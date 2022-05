Αγορές με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα

Το κόστος για τον έμπορο υπολογίζεται πάνω στον τζίρο που πραγματοποιεί με τη συγκεκριμένη μέθοδο και τη συμφωνία που έχει κάνει με την εταιρεία BNPL (buy now pay later). [INTIME]

Τη δυνατότητα αγορών με δόσεις από το e-commerce αλλά και από φυσικά καταστήματα χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή τη λήψη καταναλωτικού δανείου εξασφαλίζει η υπηρεσία «αγόρασε τώρα – πλήρωσε αργότερα» (buy now – pay later / BNPL) που έχει κάνει την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά μέσω εταιρειών τεχνολογίας, όπως η Finloup.

Η καινοτομία της νέας υπηρεσίας βασίζεται στη χρήση της ανοιχτής τραπεζικής (open banking) για την αξιολόγηση του καταναλωτή τη στιγμή που εκείνος πραγματοποιεί μια αγορά online ή σε φυσικό κατάστημα, διασφαλίζοντας την άμεση έγκριση της συναλλαγής χωρίς καθυστερήσεις. Ετσι, οι εταιρείες που προσφέρουν τη μέθοδο buy now – pay later χρησιμοποιούν ανεπτυγμένη fintech (financial technology) αλλά και το σύστημα του open banking μέσω συνεργασιών με ιδρύματα πληρωμών για να αξιολογήσουν το αίτημα του χρήστη και το ρίσκο, αντλώντας στοιχεία κατά τη στιγμή της συναλλαγής.

Η διαδικασία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι εταιρείες που παρέχουν αυτή την υπηρεσία, είναι εξαιρετικά απλή και ασφαλής και το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι ένας καταναλωτής δεν χρειάζεται να έχει καν πιστωτικό ιστορικό. Στην περίπτωση της πίστωσης μέσω της υπηρεσίας BNPL ο χρήστης μοιράζεται με την εταιρεία τα τραπεζικά του δεδομένα μέσα από το open banking system, δηλαδή τη δυνατότητα πρόσβασης στα οικονομικά του στοιχεία, και η αξιολόγηση γίνεται επιτόπου, σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, εντός των οποίων εγκρίνεται ή όχι η συναλλαγή και το πλάνο δόσεων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να κάνει άμεσα αγορές με άτοκες δόσεις –συνήθως τέσσερις– και η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της χρεωστικής του κάρτας.

Η μέθοδος του BNPL εξασφαλίζει στους εμπόρους την αύξηση των πωλήσεών τους, αφού τους παρέχει ένα επιπλέον εργαλείο για τη διευκόλυνση των πελατών τους. Το κόστος για τον έμπορο υπολογίζεται πάνω στον τζίρο που πραγματοποιεί με τη συγκεκριμένη μέθοδο και τη συμφωνία που έχει κάνει με την εταιρεία BNPL. Με βάση τα στοιχεία, το BNPL αποτελεί μια παγκόσμια τάση στον χώρο των πληρωμών και, σύμφωνα με τις μετρήσεις στις ΗΠΑ, ο αριθμός των καταναλωτών που το χρησιμοποιούν αυξάνεται κατά 300% κάθε χρόνο από το 2018.

Η υπηρεσία των δόσεων έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στο παρελθόν από τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες πρόσφεραν αυτή τη δυνατότητα μέσω πιστωτικών καρτών. Στη σύλληψή της μάλιστα η μέθοδος των δόσεων αποτέλεσε διεθνή πρωτοτυπία στον βαθμό που αναπτύχθηκε ως ελληνική καινοτομία που πρόσφεραν οι ελληνικές τράπεζες. Το γεγονός, ωστόσο, ότι οι πιστωτικές κάρτες συσσώρευσαν για σημαντικό αριθμό κατόχων τους κατά την προηγούμενη οικονομική κρίση υψηλά χρέη είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των καρτών στην αγορά, με συνέπεια σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι των καταναλωτών να μη διαθέτει πιστωτική κάρτα είτε εξαιτίας του ότι αποκλείστηκε από αυτού του τύπου τον δανεισμό είτε γιατί ανήκει στη νεότερη γενιά, που ούτως ή άλλως δεν έχει πιστωτικό ιστορικό παρελθόν. Οι εταιρείες BNPL έρχονται ουσιαστικά να υποκαταστήσουν αυτό το κενό στην αγορά, παρέχοντας πίστωση σε κατηγορίες πελατών όπως η Gen Y και Gen Z, που αποτελούν και την πιο ενεργή κατηγορία των αγοραστών μέσω Διαδικτύου.

Σήμερα ο αριθμός των πιστωτικών καρτών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται στα 2,9 εκατομμύρια, από 6 εκατομμύρια πιστωτικές κάρτες που κυκλοφορούσαν πριν από την οικονομική κρίση, αριθμός που αυξάνεται σταδιακά σε σχέση με το 2015, όταν οι πιστωτικές κάρτες είχαν συρρικνωθεί κάτω από τα 2,5 εκατομμύρια. Στον αντίποδα, οι χρεωστικές κάρτες αποτελούν τον κυρίαρχο τρόπο πληρωμών και ο αριθμός τους προσεγγίζει τα 17 εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών ξεπέρασε το 1,5 δισ. ευρώ το 2021, έναντι 135 εκατ. που ήταν ο αριθμός των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες.

Η διαδικασία της πληρωμής

Η διαδικασία τού «αγόρασε τώρα – πλήρωσε αργότερα» (BNPL) είναι απλή και προϋποθέτει από τον χρήστη, κατά τη διαδικασία του checkout σε έναν από τους συνεργαζόμενους εμπόρους, να επιλέξει τη μέθοδο των δόσεων και την εταιρεία που προωθεί τη συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμών. Στη συνέχεια συνδέεται με τους κωδικούς του e-banking στην τράπεζά του και εφόσον το αίτημα εγκριθεί, καταχωρίζεται η πληρωμή με δόσεις. Η 1η δόση πληρώνεται μέσω χρεωστικής κάρτας τη στιγμή της αγοράς και οι υπόλοιπες π.χ. 3 δόσεις χρεώνονται αυτόματα στη χρεωστική κάρτα τους επόμενους 3 μήνες.

Οι εταιρείες που προσφέρουν την επιλογή των άτοκων δόσεων προτάσσουν αυτή τη δυνατότητα ως μέσο διευκόλυνσης, βάσει του οποίου αποτρέπεται ο υπέρμετρος δανεισμός, αλλά και οι υπέρμετρες χρεώσεις, όπως η επιβάρυνση με τόκους εάν κάποιος δεν πληρώσει έγκαιρα κάθε μήνα το σύνολο του ποσού που οφείλει στην τράπεζα. Εκτός του ότι τα χρήματα εκταμιεύονται αυτομάτως από το υπόλοιπο του λογαριασμού του τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η εταιρεία φροντίζει, όπως εξηγεί ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Finloup Αντώνης Πρέντζας, να ενημερώσει τον καταναλωτή εγκαίρως για το υπόλοιπο της οφειλής του, είτε μέσω email είτε μέσω sms στο κινητό του.

