Τράπεζες: Σε στάση αναμονής για την έκδοση ομολόγων

Στάση αναμονής τηρούν οι τράπεζες για την έξοδο στις αγορές και την έκδοση ομολόγων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου που προχωράει το ελληνικό Δημόσιο, μετά και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από την S&P την περασμένη εβδομάδα. Ζητούμενο αποτελεί το κλείσιμο της ψαλίδας των ελληνικών spreads με το ιταλικό, που έχει διευρυνθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως εξηγούν αρμόδια τραπεζικά στελέχη, θα έδινε ένα θετικό σήμα για την καλύτερη τιμολόγηση των εκδόσεων ομολόγων και για τις τράπεζες, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν σημάδια εκτόνωσης των πιέσεων που έχουν υποστεί οι τραπεζικοί τίτλοι μετά το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία.

Ο προγραμματισμός των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προβλέπει εκδόσεις ύψους 4 δισ. ευρώ περίπου τον χρόνο έως και το 2025, προκειμένου να καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL), που επιβάλλει ο SRB (Single Resolution Board). Πρόκειται για εκδόσεις που δεν έχουν να κάνουν με τις εποπτικές ανάγκες, τις οποίες οι ελληνικές τράπεζες έχουν υπερκαλύψει, αλλά το κεφαλαιακό μαξιλάρι που πρέπει να διαθέτουν για την περίπτωση αναδιάρθρωσης. Ο αντίστοιχος κεφαλαιακός δείκτης που θα πρέπει να διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες έχει υπολογιστεί κοντά στο 23% και είναι συνάρτηση και του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν, δηλαδή της μεγέθυνσης του ισολογισμού τους με νέες χορηγήσεις.

Οδηγός η επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου, στην οποία προχωρεί το ελληνικό Δημόσιο.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αντλήσει από το 2019 μέχρι σήμερα κεφάλαια 5,4 δισ. ευρώ, αλλά οι συνολικές ανάγκες είναι πολλαπλάσιες και υπολογίζονται περίπου πάνω από 15 δισ. ευρώ έως και το 2025. Πρόκειται για ομόλογα της κατηγορίας senior notes (υψηλής εξασφάλισης), Tier II (μειωμένης εξασφάλισης) ή ΑΤ1 (Additional Tier 1). Τα σχέδια έχουν προς το παρόν «παγώσει» μετά την άνοδο των spreads το τελευταίο δίμηνο, εξέλιξη που έχει κάνει σχεδόν απαγορευτική την έξοδο στις αγορές για την έκδοση τραπεζικών τίτλων.

Κάθε τράπεζα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL έχει συγκεκριμένο όριο εκδόσεων ανά κατηγορία ομολόγων και με βάση την προέλευση των κεφαλαίων της και την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο διαμορφώνει το δικό της πρόγραμμα εκδόσεων. Ετσι η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξαντλήσει το περιθώριο εκδόσεων AT1 και Tier II και με αυτό το δεδομένο προσανατολίζεται για το 2022 σε senior prefered εκδόσεις, ύψους περίπου έως 1 δισ. ευρώ. Η Eurobank έχει προαναγγείλει ότι για το τρέχον έτος πρόθεσή της είναι η αντικατάσταση του Tier II ομολόγου ύψους 950 εκατ. ευρώ που η τράπεζα είχε εκδώσει το 2018 και το οποίο καλύφθηκε από το ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο 6,4% και με δυνατότητα ανάκλησης το 2023. Η τιμολόγηση των Tier II τίτλων στο 7%-8% σήμερα δημιουργεί δεύτερες σκέψεις, καθώς το επιτόκιο του 6,4% που επιβαρύνεται η τράπεζα έχει πάψει να θεωρείται ακριβό με βάση τις σημερινές συνθήκες. Ετσι και εφόσον η κατάσταση δεν ομαλοποιηθεί, η τράπεζα θα συνεκτιμήσει το ενδεχόμενο μη ανάκλησής του, σταθμίζοντας την απώλεια κεφαλαίου που θα έχει η απομείωσή του κατά 20% ανά έτος από τα εποπτικά κεφάλαια μετά την 5ετία. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα μπορεί να εκδώσει μέρος μόνο του ομολόγου, ίσο με το ποσό της απομείωσης και να διακρατήσει τον τίτλο χωρίς να τον ανακαλέσει.

Η Alpha Bank προσανατολίζεται κυρίως σε senior preferred εκδόσεις, ενώ η Εθνική έχει προαναγγείλει την άντληση κεφαλαίων κυρίως της κατηγορίας Tier II. Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική, η Eurobank και η Alpha Bank έχουν περιθώριο και για εκδόσεις ΑΤ1, οι οποίες ωστόσο θεωρούνται ακριβότερες, περιορίζοντας την ευελιξία κινήσεων στο σημερινό περιβάλλον.