Στα 86,9 εκατ. τα κέρδη προ φόρων της Eurolife

Kέρδη προ φόρων 86,9 εκατ. ευρώ παρουσίασε την προηγούμενη χρονιά ο όμιλος Eurolife FFH, μέλος του ομίλου Fairfax Financial Holdings, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 79,7 εκατ. ευρώ. Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ξεπέρασαν το φράγμα των 600 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 606,8 εκατ. ευρώ, και είναι αυξημένα κατά 35% σε σχέση με το 2020. Αύξηση της τάξεως του 12% σημειώθηκε και στα ισοδύναμα ετησιοποιημένα ασφάλιστρα (APE), τα οποία υπερέβησαν τα 317 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα αυξημένες ήταν και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2021 προς τους ασφαλισμένους, το ύψος των οποίων ανήλθε σε 381,6 εκατ. ευρώ και αφορά αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων και πληρωμές συμβολαίων λήξης και εξαγοράς ασφαλιστηρίων δημιουργίας κεφαλαίου, σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Το 2021 ο όμιλος Eurolife FFH κατέγραψε επίσης υψηλές αποδόσεις στα προγράμματα διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων, επιτυγχάνοντας απόδοση 3,30% για τους ασφαλισμένους στα ατομικά προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου και 1,95% στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι υψηλές επενδύσεις του ομίλου για την ανάπτυξη και την αναβάθμισή του, με έργα υποδομής που ανήλθαν στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurolife FFH, το συνολικό ενεργητικό του ομίλου για το 2021 ανήλθε στα 3,6 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ξεπέρασαν τα 702 εκατ. ευρώ. Το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 13% συνολικά για τις εργασίες ζωής και γενικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα, με τις ασφάλειες ζωής να αντιπροσωπεύουν μερίδιο 20% και τις γενικές ασφάλειες 3%. Η φερεγγυότητα του ομίλου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και ο αντίστοιχος δείκτης (solvency ratios) άγγιξε το 180% και το 142% για τις ασφάλειες ζωής και τις γενικές ασφάλειες, αντιστοίχως.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου σημείωσε ότι ο όμιλος Eurolife FFH το 2021 «συνέχισε να αναπτύσσεται δυναμικά, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις και εδραιώνοντας την κορυφαία θέση που έχει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Δίνουμε έμφαση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας, αναβαθμίζουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και είμαστε ενεργοί στην κοινωνία, με στόχο να αποτελούμε καταλύτη για θετική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων».

Ο όμιλος πραγματοποίησε περισσότερες από 590 εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους συνεργάτες του, με 1.230 ώρες εκπαίδευσης και πάνω από 11.300 συμμετοχές για όλα τα δίκτυα πωλήσεων. Ταυτόχρονα, μέσα στο 2021 ολοκληρώθηκε και ο 10ος κύκλος του Advanced Program in Management for Insurance Executives, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συνολικά οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε 38 εκπαιδευτικές συναντήσεις, με 200 ώρες εκπαίδευσης, ενώ στο πρόγραμμα προστέθηκαν δύο νέες ενότητες: «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης» για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και «Training Program for Business Leadership Development» για στελέχη πωλήσεων εταιρειών διαμεσολάβησης. Επίσης, ο όμιλος υλοποίησε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία για το σύνολο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της χώρας, μέσα από το Eurolife Business Academy, την πρώτη ακαδημία ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για επαγγελματίες ασφαλιστές. Συγκεντρώνοντας πάνω από 700 συμμετοχές σε 34 εκπαιδευτικούς κύκλους, το Eurolife Business Academy πρόσφερε πολύτιμες γνώσεις σε τρεις θεματικές ενότητες: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: η νέα επιτακτική ανάγκη», «Κατακτώντας την απομακρυσμένη εργασία» και «Εισαγωγή στα ψηφιακά εργαλεία marketing».