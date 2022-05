Ανατιμήσεις: Μειώνουν και αγορές βασικών ειδών διατροφής οι καταναλωτές

Με αρνητικό πρόσημο τόσο σε όγκο όσο και σε αξία πωλήσεων κινείται ο κλάδος των σούπερ μάρκετ από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, καθώς το κύμα ανατιμήσεων προκαλεί μείωση της κατανάλωσης ακόμη και σε βασικά είδη διατροφής. «Δεν είμαι πλέον πολύ αισιόδοξος για αντιστροφή της κατάστασης μέχρι το τέλος του έτους. Εχουμε ακόμη ανατιμήσεις μπροστά μας που δεν έχουν περάσει ακόμη στην τιμή καταναλωτή», δήλωσε χαρακτηριστικά χθες σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής του ομίλου METRO AEBE Αριστοτέλης Παντελιάδης.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι από τις αρχές του έτους η μείωση του όγκου πωλήσεων πλησιάζει το 8%, προκαλώντας έστω και οριακή μείωση –παρά τις αυξήσεις τιμών– της αξίας πωλήσεων κατά περίπου 1%-1,5%.

Την ίδια ώρα, η αύξηση του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους περιορίζει τα περιθώρια για απορρόφηση μεγάλου μέρους των ανατιμήσεων. «Το ενεργειακό, μεταφορικό και μισθολογικό κόστος δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε στις τιμές. Οι τιμές είναι αγορανομικά ελεγχόμενες, βάσει της αγορανομικής διάταξης που ισχύει για πλαφόν στα περιθώρια κέρδους», υπογράμμισε ο κ. Παντελιάδης, προσθέτοντας: «Οι ανατιμήσεις προφανώς στο μεγαλύτερο μέρος τους θα περάσουν στους καταναλωτές. Περνούν συνήθως με χρονική υστέρηση 2-3 μηνών από όταν παίρνουμε τους τιμοκαταλόγους από τους προμηθευτές, προσπαθώντας με την αγορά μεγάλων ποσοτήτων να τις συγκρατούμε όσο μπορούμε». Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επίμαχη αγορανομική διάταξη, η ισχύς της οποίας λήγει τον Ιούνιο, θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Δεν παρέλειψε, πάντως, να τη χαρακτηρίσει «λάθος κίνηση», λέγοντας: «Οταν “κλειδώνεις” τα περιθώρια κέρδους, εμποδίζεις την αγορά να λειτουργήσει».

Μέχρι το τέλος του 2023 ο όμιλος METRO AEBE θα εγκαταστήσει 97 σταθμούς φωτοβολταϊκών σε καταστήματα και αποθήκες, καλύπτοντας το 30% των ενεργειακών αναγκών του.

Οσον αφορά πάντως την κερδοφορία της METRO AEBE το 2022, ο επικεφαλής του ομίλου εκτίμησε ότι αυτή θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2021 (23,5 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη, έναντι 24,12 εκατ. ευρώ το 2020), με τα περισσότερα οφέλη να αναμένονται φέτος από τη δραστηριότητα της χονδρικής (δίκτυο METRO Cash & Carry) λόγω κυρίως των προσδοκιών για πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση. Οσον αφορά τις πωλήσεις, η διοίκηση της METRO αναμένει φέτος αύξηση της τάξεως του 6%, στο 1,45 δισ. ευρώ, από 1,36 δισ. ευρώ το 2021. Σημειώνεται ότι το 2021 ο κύκλος εργασιών της ενισχύθηκε σε σύγκριση με το 2020 κατά 2,26%.

Εξαιρετικά αυξημένο, όμως, αναμένεται να είναι και το ενεργειακό κόστος για τη METRO, με τον κ. Παντελιάδη να υπολογίζει ότι αυτό θα ανέλθει, συνυπολογιζομένων των κρατικών επιδοτήσεων, σε 26,4 εκατ. ευρώ, από 19,3 εκατ. ευρώ το 2021, αύξηση περίπου 36%. Μέχρι το τέλος του 2023, πάντως, ο όμιλος αναμένει να καλύπτει πάνω από το 30% των ενεργειακών αναγκών του από δικές του ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς θα εγκαταστήσει 97 σταθμούς φωτοβολταϊκών σε καταστήματα και αποθήκες, επένδυση ύψους 18 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι επενδύσεις της METRO AEBE για το τρέχον έτος αναμένεται να κυμανθούν στο επίπεδο των 45 εκατ. ευρώ, ενώ σε ανάλογα επίπεδα προγραμματίζεται να διαμορφωθούν και τα επόμενα χρόνια. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν τη λειτουργία 5-6 νέων καταστημάτων My market, την επέκταση μέσω franchising στα «καταστήματα ευκολίας» (convenience stores), την ολοκλήρωση μέχρι τον Ιούνιο της επέκτασης του κέντρου διανομής που έχει η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, την εγκατάσταση self check out σε καταστήματα, αλλά και την είσοδο αυτόνομα, πέραν της συνεργασίας που υπάρχει με τη Wolt, στο quick commerce (παράδοση ειδών σούπερ μάρκετ εντός μιας ώρας από την παραγγελία).