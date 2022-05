Polygreen: Αναμένει φέτος τζίρο 25 εκατ. ευρώ

Τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά και στους τομείς της διαχείρισης όλων των ρευμάτων (επικίνδυνων και μη) αποβλήτων και έργων θαλάσσιας απορρύπανσης επιδιώκει να ενισχύει η Polygreen Ltd, που συμπλήρωσε τον περασμένο Μάρτιο ένα χρόνο από την έναρξη λειτουργίας της Polygreen Greece. Η Polygreen, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Θανάση Πολυχρονόπουλο, ιδρύθηκε το 2019 στην Κύπρο και διαθέτει παρουσία μέσω της θυγατρικής της Polygreen DMCC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την περασμένη χρήση (2021) εμφάνισε, σύμφωνα με πληροφορίες, αμιγώς από τη δραστηριότητά της εξωτερικό κύκλο εργασιών 24,5 εκατ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά την Polygreen Ελλάδας, που μετράει περίπου 14 μήνες ζωής, ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών για φέτος τοποθετείται από 20 εκατ. έως 25 εκατ. ευρώ, με τον κύριο τομέα δραστηριότητάς της να είναι η κυκλική οικονομία. Κατά βάση, η εταιρεία παρέχει την υπηρεσία «Just Go Zero», μια ενιαία λύση διαχείρισης και ανακύκλωσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων που απευθύνεται αρχικά σε επιχειρήσεις και βιομηχανία, και σε δεύτερη φάση σε κοινότητες και δήμους. Αυτή τη λύση ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων έχει εφαρμόσει, σε μεγάλη κλίμακα, η Polygreen Ελλάδας στην Τήλο, όπου έχει αναπτύξει το πρόγραμμα «Just Go Zero Tilos», το οποίο θα παρουσιάσει επίσημα την επόμενη εβδομάδα σε ειδική εκδήλωση παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το «Just Go Zero» περιλαμβάνει την τοποθέτηση ειδικών συλλεκτών (π.χ. σε επιχειρήσεις, σχολεία κ.τ.λ.) αποβλήτων τα οποία διαχωρίζονται στην πηγή, συλλέγονται και ανακυκλώνονται, με την ανακύκλωση να περιλαμβάνει και ειδικές κατηγορίες αποβλήτων, όπως τα υπολείμματα τσιγάρων (γόπες).

Η Polygreen Ελλάδας επιδιώκει τη μεγέθυνσή της μέσω και εξαγορών και συγχωνεύσεων, έχοντας, πρόσφατα, αποκτήσει τη «Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση Α.Ε.», που δραστηριοποιείται στη συλλογή και διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Η εν λόγω εταιρεία, που έχει τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, προσφέρει υπηρεσίες ανακύκλωσης, συλλογής, διαλογής, μεταφοράς και δεματοποίησης υλικών.

«Με την εξαγορά της “Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση Α.Ε.” διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων υπηρεσιών της Polygreen προς τους πελάτες μας, με στόχο σύντομα να αποτελούμε ένα one-stop-shop για όλους όσους ενδιαφέρονται για την ορθή διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων τους. Πρώτη μας μέριμνα είναι να αυξήσουμε δραστικά τους όγκους παραγωγής της μονάδας, αυξάνοντας έτσι και τον τζίρο της» είχε δηλώσει, αρχές Μαρτίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Polygreen, Θανάσης Πολυχρονόπουλος. Σημειώνεται ότι η Polygreen συνδέεται με την αδειοδοτημένη βιομηχανία ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα Polyeco, της οποίας μέτοχος είναι η οικογένεια Πολυχρονόπουλου. Η Polygreen έχει παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, με ένα από τα μεγαλύτερα έργα θαλάσσιας απορρύπανσης που ανέλαβε να αφορά τον καθαρισμό της ρυπασμένης ακτογραμμής στα νότια του Μαυρικίου. Εκεί τον Αύγουστο του 2020 το ιαπωνικών συμφερόντων πλοίο «MV Wakashio» προσέκρουσε σε κοραλλιογενή ύφαλο, με αποτέλεσμα 1.000 τόνοι μαζούτ να καταλήξουν στον ωκεανό.