Twitter: «Πραγματικούς» χρήστες θέλει ο Μασκ

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο διερωτώνται ποιες θα είναι οι περίφηµες αλλαγές στο κοινωνικό δίκτυο του Twitter, όπως αφήνει να εννοηθεί ο μελλοντικός του ιδιοκτήτης, εάν η προσφορά εξαγοράς του προχωρήσει κανονικά. Πάντως, μία ανάρτησή του φάνηκε αινιγματική, προκαλώντας θόρυβο και έντονες συζητήσεις, όπως συχνά επιδιώκει ο Ελον Μασκ. Πριν ανακοινωθεί η πρόταση εξαγοράς της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ο μεγιστάνας Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου σύμφωνα με το Forbes, έγραψε στο Twitter ότι μία από τις επιδιώξεις του είναι να πατάξει τα ψευδεπίγραφα τουίτ/σχόλια, τα οποία γεννώνται διαμέσου του λογισμικού. Στην εκστρατεία του αυτή, μάλιστα, θα θέσει ως κεντρικό σύνθημα το «πιστοποιήστε τους πραγματικούς ανθρώπους». Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του αμερικανικού ενημερωτικού δικτύου CNN, ένας τρόπος για να το πετύχει θα ήταν η χρήση μόνο αληθινών ονομάτων στους λογαριασμούς των χρηστών. Παράλληλα, όμως, θα μπορούσε το κοινωνικό δίκτυο του Twitter να συνεχίσει να επιτρέπει ψευδώνυμα, τα οποία, ωστόσο, θα επαληθεύονται με φωτογραφία ή δημόσια έγγραφα, τα οποία θα επιδεικνύονται.

Μια άλλη δυνατότητα είναι η επέκταση του υπάρχοντος προγράμματος επαλήθευσης του Twitter, σύμφωνα με το CNN. Επί του παρόντος, για να πιστοποιηθεί ένας λογαριασμός, οι χρήστες οφείλουν να παρέχουν ένα σύνδεσμο προς έναν επίσημο υφιστάμενο ιστότοπο, με τον οποίο συνδέονται, μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Ο Ελον Μασκ, τώρα, από πλευράς του θα μπορούσε να εξετάσει και άλλες πιθανές μεθόδους. Παραδείγματος χάριν, μία από αυτές θα μπορούσε να είναι η σύνδεση των λογαριασμών με πιστωτικές κάρτες ή μια ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας των CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) για την αντιμετώπιση των ψευδεπίγραφων tweets. Τα σχετικά τόνισε μιλώντας στο CNN η Τζίλιαν Γιορκ, διευθύντρια της οργάνωσης προάσπισης των ψηφιακών δικαιωμάτων Electronic Frontier Foundation. Ωστόσο, καθώς εξελίσσονται τα ψευδεπίγραφα σχόλια, τα CAPTCHA θα πρέπει να γίνονται όλο και δυσκολότερα για τους χρήστες.

Οπως επισημαίνουν η Τζίλιαν Γιορκ και άλλοι ειδήμονες, ο Ελον Μασκ θα βρεθεί αντιμέτωπος με προβλήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Εάν αποφασίσει να εφαρμόσει ένα σύστημα που θα συνδέει τους λογαριασμούς με πιστωτικές κάρτες, κινδυνεύει να αποκλείσει όλους εκείνους που δεν έχουν. Ισως είναι πολύ νέοι για να έχουν μία από αυτές ή πιθανώς η πιστοληπτική τους ικανότητα να είναι κακή και να μην έχει εγκριθεί το σχετικό τους αίτημα. Συν τοις άλλοις, μια πολιτική λογαριασμών με αληθινά ονόματα θα αποδεικνυόταν ενδεχομένως πρόκληση. Το 2015, το Facebook (νυν Meta) αναγκάστηκε να κάνει αλλαγές στην πολιτική χρήσης πραγματικού ονόματος. Οι ασκούντες κριτική τόνισαν ότι τα θύματα κακοποίησης και άλλα άτομα ανήκοντα σε ευάλωτες ομάδες είχαν σοβαρούς λόγους να χρησιμοποιούν ψευδώνυμα. Οι αλλαγές στο Facebook, τέλος, έδωσαν τη δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώσουν την εταιρεία, που το διαχειρίζεται, σχετικά με τους λόγους οι οποίοι τους κάνουν να αποφεύγουν τη χρήση της πραγματικής τους ταυτότητας στο πρώτο.