρακείμενες εκτάσεις και ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού της επένδυσης στα 29 εκατ. ευρώ.

Η Notion, που ανέπτυξε και πουλάει τώρα το boutique ξενοδοχείο, αποτελεί θυγατρική της Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης, συμφερόντων Γιώργου Νικητίδη. Η Noisis, στο πλαίσιο της συμφωνίας πώλησης του Kensho Psarou, αναλαμβάνει στρατηγικό ρόλο συμβούλου για την Ελλάδα για λογαριασμό της Monterock International με σκοπό την ανάπτυξη των νέων μονάδων της One & Only και της Aman στην Ελλάδα, καθώς και άλλων επενδυτικών πλάνων που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν στη χώρα.

Η αγοράστρια Monterock International από την πλευρά της είναι ένα private equity fund που δραστηριοποιείται σε δεκαέξι χώρες με επενδύσεις στον χώρο της φιλοξενίας, των ακινήτων, των τραπεζών, της ψυχαγωγίας, της τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και των μέσων ενημέρωσης. Εχει αναπτύξει το Aman Sveti Stefan στο Μαυροβούνιο, το Aman Canal Grande στη Βενετία, ετοιμάζει νέο Aman στη Νέα Υόρκη, καθώς και δύο νέα One & Only Resorts. Επίσης συμμετέχει στο κέντρο διασκέδασης Nammos Dubai, καθώς και στην ανάπτυξη του brand Nammos σε άλλες χώρες, της Ελλάδας εξαιρουμένης, μέσω συνεργασίας με το επενδυτικό κεφάλαιο ICD του εμιράτου, που διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.