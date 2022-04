Έκρηξη των συναλλαγών μέσω mobile money

Σε ψηφιακό fast forward έχει θέσει τις τράπεζες η συστηματική στροφή των καταναλωτών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών. Η αγορά του λεγόμενου «mobile money» προσθέτει καθημερινά, εν μέσω πανδημίας, νέους χρήστες με τις σχετικές συναλλαγές να γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), η αξία των συναλλαγών μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών εκτοξεύθηκε το 2021, ξεπερνώντας το ορόσημο του 1 τρισ. δολαρίων. Η αξία αυτή είναι αυξημένη κατά 31% σε σχέση με το 2020. Στο μεταξύ, οι εγγεγραμμένοι λογαριασμοί σε υπηρεσίες mobile money αυξήθηκαν κατά 18%, φτάνοντας το 1,35 δισ. παγκοσμίως το περασμένο έτος. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η 10η ετήσια έκθεση «State of the Industry Report on Mobile Money» του GSMA, την οποία επικαλείται ο ΣΕΠΕ.

Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω smartphones και φορητών συσκευών, ως βασικού πυλώνα χρηματοοικονομικής ένταξης πολιτών ανά τον κόσμο, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες. «Η βιομηχανία του mobile money πέραν από τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων και τις συναλλαγές με εμπόρους, διαδραματίζει πλέον κομβικό ρόλο στην καθημερινή ζωή πολιτών και επιχειρήσεων, ειδικά σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος», σημειώνουν οι συντάκτες της σχετικής έκθεσης. Από την ανάλυση των στοιχείων της μελέτης προκύπτει ότι οι πληρωμές μεταξύ εμπόρων (B2B) έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας mobile money το 2021. Η αξία των συγκεκριμένων συναλλαγών σχεδόν διπλασιάστηκε το περασμένο έτος, φτάνοντας τα 5,5 δισ. δολάρια ανά μήνα. «Εκτός από τις παραδοσιακές συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, όπως η μεταφορά χρημάτων σε οικογένεια ή φίλους, ο κλάδος είναι πλέον κομβικός για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς τις βοηθάει να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους», αναφέρει η έκθεση του GSMA. Η διείσδυση του mobile money θεωρείται σήμερα ένας επιπλέον τρόπος για τον εκδημοκρατισμό των χρηματοοικονομικών συναλλαγών για αποκλεισμένους πληθυσμούς του πλανήτη. Οι πρόσφυγες ή οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, περιλαμβάνονται σε αυτές τις κατηγορίες πολιτών, σύμφωνα με την έκθεση. Είναι ενδεικτικό ότι ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια προβλέπεται να εκτιναχθεί φέτος στα 280 εκατ.

Οι υπηρεσίες mobile money διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις περιπτώσεις δωρεών, όπου τα συστήματα παράδοσης γίνονται πιο αποτελεσματικά και διαφανή τόσο για τους ανθρωπιστικούς φορείς όσο και για τους ίδιους τους δικαιούχους. Ο όρος mobile money περιγράφει την εναλλακτική πραγματοποίηση συναλλαγών που εξυπηρετούν πληθυσμούς οι οποίοι είτε δεν καλύπτονται καθόλου (unbanked) ή υποεξυπηρετούνται (underbanked) από τις τραπεζικές υπηρεσίες, όπως οι κάτοικοι των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής. Μια mobile money υπηρεσία έχει σχεδιαστεί και έχει υλοποιηθεί από μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο για την πραγματοποίηση συναλλαγών. Η ειδοποιός διαφορά με τα προϊόντα e-wallet έγκειται στο ότι οι χρήστες δεν έχουν προηγουμένως συμπεριληφθεί στο οικονομικό σύστημα (μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων).